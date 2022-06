Lovlig, men svært vanskelig å ta abort i Italia

Rundt 67 prosent av gynekologene over hele Italia – både i byer og på landsbygda – har reservert seg mot å utføre abort av samvittighetshensyn, ifølge de siste tilgjengelig tallene fra helsedepartementet i 2019.

Tallet er enda høyere i fem av Italias 20 regioner. Her overstiger antallet som har reservert seg, hele 80 prosent.

I 40 år har gynekolog Michele Mariano vært den eneste personen som har utført aborter i Molise-regionen, som regnes som politisk konservativ.

Mariano har utsatt pensjonisttilværelsen to ganger fordi ingen vil erstatte ham.

[ Kjerkol: Utvalg skal utrede muligheten for utvidet grense for selvbestemt abort ]

Lovlig med abort

Abort opp til 90 dager etter unnfangelse har vært lovlig i Italia siden 1978, men i helsesektoren er det altså ofte vanskelig å finne noen som vil utføre inngrepet. Mange gynekologer vegrer seg på grunn av egen samvittighet, eller press fra samfunnet rundt dem. Mange sykehus og klinikker over hele landet har ingen aborttjenester i det hele tatt.

Det å finne en lege som er villig til å utføre inngrepene, kan være svært vanskelig. Det finnes ingen offisielle lister som avslører hvem som utfører abort.

– Noen møter opp på sykehuset uten å vite om det finnes en lege der som vil utføre inngrepet, forteller abortaktivisten Eleonora Mizzoni (32) i Pisa.

[ Her har de gått motsatt vei av USA i abortsaken ]

Ringte 10 sykehus

35 år gamle Martina Patone forteller at hun måtte ringe rundt til 10 sykehus i Roma og andre byer for å finne fram til et sted som ville utføre abort.

Hun hadde ønsket å ta en medisinsk abort – som innebærer å ta piller – men endte til slutt med et kirurgisk inngrep.

Patone forteller at hun måtte forklare en sykepleier hvordan abortpillene fungerte. Hun ble fortalt at hun måtte stille seg i kø klokka 06 en morgen i en sykehuskjeller i Roma – for å bli satt på en lang venteliste.

– Jeg trodde virkelig at det skulle være lett å få hjelp på et sykehuset. Det var det ikke i det hele tatt, forteller hun til nyhetsbyrået AFP.

Det var en frivillig organisasjon som til slutt hjalp henne med å finne et sykehus.

– I tillegg til byråkratiet får prosessen kvinner til å føle at de gjør noe galt, sier hun. Hun opplevde dette for åtte år siden og mener det er helt absurd at kvinner i dag har de samme problemene.

[ Her kan en spontanabort føre til drapstiltale ]

Leger er abortmotstandere

På minst 31 sykehus er leger som kunne ha utført abort, motstandere av å gjøre det. Det viser en fersk rapport laget av Luca Coscioni Association, en organisasjon som jobber for kvinners rettigheter.

Organisasjonen « Obiezione Respinta» har laget et interaktivt kart på nettet der kvinner kan advare andre om hvor de vil bli avvist.

En kvinne på nettstedet beskrev hvordan hun måtte vente i timer utenfor en operasjonsstue i Caserta, nord for Napoli, bare for å få vite at sykehusets gynekolog nektet å utføre inngrepet.

En annen kvinne i byen Pistoia forteller at en gynekolog skrev en resept på en fruktbarhetsmedisin, i stedet for angrepillen hun hadde bedt om.

En kvinne i byen Foligno fortalte at hun ble nektet oppfølging etter en abort – til tross for at hun hadde smerter og feber.

Loven slår fast at leger som har reservert seg mot abort, ikke kan nekte medisinsk behandling før og etter abort, men dette respekteres altså ikke alltid.

32 år gamle Valentina Milluzzo døde av blodforgiftning i 2016. Da var hun i femte måned med tvillinger. En av tvillingene døde i livmoren, men leger nektet å gripe inn fordi det andre fosteret fortsatt var i live.

[ Abortkampen i USA: – Det som skjer i Michigan leder an (+) ]

Spesiell situasjon i Italia

Leah Hoctor, som er regiondirektør for Senter for fruktbarhet og helse, sier at situasjonen i Italia er svært spesiell i Vest-Europa, der utviklingen de siste tiårene har vært å fjerne barrierene for kvinner som ønsker å ta abort.

– I Italia derimot, må pasienter gjennom den reneste hinderløypa på grunn av det store antallet leger som har reservert seg – og den italienske staten har fullstendig meldt seg ut. Det er en helt uakseptabel situasjon, sier hun.

Hun mener at staten fraskriver seg sitt ansvar og ser bort fra menneskerettighetene.

Europarådet har to ganger kritisert Italia på grunn av utilstrekkelig tilgang til abort, uten at det har ført til noen endringer.

Saken fortsetter under videoen

Den katolske kirke

De som nekter å utføre abort, viser som regel til sin religiøse tro. Den katolske kirken er kompromissløs når det gjelder abortspørsmålet. Pave Frans kaller det rett ut drap.

– Man kan ikke tvinge en lege til å drepe, mener 60 år gamle Lorena. Hun er mor til 12 barn og nylig deltok hun på et anti-abort-møte i Roma.

Den italienske sammenslutningen av katolske fødselsleger og gynekologer sier at deres oppgave er «å motvirke en dødskultur og fremme respekt for livet etter kristne prinsipper».

Mariano, som er altså er den eneste abortlegen i Molises, mener at leger som utfører abort ikke har gode karrieremuligheter.

Det offentlige presset mot abort er stort i Italia, som i økende grad også er opptatt av landets synkende fødselsrate.

Abort er ikke en del av den vanlige medisinsk opplæring, eller et tema for seksualundervisning i skolen.

I motsetning til USA står heller ikke abort høyt oppe på den politiske agendaen i Italia. Paradoksalt nok frykter talspersoner for kvinners rett til å ta abort at det vil gjøre vondt verre å forsøke å endre dagens lovgivning – for eksempel å kreve offentlig oversikt over steder som utfører abort.

– Ingen har lyst til å stille spørsmål ved abortloven av frykt for at en diskusjon om den bare vil føre til en forverring, sier gynekolog Mirella Parachini.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen