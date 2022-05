Macron: Ukraina årevis unna EU-medlemskap

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj leverte i midten av april landets søknad om å bli medlem av EU. Da sa han at han håpet på en rask prosess.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sa mandag at EU vil uttale seg om Ukrainas søknad i juni.

Men ifølge presidenten i Frankrike, som for tiden sitter på det roterende presidentskapet i EU, må Zelenskyj smøre seg med tålmodighet. Dagens regler for opptak av nye medlemmer i EU betyr at det vil ta flere år, eller realistisk sett flere tiår, sa Macron mandag.

Han sa videre at han håper at EU raskt vil gå videre med prosessen med å ta inn Ukraina som medlem. Macron foreslo at Ukraina og land som Moldova og Georgia, i mellomtiden integreres inn i et nytt «europeisk politisk samfunn». Samtidig ba han EU finne «nytt rom for politisk samarbeid» innen sikkerhet, energi og transport med land utenfor EU.

