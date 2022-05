Tyskland starter bygging av LNG-terminal for å minke avhengigheten av russisk gass

Byggestart ble markert i Wilhelmshaven i delstaten Niedersachsen torsdag, melder CNN.

Tyskland håper å få terminalen i gang i løpet av kort tid for å kunne importere flytende gass fra en rekke land, blant annet USA.

– Vi har en god sjanse til å klare det som vanligvis er umulig i Tyskland: Å bygge en LNG-terminal på omkring ti måneder, og koble den til det tyske forsyningsnettet for gass, sa økonomiminister Robert Habeck under markeringen.

I kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina 24. februar har Tyskland vært under press for å gjøre noe med sin avhengighet av russisk gass.

Torsdag meldte også Aftenposten/E24 at Tyskland vil leie to spesialskip for mottak av flytende naturgass fra det norske rederiet Höegh. Alt fra vinteren av kan de to skipene erstatte 25 prosent av all gass tyskerne nå importerer fra Russland.

