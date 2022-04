Ukrainske bønder trosser krigen og dyrker jorda

Ukraina er normalt en av verdens største eksportører av hvete og flere andre viktige landbruksprodukter.

Krigen har rammet denne eksporten, med store konsekvenser for verdens matforsyning. Matvareprisene har steget til det høyeste nivået som noen gang er registrert, og FN frykter sultkatastrofer i flere afrikanske land.

Men tross krigen klarer mange ukrainske bønder å så – noe som kan love godt for avlingene senere i år.

Statsminister Denys Sjmygas sa tirsdag at bøndene er i gang med å så over nesten hele landet. Unntaket er de opprørskontrollerte områdene i Luhansk i Øst-Ukraina.

Prøver å hjelpe

Sjmygas sier regjeringen forsøker å hjelpe bøndene, blant annet ved å gi dem billige lån. I tillegg har de forenklet en prosess for registrering av ny landbruksteknologi.

– Vi gjør dette for at såingen og arbeidet på jordene ikke skal stanse opp noe sted, sier statsministeren, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Skal produksjonen gå tilnærmet som normalt, må bøndene overvinne store utfordringer. Én av dem er faren for landminer i åkrene.

NRK snakket i slutten av mars med bonden Aleksander Malanjuk, som blant annet eier jord i Tsjernihiv-området nordøst for Kyiv. Her fryktet han det kunne ligge miner eller udetonerte eksplosiver.

– Der har vi ikke kommet i gang ennå. Men så fort vi er kvitt russerne og hæren vår får klargjort marken, skal vi så. Med Guds hjelp, sa Malanjuk.

Blokade i Svartehavet

Et annet problem er å få fraktet korn og andre avlinger ut av landet. Den russiske blokaden i Svartehavet gjør det svært vanskelig å frakte varer ut fra havnene i Sør-Ukraina.

Malanjuk håpet det ville være mulig å skipe ut varer på elva Donau. Men han trengte uansett sjåfører, og mange av dem var innkalt til militærtjeneste.

Samtidig som landbruket i Ukraina er rammet av krigen, er landbruket og industrien i Russland rammet av Vestens sanksjoner. Også Russland er en av verdens største eksportører av korn.

Dessuten er Russland en svært viktig eksportør av kunstgjødsel og produkter som brukes i kunstgjødsel og som har avgjørende betydning for landbruket i andre deler av verden.

Krigen har også presset opp olje- og gassprisene. Stigende energipriser er nok en faktor som gjør det dyrere å produsere mat.

Skylder på Vesten

Myndighetene i Moskva har lagt skylden på Vesten og hevdet at det er sanksjonene som presser opp matprisene på verdensmarkedet.

– Mangel på gjødsel på det globale markedet er uunngåelig i den nåværende situasjonen, sa president Vladimir Putin nylig.

Han spådde at matmangel i fattige land vil føre til nye bølger av migrasjon.

EU avviser imidlertid at det er vestlige sanksjoner som utløser matkrisen. I stedet hevder EUs utenrikssjef Josep Borrell at Russland ødelegger ukrainske kornlagre.

– De bomber og ødelegger lagrene med hvete og hindrer hveten i å bli eksportert, sa han denne uken.

Han beskyldte russerne for å «så bomber i ukrainske åkrer» og blokkere titalls skip som har forsøkt å frakte korn ut av landet.

Sultkatastrofe i Afrika

De stigende matprisene merkes av forbrukere både i rike og fattige deler av verden. Men i en del afrikanske land er situasjonen prekær.

En sultkatastrofe er allerede i gang i en rekke land i Afrika, ifølge Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC). Stigende matvarepriser som følge av Ukraina-krigen bidrar til den svært alvorlige situasjonen.

I tillegg er flere av landene rammet av tørke, ekstremvær og effektene av de menneskeskapte klimaendringene. Krisen forverres av lokale væpnede konflikter.

Sulten rammer et område som strekker seg fra Somalia og Etiopia i øst til Burkina Faso i vest, ifølge ICRC. Flere av de berørte landene importerer svært mye mat fra Ukraina og Russland.

Tørkerammede Somalia, hvor det ifølge FN er fare for omfattende hungersnød, får nesten all sin hvete fra disse to landene.

– Sender sjokkbølger

Om ikke noe gjøres, kan 38 millioner mennesker bli rammet av matmangel i Sahel-regionen og Vest-Afrika, ifølge FNs mat- og landbruksorganisasjon.

Organisasjonen opplyste nylig at de globale matvareprisene i mars steg til det høyeste nivået som noen gang er registrert.

– Krigen i Svartehavsregionen sendte sjokkbølger gjennom markedene for korn og vegetabilske oljer, het det i uttalelsen fra FAO.

Verdensbanken påpeker at flere kriser har inntruffet på samme tid. Nye nedstenginger i Kina påvirker verdenshandelen, og inflasjonen er høy over store deler av verden. Tørke i Sør-Amerika bidrar til å presse opp matvareprisene.

I Ukraina ligger også økonomien i ruiner, snart to måneder etter at Russland begynte sin invasjon. Verdensbanken anslår at den ukrainske økonomien kan krympe 45 prosent i år.

