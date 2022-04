Ukrainske sesongarbeidere i Norge får ikke jobbe

Når arbeidstillatelsen for ukrainske sesongarbeidere går ut får de ikke fortsette å jobbe. I stedet må de registrere seg ved et flyktningmottak og få individuelt behandlet sin asylsøknad. Mens de venter på ny arbeidstillatelse må de belage seg på å motta sosialstøtte fra Nav, skriver NRK.

I et normalår er det om lag 1.000 ukrainske sesongarbeidere i norske gartnerier, ifølge Norsk Gartnerforbund. Forbundet har bedt Arbeids- og inkluderingsdepartementet om å videreføre de samme reglene som under pandemien, da sesongarbeidere fikk forlenget arbeidstillatelse.

– Det virker så unødvendig. Når du søker en individuell beskyttelse så tar det en god del lengre tid. Og da har du ikke lenger mulighet til å jobbe, sier Tove Ladstein, fagansvarlig for arbeidsliv i forbundet.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier at regjeringen vil sørge for at ukrainske sesongarbeidere som allerede er i Norge, skal få komme i arbeid. Hun kan foreløpig ikke si noe om når eller hvordan det skal skje.

