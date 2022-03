Forsker: – Jeg kan ikke komme på en annen leder i krigstid som Zelenskyj

Seniorforsker Helge Blakkisrud ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) sammenligner Russlands og Ukrainas presidenter når han skal svare på om Ukraina-president Zelenskyjs taler oppnår noe:

– Ser man på de to partene i krigen, framstår Zelenskyj som Putins rake motsetning. Putin er gammel, stiv og dresskledd. Han kommuniserer med omverdenen ved la sitt eget sikkerhetsråd stå skolerett, eller å plassere utenlandske statsledere på enden av et latterlig langt bord. Så har du Zelenskyj: Ung, uformell og T-skjortekledd, ute blant folk og snakker som en virkelig god kommunikator. Han bidrar sterkt til å mobilisere sympati for Ukraina.

– Det betyr ikke at han får overført kampfly eller innført en flyforbudssone. Men det er allikevel viktig at han i en svært presset situasjon tar seg tid til å kommunisere direkte med politiske ledere og parlamenter. Han er Ukrainas ansikt utad, og måten han opptrer på bidrar til å mobilisere bred støtte for Ukrainas sak, sier Blakkisrud.

Den militærgrønne t-skjorta har blitt et varemerke for Ukrainas president siden krigen startet. (HANDOUT/AFP)

Siden krigen startet har Zelenskyj henvendt seg til både ukrainere og resten av verden ved hjelp av sosiale medier, taler og annen kommunikasjon. Han har flere ganger lagt ut videoer der han går ute på gata i Kyiv, ofte med gjenkjennelige landemerker bak seg. Han har også holdt flere videotaler til folkevalgte, blant annet i USA.

Selv om Nato blant annet har sagt nei til Zelenskyjs gjentatte ønske om en flyforbudssone over Ukraina, mener Blakkisrud at det likevel er mulig å si at den ukrainske presidenten har suksess med talene sine til folkevalgte.

– Strengt tatt tror jeg ikke at han eller rådgiverne hans hadde trodd at Nato ville være klar til å håndheve en slik sone. Men selv om han til tross for gjentatte forespørsler ikke har fått støtte for en flyforbudssone, har talene resultert i løfter om våpenhjelp, økonomisk hjelp og humanitær hjelp.

Henvender seg til folket

– Jeg kan ikke komme på en annen leder i krigstid som har vært som Zelenskyj, som flere ganger daglig legger ut beskjeder til verdenspublikummet. Han snakker til et internasjonalt publikum og har en liste med folk han takker. Noen ganger kan han komme med mer personlige beskjeder, som for noen dager siden da han blunket til publikum, sier Cristina Archetti til Dagsavisen.

Hun er professor i journalistikk og politisk kommunikasjon ved Universitetet i Oslo (UiO), og underviser blant annet om media, krig og journalistikk.

Archetti mener den ukrainske presidentens måte å kommunisere på fungerer. Hun følger Zelenskyj på Facebook og trekker fram et nylig klipp på ti minutter som er lagt ut. Måten Zelenskyj henvender seg til ulike folk på er veldig interessant, sier hun.

– Han takker mange forskjellige folk, han snakker direkte til russere og til Vesten, og han forteller om hvem han har snakket med. Hver dag snakker han på videolink til parlamentet i et land.

Våpen og støtte

Når Zelenskyj snakker med politikere og statsledere i andre land, fletter han ofte inn kulturelle eller historiske referanser fra det landet, forklarer Archetti. I en tale til det britiske parlamentet siterte han både Winston Churchill og William Shakespeare. I talen til den amerikanske kongressen onsdag nevnte Zelenskyj blant annet den kjente «jeg har en drøm»-talen til borgerrettsforkjemper Martin Luther King Jr.

– Det er interessant hvordan han prøver å framstille den ukrainske saken som noe som er relevant for ulike publikum, sier Archetti.

Hun synes samtidig at det er vanskelig å si sikkert om det er en retorikk som har suksess eller ikke. Det kommer litt an på hva man egentlig mener med suksess. Den er heller ikke nødvendigvis målbar, sier hun.

– Han ber om en flyforbudssone, og det virker det ikke som om han får. Da får han ikke det han ønsker. På den andre sida, hver gang han er på videolink får han stående applaus. Han har høstet beundring fra offentligheten i vestlige land, og han får også mye støtte i form av våpen og hjelp til flyktninger på vei fra Ukraina, sier Archetti.

En rekke land har både lovet og sendt våpen og forsyninger til Ukraina siden invasjonen startet 24. februar, og flere har mobilisert for å kunne hjelpe menneskene som har flyktet.

Folk som var til stede da Zelenskyj talte til EU-lederne dagen etter invasjonen startet, har sagt at hans tydelige beskjed inspirerte dem til å innføre enda strenger sanksjoner mot Russland enn hva som først var planlagt, ifølge The Washington Post.

Berlinmur og debatt

I en videotale til den tyske forbundsdagen torsdag ba Zelenskyj om hjelp til å rive «muren mellom frihet og trelldom» som Russland er i ferd med å sette opp. Han henvendte seg så direkte til Tysklands forbundskansler Olaf Scholz:

– Kjære herr Scholz, riv denne muren, sa han.

Formuleringen er den samme som Ronald Reagan brukte overfor Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov før Berlinmurens fall på slutten av 1980-tallet, skriver NTB. Zelenskyj kom også med referanser til holocaust og andre verdenskrig, i tillegg til kritikk av Tyskland.

Torsdag snakket Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til den tyske forbundsdagen. (TOBIAS SCHWARZ/AFP)

Forbundsdagens visepresident, De grønnes Katrin Katrin Göring-Eckardt, sa ikke noe om våpenhjelp da hun ønsket den ukrainske presidenten velkommen, skriver Der Spiegel. I etterkant av Zelenskyjs tale har flere tyske medier kritisert politikerne for å gå rett videre fra stående applaus til å diskutere dagens agenda. Kristendemokratenes (CDU) Friedrich Merz krevde så at det skulle holdes en debatt om Russlands krig i Ukraina, og ifølge den tyske avisa var det tidvis opphetet stemning.

– Biden vil ikke bli presset

Onsdag sto amerikanske folkevalgte for tur for Zelenskyj. I talen sin tok han ikke bare opp Martin Luther King Jr. Både Japans angrep på Pearl Harbor i 1941 og terrorangrepet 11. september 2001 ble brukt som eksempler på overraskende og overveldende angrep fra lufta.

USA-ekspert Jennifer Leigh Bailey ved NTNU merket seg at Zelenskyj brukte amerikanske opplevelser og erfaringer i talen. Zelenskyj viste også en video og bilder av ødeleggelsene i Ukraina, som Bailey sier var veldig effektiv.

– Til slutt fikk han stående applaus. Talen ble veldig godt tatt imot, og mange snakket med følelser om den etterpå, sier hun.

Amerikanske folkevalgte reagerer mens de ser en video av krigen i Ukraina da president Volodymyr Zelenskyj talte til dem onsdag. (SARAH SILBIGER/AFP)

Den ukrainske presidenten sa mye av det samme som han vanligvis gjør, fortsetter Bailey.

– Han ville presse amerikanerne for mer hjelp, snakket om hvor urettferdig Ukraina blir behandlet av Russland og at han er takknemlig for all hjelpen de har fått så langt. Han sa at USA har ekstra ansvar og må lede verden fram mot fred og at de har en historisk rolle å spille her.

USAs president Joe Biden talte selv noen timer etter Zelenskyj og kunngjorde en ny pakke på 800 millioner dollar i militærhjelp til Ukraina. Midlene kommer på toppen av 200 millioner dollar som ble sendt i helgen.

Bailey sier det er viktige våpen USA nå sender.

– Biden er en veldig sympatisk type, og jeg er sikker på at han ser Zelenskyj som en leder som er under sterkt press for å hjelpe sitt eget folk. Biden vil ikke bli presset til å bruke amerikansk luftmakt over Ukraina, men han forstår hvorfor Zelenskyj presser.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til amerikanske folkevalgte onsdag. (J. SCOTT APPLEWHITE/AFP)

Vil være som Zelenskyj?

Cristina Archetti ved UiO tror at måten Zelenskyj henvender seg til folk på gjør at de føler at de blir bedre kjent med ham og ser på ham som imøtekommende. Zelenskyj har også høstet stor støtte i utlandet, i tillegg til at den hjemlige populariteten har gått fra rundt 32 prosent før krigen, til 91 prosent.

Et annet element ved Zelenskyjs videoer er at han de siste ukene først og fremst blitt avbildet iført militærgrønne klær. Archetti mener det ikke bare er snakk om skuespill. På samme måte som at han filmes ute blant folk, vil han vise ukrainere at han kjemper for landet sitt.

Flere engelskspråklige medier spekulerer på om ikke Frankrikes president Emmanuel Macron har latt seg inspirere av ham. Nylig delte Macrons offisielle fotograf bilder av presidenten som ikke var iført sin sedvanlige dress, men med skjeggstubber og en hettegenser med logoen til franske spesialstyrker. Macron sitter ved pulten sin i det franske presidentpalasset mens han jobber.

Under en måned før første omgang av det franske presidentvalget er spørsmålet om han prøver å hanke inn godvilje ved å herme litt etter Zelenskyj ved å kaste dressen, spør blant andre The Independent. Uavhengig av om det faktisk er tilfelle, har flere medier merket seg genser-bildet.

Archetti ved UiO forteller at den italienske avisa Corriere della Sera skrev at Macron var «kledd som Zelenskyj».

– Det ble nesten som om han vil kapitalisere på den «looken» av en leder i frontlinja. Det ser bare ut som mote. Når Zelenskyj gjør det, viser han at han er der.

Retorikk og hvordan man ser ut er ikke alt i kommunikasjonen med publikum. Det man gjør i en situasjon sender også en beskjed, understreker hun.

