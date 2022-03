Ekteparets informasjonskrig: – Utrolig å se

– Med dette brevet er jeg et vitne og forteller verden: Krigen i Ukraina er ikke en krig «et sted der ute». Dette er en krig i Europa, nær EUs grenser. Ukraina stanser styrken som aggressivt kan komme til å gå inn i deres byer i morgen, under påskuddet av å beskytte sivile, skrev Olena Zelenska, kona til president Volodymyr Zelenskyj i et åpent brev til globale medier som ble lagt ut 8. mars fra presidentkontoret.

Mens krigen har utviklet seg stadig mer grufullt i Ukraina, har landets president brukt sosiale medier, taler og annen kommunikasjon både overfor egen befolkning og det internasjonale samfunn – for å holde kampviljen oppe hos ukrainere, og for å få fram budskapet og sanke støtte hos andre lands ledere og internasjonale aktører.

Men ikke bare presidenten har vært aktiv – også Ukrainas førstedame har kommet stadig mer fram i søkelyset, blant annet med aktiv bruk av sosiale medier.

Olena Zelenska avbildet i mai 2020. (Ukrainas presidentkontor via AP/AP)

– De er begge to helt forbilledlige i bruken av kommunikasjon. Det er utrolig å se hvordan de bruker sin tid og energi på dette midt oppi den situasjonen de står i, sier professor Kristin Skaret Orgeret, som forsker og underviser i medier og journalistikk, med særlig vekt på medier og konflikt, på Oslo Met.

Instagram

Det er av sikkerhetshensyn ikke kjent hvor Olena Zelenska og parets to barn på ni og 17 år oppholder seg, men Zelenska har likevel vært synlig på sosiale medier, blant annet for sine 2,5 millioner følgere på Instagram, der den 44 år gamle førstedamen har lagt ut oppdateringer underveis i krigen. Zelenska er manusforfatter av yrke, noe Kristin Skaret Orgeret tror er en fordel for førstedamen.

– Som tidligere manusforfatter har hun god erfaring med kommunikasjon. Jeg har spesielt sett hvordan hun bruker sin Instagram-konto til å dele sterke bilder fra krigen. Det kan for eksempel være bilder av kvinner og barn som er tatt av profesjonelle fotografer, men som hun legger sterke, følelsesladde tekster til, sier Orgeret til Dagsavisen.

– Som ektepar gjør de en kjempejobb i informasjonskrigen, sier hun.

– Hva betyr dette for kampånden hos ukrainere og den internasjonale støtten til Ukraina?

– Det betyr alt, eller i alle fall veldig, veldig mye. Hvordan man bruker kommunikasjon – både til å mane til handling, skape håp, samhold og trøst, og forberede befolkningen psykisk på kampen man står i og på det som kan komme – kan ikke overvurderes. Det er en klassisk dimensjon ved alle kriger; å bruke retorikken til å skape samhold og stå opp mot fienden. Det er dette ekteparet veldig gode til.

– At førstedamen er med på laget gjør budskapet enda sterkere. Det gir en større effekt fordi hun spiller en litt annen rolle enn han og kanskje når ut til litt andre personer enn han gjør, sier Orgeret.

– De er veldig proffe

– I det siste har et overveldende antall medier fra rundt omkring i verden tatt kontakt med forespørsler om intervjuer. Dette brevet er mitt svar på disse, og mitt vitnesbyrd fra Ukraina, skrev Zelenska i brevet som ble lagt ut denne uka.

Der gjentok hun bønnen fra presidenten til det internasjonale samfunnet om mer hjelp til Ukraina.

– Steng himmelen, og vi vil klare krigen på bakken selv, skriver hun.

President Zelenskyj har gjentatte ganger bedt om at Nato oppretter en flyforbudssone over landet for å hindre bombing av ukrainske byer. Dette har Nato sagt nei til fordi det vil innebære å sende kampfly og ha en aktiv rolle i krigen – dermed kan det få store og uoverskuelige konsekvenser ved at det kan føre til en langt større krig enn i Ukraina.

Orgeret påpeker at president Zelenskyj likevel har hatt sterk påvirkning på vestlige ledere og politikere. Han har holdt flere direkte taler til utenlandske politikere, både til Senatet i USA, parlamentet i Storbritannia og EU-parlamentet.

– Vi har allerede sett at det er blitt tatt raske og betydelige storpolitiske avgjørelser på kort tid, som ikke hadde skjedd hvis det ikke var en stor sympati for det som skjer i Ukraina nå. Her har kommunikasjonen fra Ukraina enormt mye å si, sier Orgeret.

At Russland bruker propaganda overfor sin befolkning, er kjent. Kristin Skaret Orgeret påpeker at også Ukraina bruker propaganda i den forstand at det er styrt kommunikasjon som kommer.

– Det er en veldig stor informasjonskrig, og det som kommer er en del av et propagandamaskineri. Det betyr ikke at det er usant – selv om det kan være det, for det er et uoversiktlig landskap – men at det er snakk om en kommunikasjonsstyring, der det handler om å løfte fram og fokusere på deler av virkeligheten, sier Orgeret, som kaller presidentekteparet «proffe» blant annet til å finne sterke fortellinger og bilder som er større enn dem selv.

President Volodymyr Zelenskyj i en selfie-video som ble lagt ut på hans Facebook-side 26. februar. (Facebook/AFP/AFP)

– Man kan se at de er veldig proffe i å skape den autentiske henvendelsesformen. Presidenten framstår som en av folket, vi tror på ham, han skaper tillit når han snakker til oss. Like etter invasjonen byttet han ut dressen med T-skjorte, og har filmet seg selv utenfor kontoret og i gatene, mens han sier at han ikke vil reddes ut. Mye av denne kommunikasjonen vekker sympati og medfølelse.

Trives egentlig i skyggen

Volodymyr Zelenskyj ble president i Ukraina i 2019 uten politisk erfaring – han var en kjent komiker. I valget slo han sittende president, Petro Porosjenko. Zelenskyj fikk 73 prosent av stemmene.

Olena Zelenskyj har i tidligere intervju sagt at hun først var imot at han skulle stille til valg.

– For å være ærlig var jeg sterkt imot starten av dette prosjektet, for det er et vanskelig skritt, det er ikke engang et prosjekt, det er en ny retning i livet, sa hun.

Hennes første prosjekt som førstedame var å jobbe for bedre ernæring i ukrainske skoler.

Hun har tidligere sagt at hun ikke liker seg i rampelyset, men at rollen som førstedame har krevd at hun trer fram.

– Jeg foretrekker å holde meg i bakgrunnen. Mannen min er alltid i front, mens jeg føler meg mer komfortabel i skyggen, sa hun tidligere i et intervju med Vogue Ukraina i 2019.

Med krigen i Ukraina er hun blitt mer synlig enn noen gang.

– Jeg appellerer til dere, kjære medier: Fortsett å vise hva som skjer her og fortsett og fortell sannheten. I informasjonskrigen som drives fra den russiske føderasjonen, er hver bit av bevis avgjørende, skriver hun i sitt åpne brev.

