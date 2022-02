Ukrainere samles bak presidenten: – Han har blitt et slags symbol

Volodymyr Zelenskyj, en komiker uten politisk erfaring da han vant presidentvalget i Ukraina i 2019, har den siste tida samlet ukrainere bak seg.

– Full støtte og respekt kom etter at Russland startet denne krigen. Alle ukrainere har sluttet rekkene rundt Zelenskyj. Han spiller en samlende, og jeg vil si inspirerende rolle. Han leder en regjering som støter bort Putins hær, og mange oppriktig beundrer og respekterer ham for det, sier Yulia McGuffie, sjef for nyhetsnettsida Novoye Vremya, til BBC.

Hun var ikke fornøyd da Zelenskyj ble valgt og hadde ikke tro på at han var i stand til å styre. Det har endret seg den siste uka, både for henne og andre ukrainere.

Ved hjelp av sosiale medier har Zelenskyj flere ganger vist at han fortsatt er i hovedstaden Kyiv, og sagt at han ikke vil kapitulere. Han har takket nei til et tilbud fra USA om evakuering, skriver CNN.

– Kampen er her. Jeg trenger ammunisjon, ikke skyss, sa Zelenskyj.

[ – Kan bli en fryktelig bykrig ]

Blir et symbol for folket

Forsker Jakub Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), mener flere av Zelenskyjs sitater kommer til å gå inn i historiebøkene og at presidenten har blitt en frontfigur for kampviljen i Ukraina.

– Zelenskyj kommer fra et yrke hvor kommunikasjon er viktig. Det er en mann som kan kommunisere, og det viser han veldig tydelig nå under krigen. Han skyr ikke offentligheten og han tilpasser seg omstendighetene. Han opptrer ikke i dress og slips, men i militære farger. Og han viser at han er til stede og at han er med folket, rett og slett. Det må oppfattes som et veldig viktig og sterkt budskap, både til ukrainerne som må stå imot invasjonsmakta, men også til omverdenen, sier Godzimirski til Dagsavisen.

Ved hjelp av videoer i sosiale medier har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj flere ganger talt til folket etter Russlands invasjon. (Volodymyr Zelenskyj på Facebook/AFP)

Den ukrainske presidenten kan dette med å uttrykke seg på en direkte måte, sier Russland-kjenneren. Svaret på det amerikanske tilbudet om evakuering og budskapet bak vil ha viktig symbolverdi.

– Da han fikk tilbudet fra amerikanerne om å la seg evakuere sa han det som allerede har blitt bevingede ord, «vi trenger ammunisjon, ikke skyss». Det er sannsynligvis det som kommer til å forbli et viktig budskap, som også har fått stor symbolverdi, sier Godzimirski.

Symboler i seg selv er viktig, understreker han. Man har flagget, riksvåpenet og et ansikt som alle kjenner igjen og som mange er begeistret for.

– Zelenskyj har blitt et slags symbol på denne motstanden Ukraina som land viser mot sine autoritære naboer. Det er opplagt at han som alle andre mennesker sannsynligvis har begått mange feil på den politiske arenaen, men akkurat nå er dette glemt og lagt til side, sier Godzimirski.

[ – Forholdet til Russland vil bli som i den kalde krigen, om ikkje verre ]

Fra dress til militærgrønt

Etter flere uker med spenninger og prat om en snarlig russisk invasjon av Ukraina startet det hele natt til torsdag. Russiske styrker har gått inn i Ukraina fra flere kanter, og det er meldt om eksplosjoner og skuddvekslinger.

Natt til søndag er det meldt om russiske angrep flere steder i landet, deriblant i storbyen Kharkiv. Også i området rundt hovedstaden Kyiv har det vært angrep søndag, og flere skal være såret. Over 360.000 mennesker har så langt flyktet fra Ukraina, ifølge FN.

Over 360.000 mennesker har så langt flyktet fra Ukraina, ifølge FN. Her venter folk i byen Lviv på et tog til Polen. (YURIY DYACHYSHYN/AFP)

Torsdag sa Zelenskyj at fienden har utpekt ham som det fremste målet, og familien hans som mål nummer to. Den ukrainske presidenten holdt likevel fast på at han blir i hovedstaden. At han ikke forlater landet styrker moralen, sa reservister til fransk-TV lørdag.

Jakub Godzimirski ved Nupi sier at hvis Zelenskyj skulle komme til å forlate Ukraina, er det et stort spørsmål hvordan det skal gå for seg. Han kan velge å flykte vestover for å fortsette kampen, men det er også et annet mulig scenario.

– Han kan bli tvunget til å forlate Ukraina til Russland. Det er en mulighet at han blir arrestert og stilt for retten i Moskva, sier Godzimirski.

Zelenskyj er et utsatt mål, men Godzimirski tror at hvis Russland på et eller annet vis kvitter seg med ham, vil det bare gjøre ham til en enda mer symbolsk skikkelse.

[ Ekspert: – Det er ingenting som tyder på at det var noen begeistring i Russland for krig ]

Tar en risiko

Også forsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) tror det har stor betydning for ukrainerne å se hvordan Zelenskyj oppfører seg nå. Særlig det at han ikke har stukket av, slik president Viktor Janukovitsj gjorde da han i 2014 ble kastet etter omfattende protester. Janukovitsj dro da til Russland.

– Ukraina er vant til politiske ledere som stikker av når det blir hett. Zelenskyj gjør ikke det. Han er skuespiller, flink i media og til å snakke og stå fram.

Mange ukrainere tenker nok at Zelenskyj er mannen de trenger i den situasjonen som nå har oppstått. Det skjer etter at populariteten hans har dalt i årene etter valgseieren.

– Kampen mot korrupsjon og for reformer har hatt ganske blandede resultater. Før dette skjedde så nok mange på ham som nok en person som ikke ville klare å få gjort noe med landet. Men rollen hans som leder i krig tror jeg har imponert mange, sier Bukkvoll.

Ifølge Bukkvoll løper Zelenskyj en risiko når han går rundt i Kyivs gater for å snakke til folket. Etter all sannsynlighet er russiske spesialstyrker og andre allerede inne i byen forkledd som sivile eller ukrainske styrker, sier han. Fra russisk hold er det kanskje flere som ser på Zelenskyjs oppførsel som useriøs for en statsleder.

– Kan du se for deg Putin løpe rundt og ta selfier på gata, spør Bukkvoll.

Han tror uansett ikke at det er Zelenskyjs oppførsel, men heller krigens gang, som påvirker ledelsen i Moskva. Det har gått saktere enn hva de hadde regnet med, ifølge FFI-forskeren.

Søndag ettermiddag ble det klart at Russland skal møte Ukraina i Hviterussland for samtaler.

– Vi ble enige om at den ukrainske delegasjonen skulle møte den russiske delegasjonen uten forutsetninger på den ukrainsk-hviterussiske grensen, nær Pripyat-elven, skriver den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj på Telegram.

[ Krever nye regler mot bombing i byer ]

Valgseier og kamp mot korrupsjon

Zelenskyj hadde en spesiell vei mot presidentjobben. Han er utdannet jurist, men har bakgrunn som komiker og skuespiller. I TV-komedien «Folkets tjener» spilte han en lærer som uventet blir valgt til president. Serien hadde stor suksess, og folkene bak startet i 2018 et eget parti oppkalt etter serien. Året etter vant Zelenskyj presidentvalget med over 70 prosent av stemmene.

Volodymyr Zelenskyj vant det ukrainske presidentvalget etter et valgskred i 2019. Her er han på partiets første kongress i juni 2019. (Zoya Shu/AP)

Kamp mot korrupsjon og fred øst i Ukraina var blant valgløftene. Korrupsjon er fortsatt et problem, og presidenten selv har måttet forklare seg om både skatt og formue. Konflikten i Øst-Ukraina, som startet i 2014, har heller ikke tatt slutt.

For mange ukrainere var tonen hans overfor Russland og konflikten i Øst-Ukraina lenge for mild, ifølge kommunikasjonsrådgiver Yaryna Klyuchkovska. Det endret seg etter en tale Zelenskyj holdt på sikkerhetskonferansen i München 19. februar i år, sier Klyuchkovska til BBC.

– Så klart, han er skuespiller. Jeg vet ikke om det er hans virkelige personlighet eller ikke. Men uansett hva han gjør, så funker det, sier hun om presidentens mange taler rundt i hovedstaden Kyiv.

[ Ekspert om Ukraina-krisen: – Russland har allerede brutt folkeretten ]

Lager brannbomber

De siste dagene har vanlige folk stått i kø foran jaktbutikker for å sikre seg våpen, og ukrainere har blitt oppfordret til å lage såkalte molotov cocktails.

I byen Dnipro sentralt i landet viser en video fra Sky News søndag flere hundre frivillige som lager disse hjemmelagde brannbombene. Ifølge nettsida følger de en oppskrift delt ut av det ukrainske forsvarsdepartementet. Også i hovedstaden Kyiv har frivillige meldt seg.

Generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp har sagt til Dagsavisen at oppfordringen fra ukrainske myndigheter bekymrer.

– Oppfordringen fra Ukraina om å be folk lage sine egne molotov cocktails, det gjør jo at sivilbefolkninga blir legitime mål. Har du kastet en molotov har motstanderne rett til å angripe tilbake. Det bekymrer oss, sa hun.

Sivile som vil delta i forsvaret av Ukraina forbereder molotov cocktails i Kyiv søndag. (Efrem Lukatsky/AP)

Nupi-forsker Godzimirski sier at stilt overfor en overmakt må alle gjøre sitt, men understreker at han ikke er tilhenger av heroisme. Kanskje kan den folkelige motstanden gjøre det enklere å overbevise russiske beslutningstakere om at tida er inne for å forhandle.

Forsker Tor Bukkvoll ved FFI sier det er klart at det er en risiko hvis sivile tar til våpen og slåss mot russiske styrker i gatene.

– Men det er og en stor risiko å være inne i en by hvis Russland begynner med mer aktiv bruk av artilleri i byene. Det kan begynne å ligne på det som skjedde i Groznyj i Tsjetsjenia. Byen ble mer eller mindre lagt flat med artilleri.

Det er vanskelig å si noe om hvordan krigen i Ukraina kommer til å utvikle seg i timene og dagene framover. Bukkvoll sier han virkelig ikke har lyst til å tenkte tanken at det kan gå samme vei som i Groznyj i 1995.

– I Tsjetsjenia var det mest Groznyj, men Ukraina har mange store byer. Å gjøre noe sånt i en by som Kyiv, med nesten tre millioner innbyggere, er vanvittig. Det ville vært en forbrytelse av dimensjoner.

Hvem er Volodymyr Zelenskyj?

Volodymyr Zelenskyj (44) ble i 2019 valgt til Ukrainas president med 73 prosent av stemmene.

Partiet hans, Folkets tjener, vant samme år en overlegen seier i valget på ny nasjonalforsamling, et valg som ble skrevet ut av Zelenskyj rett etter at han ble president.

Zelenskyj har bakgrunn som komiker og skuespiller, er far til to barn og kommer fra industribyen Kryvyj Rih sentralt i Ukraina. Utdannet jurist.

Han gjorde stor suksess med den populære TV-komedien «Folkets tjener», der han spilte en lærer som uventet blir valgt til president.

I 2018 startet Zelenskyj sitt eget parti som ble oppkalt etter TV-serien.

Zelenskyjs valgsuksess hadde bakgrunn i en bølge av folkelig misnøye med den politiske eliten.

Da han ble valgt mente kritikere at hans politiske program er vagt og at et land som var i krig, ikke bør ledes av en politisk novise. Han ble også tidlig anklaget for å være en nikkedukke for en omstridt ukrainsk oligark, men han har benektet at det er noen politisk forbindelse.

(Kilde: NTB)

