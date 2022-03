Kritiserer ekspresidenten: – Trumps innflytelse minsker for hver dag

– Selv om Trump fortsatt er veldig innflytelsesrik i partiet, minsker den innflytelsen for hver dag. Det er naturlig ettersom hver dag tar oss lenger bort fra hans presidentperiode, sier Mike DuHaime, tidligere republikansk strateg og politisk rådgiver for John McCain, til Politico.

Nå avdøde senator McCain og Trump hadde en langvarig feide, som startet før Trump ble president.

Mens Donald Trump var president sluttet et flertall av republikanerne i partiet rekkene. Folkevalgte som kritiserte presidenten, eller stemte sammen med demokratene i riksrettssakene mot Trump, fikk hard medfart og måtte tåle krass kritikk fra partifeller og presidenten selv. Halvannet år etter at Joe Biden tok over presidentjobben, er blikket festet på både mellomvalget seinere i år, men ikke minst presidentvalget i 2024.

Etter flere år med ros av ekspresidenten og støtte til politikken som ble ført, har flere potensielle republikanske kandidater den siste tida kommet med kritikk av Trump. Blant dem er tidligere visepresident Mike Pence, som har rettet oppmerksomheten mot Trumps Russland-utspill.

[ Han har ikke snakket med Trump siden i fjor: – 6. januar var en tragisk dag for USA ]

Russland

Få dager etter at Russland invaderte Ukraina fordømte Trump angrepet, men han kom også med skryt av Russlands president Vladimir Putin. Han hevdet videre at krigen i Ukraina skyldes Bidens «svakhet». Kritikere mener at Trump hadde et for nært forhold til Putin da han satt som president, ifølge The Guardian.

– Som alle skjønner, hadde aldri denne grusomme katastrofen skjedd hvis valget vårt ikke ble rigget, sa Trump under en tale på det årlige møtet i den konservative organisasjonen Conservative Political Action Conference (CPAC).

– Problemet er ikke at Putin er smart – selvfølgelig er han smart. Det virkelige problemet er at våre ledere er så dumme, fortsatte han.

USAs daværende president Donald Trump sammen med Russlands president Vladimir Putin i 2018. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Dager seinere gikk Mike Pence hardt ut mot partifeller som ikke hadde fordømt krigen, og han sa at det ikke er rom i det republikanske partiet for Putin-forsvarere. Han nevnte ikke ekspresidenten direkte, men uttalelsen omtales som et ikke så skjult stikk mot Trump.

Uka etter dro Pence til grensa mellom Polen og Ukraina for å møte mennesker på flukt. Det ble av flere i partiet sett som en klar kontrast til, og nok et stikk mot Trump, ifølge Politico. Men Pence har også sluttet seg til synet om at Biden kan klandres for Putins handlinger.

Forholdet mellom Pence og Trump har vært anspent siden stormingen av Kongressen 6. januar i fjor, blant annet fordi Trump på forhånd forsøkte å presse Pence til å ikke godkjenne valgresultatet som sikret Biden seieren. Trump har fortsatt å hevde at valget ble stjålet fra ham, mens Pence har stått fast på at han ikke hadde makt til å underkjenne valgmannstemmer.

Et stort spørsmål framover er om Pence og Trump kommer til å konkurrere mot hverandre i presidentvalget i 2024. Pence vil ifølge flere medier stille som kandidat. Scott Jennings, tidligere rådgiver for George W. Bush, mener Pence har lite annet valg enn å distansere seg fra gamlesjefen. Nettopp på grunn av det anspente forholdet etter stormingen av Kongressen.

– Du kan ikke løpe rundt og late som om du er på linje med Donald Trump lenger, for det er du åpenbart ikke. Du har gått ut mot ham, han har gått ut mot deg, sier Jennings til Politico.

[ Kongresskomité: Trump var del av «kriminell konspirasjon» for å endre valgresultatet ]

Koronapandemi og fengselsreform

Pence er heller ikke den eneste tidligere trofaste Trump-støttespilleren som har sådd tvil om noe ekspresidenten gjorde. Florida-guvernør Ron DeSantis har nylig kritisert pandemihåndteringen. Som gjest på en episode av en konservativ podkast sa DeSantis at han skulle ønske at han hadde gått tydeligere ut mot Trumps støtte til restriksjoner i starten av pandemien. Trump har kalt påstander om splittelse mellom de to for falske nyheter.

DeSantis har gjennom pandemien fått oppmerksomhet for egen koronahåndtering. Lokale myndigheter ble truet med bøter for hver gang de krever at ansatte koronavaksineres og DeSantis innførte forbud mot munnbindpåbud. I februar oppfordret han også leger til å bruke skjønn og anbefale også medisiner som ikke er godkjent til bruk mot korona. Det bryter med rådene fra USAs smittevernbyrå CDC.

[ «DeathSantis» utpekes som naturlig Trump-etterfølger: – Veldig enkelt å se appellen ved ham ]

Florida er en av delstatene som har vært hardest rammet av koronapandemien, med over 72.000 meldte dødsfall.

Florida-guvernør Ron DeSantis har kritisert deler av Trumps tidligere koronahåndtering. (John Raoux/AP)

Arkansas-senator Tom Cotton er en annen kandidat som nevnes, og som har kritisert Trump. Han gikk ut mot en lov som er rettet mot å redusere antall fengslede og for å endre utformingen av lover om straffeutmåling. Cotton omtalte loven, som hadde tverrpolitisk støtte, som «den verste tabben» i Trumps presidentperiode. I samme tale skrøt imidlertid Cotton, en langvarig trofast Trump-alliert, også av ekspresidenten.

[ Trump: Min personlighet holdt USA unna krig ]

Trump fortsatt i føringen?

Pence, Cotton og DeSantis er alle mer forsiktige i sin kritikk enn flere andre partifeller som kan tenkes å kjempe for å bli republikanernes presidentkandidat. Flere av dem kan måtte kjempe om de samme Trump-kritiske velgerne når republikanerne skal avholde primærvalg.

Kongressrepresentant Liz Cheney er blant dem som ikke har utelukket et mulig forsøk. Hun har havnet på kant med Trump og flere partifeller, og har blant annet gått ut mot påstandene om at valget ble «stjålet». Cheney får støtte blant Trump-motstandere på høyresida og har allerede samlet inn millioner av dollar for å drive valgkamp før årets mellomvalg, ifølge NBC News.

[ Topp-republikaneren kalte Cheney for «Pelosi-republikaner». Nå får han svar på tiltale ]

Mer enn to år før neste presidentvalg nevnes flere mulige republikanske kandidater, blant dem Trump-kritiker Liz Cheney. (Mary Schwalm/AP)

Trump selv har flere ganger hintet om at han kan gjøre et nytt forsøk på presidentjobben om to år. Under talen på CPAC-møtet i slutten av februar antydet han langt på vei at han vil stille igjen.

– Den 24. november 2024, vil de (Demokratene) få føle det som aldri før. Vi gjorde det to ganger, og vi vil gjøre det igjen. Vi kommer til at gjøre det igjen. En tredje gang, sa han, med henvisning til å vinne det amerikanske presidentvalget, ifølge NTB.

Enn så lenge mener flere republikanere at Trump fortsatt ligger best an hvis han vil gi gjenvalg en sjanse.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen