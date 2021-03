«DeathSantis» utpekes som naturlig Trump-etterfølger: – Veldig enkelt å se appellen ved ham

I en måling på CPAC-konferansen – et av USAs største årlige konservative møter – var det guvernør DeSantis som fikk det nest beste resultatet, kun slått av ekspresident Donald Trump. Trump fikk 55 prosent av stemmene, mens DeSantis endte på 21 prosent.

– DeSantis er en sånn som har klistret seg veldig tett på Trump. Han er.. om han ikke er inkarnasjonen av Trump, så er han definisjonen av Trumpisme, sier Aftenpostens USA-korrespondent Øystein Langberg i podkasten «Aftenpodden USA».

DeSantis er definisjonen av trumpisme. — Øystein Langberg, Aftenpodden USA

Av de framtredende republikanerne som en dag håper å flytte inn i Det hvite hus selv, nevnes navn som DeSantis, Sør-Dakota-guvernør Kristi Noem, Texas-senator Ted Cruz og tidligere utenriksminister Mike Pompeo. Fox News peker spesielt på DeSantis og Noem.

– 21 prosent for DeSantis er et ganske imponerende tall, spesielt når du har president Trump som en motkandidat, sier Fox News-veteranen Karl Rove, som var visestabssjef for George W. Bush fra 2005 til 2007.

[ Cassidy angrer ikke på at han stemte med Demokratene for å felle Trump ]

Følger instinktet

Guvernør DeSantis’ politiske stjerne har vokst det siste året, og ifølge The Hill er det stadig flere som nå ser på ham som en reell erstatter for ekspresident Trump. Siden CPAC-konferansen finner sted i Florida, kan det også ha gitt guvernøren en ekstra boost.

– Det er veldig enkelt å se appellen ved DeSantis. Han er den mest innflytelsesrike og viktige personen i staten (Florida) som er smørøyet av det republikanske partiet akkurat nå, påpeker den republikanske politiske strategen Ford O’Connell overfor The Hill.

En annen politisk ekspert på republikansk side, Ryan Tyson, peker på DeSantis’ personlige egenskaper som grunn til 42-åringens popularitet.

– Han følger instinktet sitt. Han er et naturtalent, sier Tyson til Politico.

Politico trekker fram at guvernøren er omstridt – blant annet har 42-åringen tidligere blitt omtalt som «DeathSantis» – dette grunnet hans håndtering av koronakrisen og manglende vilje til å innføre smitteverntiltak og restriksjoner i Florida.

[ Dette er demokraten som kan ødelegge for Biden i Senatet ]

Kritikken har hjulpet?

– Fakta er at 30.000 mennesker i Florida har dødd (som følge av koronakrisen). Det er ingenting å skryte av, sier demokraten Charlie Crist, selv tidligere guvernør, til Politico.

DeSantis’ har til sitt forsvar påpekt at dødsraten i Florida tilsvarer 27.-plass på listen av stater. Kun California kan vise til bedre tall av de største Demokrat-statene.

– Det vi har vist i Florida er nødvendigheten av lederskap. Jeg har fått mye kritikk, men mye av det var bare dritt. Vi har fått folk tilbake på jobb. Vi hadde ikke hatt Superbowl her, hadde det ikke vært for meg, hevder DeSantis selv.

[ Trump ble «snikvaksinert»: – Han hadde sjansen til å gjøre noe bra, men lot være ]

Guvernøren, som har møtt mye kritikk i mediene, fikk spørsmål om hvorvidt han tror støtten blant republikanerne skyldes nettopp den kritiske bølgen mot ham i pressen.

– 100 prosent, svarte han og lo.