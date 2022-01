Han har ikke snakket med Trump siden i fjor: – 6. januar var en tragisk dag for USA

I et intervju med Fox News denne uka ble Pence spurt om når han sist snakket med tidligere president Donald Trump, skriver Business Insider. Forholdet dem imellom har vært anspent siden stormingen av Kongressen 6. januar i fjor, blant annet fordi Trump på forhånd forsøkte å presse Pence til å ikke godkjenne valgresultatet som sikret Joe Biden seieren i presidentvalget.

– Vet du hva, vi snakket sammen i fjor sommer. Jeg har sagt det mange ganger, det var vanskelig. 6. januar var vanskelig. Det var en tragisk dag i nasjonens liv, sa Pence i intervjuet.

Han sa videre at han vet at han gjorde sin plikt i henhold til grunnloven, men at han og Trump i dagene som fulgte hadde flere samtaler om det. De skiltes vennskapelig, ifølge Pence.

[ Ett år etter stormingen av Kongressen: – Vi var fanget ]

Måtte evakueres

Like før Kongressen skulle samles for å godkjenne valgresultatet 6. januar 2021, holdt Donald Trump et folkemøte utenfor Det hvite hus. Flere tusen av tilhengerne hans var samlet for å protestere mot valgresultatet og vise sin støtte til den daværende presidenten.

På forhånd hadde Trump lagt press på Pence for å forsøke å avvise valgvinner Bidens resultater i flere viktige delstater. Under selve valgmøtet sa Trump blant annet at han ville bli svært skuffet over Pence hvis han ikke «sto opp for grunnloven og for landets beste».

Kort tid før selve godkjenningen skulle starte, gikk Pence ut med et brev der han omtalte sin rolle i godkjenningen av valgresultatet som «i stor grad seremoniell», og med det til sjuende og sist egentlig sa at han ikke kom til å følge Trumps oppfordring. Underveis i angrepet på Kongressen gikk Trump ut på Twitter mot Pence, som han anklaget for å ikke ha mot nok til å gjøre det han burde, viser en tidslinje av stormingen fra kringkasteren NRP.

Pence måtte reddes ut av Kongressen sammen med familien sin mens inntrengerne ropte at han skulle henges.

Pence har i ettertid gjort som flere andre republikanere og forsøkt å snakke ned alvorligheten av angrepet 6. januar. I et nylig intervju med en kristen TV-kanal omtalte han det som «en tragisk dag i januar» og påsto at den ble brukt for å undergrave Trump-velgere. Men i juli fjor sto han fortsatt fast ved at han som visepresident ikke hadde makt til å underkjenne valgmannsstemmer, ifølge CNN.

Både den tidligere presidenten og flere av støttespillerne hans har forsøkt å hvitvaske hendelsene eller dysse ned alvoret av stormingen. Noen av dem har også lagt skylda på andre, som venstresida og FBI. Begge konspirasjonsteoriene er avvist.

[ Statsviter om USA: «Betydelig risiko for overgang til fullt diktatur» ]

Kan møtes til valgkamp

Et stort spørsmål framover er om Pence og Trump kommer til å konkurrere mot hverandre i presidentvalget i 2024. Pence vil ifølge flere medier stille som kandidat, og han reiste i fjor rundt i landet for å møte aktivister og andre, skrev The Guardian. Det kan by på utfordringer for Pence, som i juni ble kalt forræder under en tale i Orlando i Florida.

– Han gjør alt han trenger for å forberede seg på å stille. Hvis Trump ikke er kandidaten eller ikke stiller, mener jeg at han klart er i føringen, sier Mike Murphy, en republikansk strateg fra Indiana, til avisa.

Trump har på sin side hintet flere ganger om at han kan gjøre et nytt forsøk på presidentjobben om to år. For to uker siden møtte han støttespillere i Arizona og påsto at han vant begge gangene han har stilt, skriver The Atlantic.

Møtet skulle både fungere som hans svar på markeringen av 6. januar, i tillegg til et uoffisielt avspark for hans forøk på å hjelpe republikanske kandidater i mellomvalget som holdes i november i år. Alle de 435 setene i Representantenes hus er på valg, det samme er 34 av 100 Senatsplasser. Arizona-møtet omtales også som en myk start på Trumps valgkamp før 2024.

Det anspente forholdet mellom Pence og Trump, særlig etter stormingen av Kongressen, trekkes fram som et hinder på veien blant deler av velgerbasen for den tidligere visepresidenten.

[ Delstat må tegne valgdistriktene på nytt ]

Vil at Pence skal vitne

Opprinnelig ville demokratene at det skulle oppnevnes en kommisjon av samme type som etter 11. september 2001 for å granske stormingen. Republikanerne i Senatet blokkerte imidlertid dette. Men i seks måneder har en komité fra Representantenes hus gransket opprøret, selv om Republikanernes ledere i Huset har boikottet arbeidet.

Pence vil bes om å vitne for kongresskomiteen som etterforsker stormingen, sa komiteens leder tidligere i januar. Pences rolle og tanker om både selve dagen og dagene i forveien er svært interessant, het det.

På spørsmål om når Pence kan bli spurt om å frivillig vitne, sa den demokratiske kongressrepresentanten Bennie Thompson, som leder komiteen, i et intervju med NPR at han trodde det kunne skje i løpet av januar.

Det har vært lite diskutert om ekspresidenten selv skal bes om å vitne eller om man skal få hans beskrivelse av hva som skjedde, skrev The Washington Post tidligere i januar. Men ifølge en komitéansatt er «ingenting utelukket».

For litt over ei uke siden ba komiteen Trumps datter Ivanka Trump om å møte for å svare på spørsmål. Hun var en nær rådgiver av faren mens han var president, og er den første i Trumps nærmeste familie som blir bedt om å frivillig møte for den såkalte 6. januar-komiteen. Komiteens medlemmer ønsker å få vite hvilken kjennskap hun har om hendelsene der Trump-tilhengere stormet kongressbygningen, samt hva faren hennes gjorde og ikke gjorde i den forbindelse, ifølge NTB.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen