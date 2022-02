Dette vet forskerne om den nye omikronvarianten

Omikronvarianten ble betegnet som en gamechanger da den først ble påvist. Det har siden vist seg å stemme i positiv forstand, med lavere dødelighet og mindre fare for alvorlig og langvarig sykdom.

Omikron er egentlig ikke bare en variant, men en familie av tre forskjellige undervarianter kalt BA. 1, BA. 2 og BA. 3. De ble påvist mer eller mindre samtidig i Sør-Afrika og har flere likheter.

Undervarianten BA. 1 ble raskt hovedvarianten og dominerende i Norge og flere andre land. Undervarianten BA. 2 kalles av svenske forskere en nær kusine av hovedvarianten og er ganske lik slektningen.

Mens BA. 1 har 20 mutasjoner, har BA. 2 27, ifølge FHI, som kaller den en «enda mer mutert utgave av omikron enn BA. 1».

Hvor stor spredning har varianten?

BA. 2 er påvist i 57 land. I både Sverige og Danmark er undervarianten på kraftig frammarsj, og i flere land utgjør den nå halvparten av de påviste omikrontilfellene.

Også her hjemme er den på frammarsj. Hovedvarianten av omikron er nå avtagende, mens BA. 2-varianten har en svak økning, viser FHIs siste ukesrapport. I Oslo utgjør undervarianten 16 prosent av de analyserte tilfellene i uke fire.

FHI understreker at andelen av BA. 2 kan være høyere, ettersom den kun identifiseres på prøver som blir helgenomsekvensert. Undervarianten BA. 3 er det kun påvist ett tilfelle av i Norge.

I Sverige tror de at BA. 2 vil bli dominerende, slik den er blitt i Danmark.

Hvor mye mer smittsom er undervarianten?

Omikron ble tidlig kalt en gamechanger fordi varianten er mer smittsom enn delta. Ifølge danske helsemyndigheter er BA. 2 1,5 ganger så smittsom som den første omikronvarianten.

Risikoen for at en smittet person sprer viruset til andre i husstanden er også høyere med BA. 2 enn med BA. 1, ifølge en studie av 8.500 danske husholdninger.

Hvor godt beskytter vaksinene?

Et spørsmål når det gjelder omikron og undervariantene er vaksinebeskyttelsen. Variantene har endringer i området av viruset som er forbundet med denne beskyttelsen.

Vaksinene gir lavere beskyttelse mot smitte, men alt tyder på at vaksinene vi bruker her i landet gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død også når det gjelder BA.2.

Det bekreftes av foreløpige studier i Danmark.

– Så langt virker beskyttelsen å være lik den vi får mot «vanlig» omikron, men det er fortsatt mye vi ikke vet, sier Jan Albert, professor i mikrobiologi ved Karolinska Institutet.

Fører BA. 2 til mer alvorlig sykdom?

Kunnskapen vi har om dette er foreløpig begrenset, opplyser Magnus Gisslén, professor i infeksjonssykdommer ved Göteborgs universitet.

Men tall fra Danmark tyder på at det ikke er noen endring i risikoen for å bli innlagt på sykehus for folk som blir smittet av BA. 2 sammenlignet med BA.1.

Det betyr at virusvarianten etter all sannsynlighet gir mindre alvorlig sykdom enn deltavarianten og andre tidligere varianter.

Kan spredningen av BA. 2 forlenge pandemien?

Overlege Preben Aavitsland i FHI har tidligere sagt at det er en fare for at pandemien forlenges av undervarianten. Jan Albert sier seg enig.

– Det kan være at denne spredningen av BA. 2 fortsetter lenger enn om vi bare hadde hatt den vanlige varianten av omikron. Det handler først og fremst om den store smittsomheten, sier han.

Magnus Gisslen sier at det motsatte kan skje.

– Hvis denne varianten er mer smittsom, kan den øke tempoet i smitten og på den måten forkorte pandemien, men det blir bare gjetning, sier han.

Bør man være bekymret for BA. 2?

Det korte svaret på det er ifølge de svenske forskerne nei. De sier at det er viktig å følge med på nye varianter og hvordan de påvirker sykdomsforløpet.

– Men at BA. 2 skal endre på hvor langvarig smittespredningen blir og risikoen for å bli alvorlig syk, det tror jeg ikke man behøver å være urolig for, sier Gisslen.

