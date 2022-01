Er du under 45 år og lurer på om du skal ta dose tre eller ikke. Dette bør du gjøre

Torsdag la regjeringen fram nye karanteneregler, der kom det fram at testing i større grad kan erstatte karantene. De nye reglene har allerede trådt i kraft. For den som har dose tre, blir karantenereglene annerledes enn om du bare har to doser innabords.

– Med dagens karanteneregler, vil personer som bor i samme husstand som en smittet person kunne ta daglig test istedenfor karantene, dersom de er vaksinert med tredje dose for mer enn ti dager siden, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en e-post til Dagsavisen.

Det innebærer daglig selvtest eller antigen hurtigtest, eller PCR-test annenhver dag i sju døgn etter nærkontakt. Uten testing blir man ikke unntatt smittekarantenen.

[ Unngå folk og samtidig bruke kulturtilbud: – Jeg skjønner godt at folk blir forvirret ]

Er det noen vits?

Vaksinedose tre, eller oppfriskningsdosen, rulles nå ut over hele landet, og over to millioner nordmenn har så langt fått en tredje vaksinedose, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI), som anbefaler en oppfriskningsdose for alle over 44 år. Men for de mellom 18 og 44 år har FHI en noe uvanlig anbefaling: De gir tilbud om dose tre til alle mellom 18 og 44 år, men bare om «de selv ønsker det», som de skrev det i en pressemelding.

FHI har forklart det med at de ønsker å gi en «differensiert anbefaling» til de under 45 år fordi de ennå mangler sikker kunnskap om nytten av denne oppfriskningsdosen. For denne gruppa er de to første dosene sannsynligvis nok for å forhindre alvorlig sykdom, har andre eksperter ment. Så er det noen vits for de mellom 18 og 44 ta dose tre?

– Hvis du vil unngå stadig svakere immunitet over tid og friske opp beskyttelsen, bør du ta en oppfriskingsdose, sier Nakstad til Dagsavisen. Han legger til:

– Dose tre frisker opp effekten av vaksinen på et par dager, slik at antistoffnivåene blir omtrent like høye som etter at man ble fullvaksinert med dose to. Hvis man ønsker best mulig beskyttelse mot alvorlig sykdom, vil en slik oppfriskingsdose hjelpe på, sier han, og får støtte av smittevern-overlege Preben Aavitsland ved FHI:

– Unge har generelt lav risiko for alvorlig sykdom, men sykdommen er farligere for en 40-åring enn for en 20-åring. Med to doser har de enda lavere risiko for alvorlig sykdom hvis de blir smittet. Hvis de tar en tredje dose nå, kan risikoen reduseres ytterligere. I tillegg blir de trolig i noen uker beskyttet mot i det hele tatt å bli smittet, sier smittevernoverlege Preben Aavitsland ved FHI i en e-post til Dagsavisen.

[ Regjeringen gir tilbud om koronavaksine til barn mellom 5 og 11 år ]

Snakk med fastlegen

Nakstad sier samtidig at hvis du som er mellom 18 og 44 år fikk spesielle bivirkninger etter første eller andre dose, bør du snakke med fastlegen om det før du tar dose tre. Har man dessuten nylig gjennomgått covid-19 bør man ikke ta en oppfriskingsdose nå, mener han.

– Hvis man har hatt alvorlige bivirkninger og fått råd av fastlegen om å vente, bør man gjøre det, sier Nakstad, som generelt mener at for helsemyndighetene er det viktig at også denne aldersgruppa tar dose tre.

– For å redusere antallet innleggelser med covid-19 er dose tre viktig, men mest i de eldre aldersgruppene, sier han.

Aavitsland svarer slik:

– Det er ikke så viktig for oss, men det kan være viktig for dem selv.

[ Guldvog tror Norge kan takle smitte på fem prosent av befolkningen ]

Reiser til utlandet

Men hva om du er mellom 18 og 44 år, og ikke har lyst til å bare sitte hjemme i Norge de neste par årene? Hva hvis du vil reise til utlandet, må du ha dose tre da? Nakstad har i alle fall et svar hvis du vil dra til et EU-land:

– For å ha koronasertifikat ved utenlandsreiser mer enn 270 dager etter andre dose, har EU inntil videre stilt krav om en tredje vaksinedose. Foreløpig er det ingen tidsbegrensning på hvor lenge sertifikatet er gyldig etter tredje dose, sier Nakstad til Dagsavisen.

Utvider vaksinetilbud

Fredag kom for øvrig en ny beskjed fra myndighetene om vaksinering av barn, både for de mellom 5 og 11 år, og de mellom 12 og 15. Foreldre som vil vaksinere barn mellom 5 og 11 år, vil nå få tilbud om vaksinedose, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

De understreker samtidig at vaksineringen er frivillig og at det ikke er en generell anbefaling å vaksinere alle i denne aldersgruppa. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at den individuelle nytten for de fleste barna er liten, og at FHI ikke har en anbefaling om at disse barna skal vaksineres.

Det vil bare være spesielt aktuelt for noen få grupper, ifølge Kjerkol. FHI anbefaler nå at barn mellom 12 og 15 skal få andre vaksinedose.

[ Hanne er usikker på om hun bør ta dose 3 ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen