GLASGOW (Dagsavisen): – Glasgow er vår siste gode sjanse til å gjøre det forskerne sier vi må gjøre, nemlig å unngå de verste konsekvensene av klimaet ved å ta avgjørelser nå, og sette det i gang nå, sier USAs klimautsending John Kerry, som vil være svært sentral i Glasgow de neste dagene.

Kan verdens toppolitikere gi klimatoppmøtet den kickstarten som trengs når de kommer sammen i Glasgow mandag? Mer enn 120 politiske ledere fra verden over ventes å være på plass under høynivåmøtet på klimatoppmøtet COP26 mandag og tirsdag. Dette er øyeblikket for å levere sterkere mål og ambisjoner – disse to dagene vil slå an tonen for konferansen som varer i nesten to uker. Nesten 200 land deltar, og Storbritannias statsminister Boris Johnson er vert.





John Kerry er USAs klimautsending og tidligere utenriksminister. Han har lang erfaring med klimadiplomati, og vil være sentral i Glasgow. (MANDEL NGAN/AFP)

– Avgjørende

En rekke regjeringssjefer i verdens mektigste land kommer til Glasgow rett fra Roma, der gruppen G20 har holdt et todagers møte i helgen. G20 lå søndag an til å komme med en erklæring om at målet er å begrense den globale oppvarmingen til 1.5 grader. De går da lenger enn i Parisavtalen i 2015, der man kom fram til at oppvarmingen skulle holdes under 2 grader, men tilstrebe 1.5. Men erklæringen mangler likevel konkrete planer for hvordan det skal skje, ifølge nyhetsbyråer som søndag hadde sett erklæringen.

Boris Johnson, Emmanuel Macron, Angela Merkel og Joe Biden møttes i Roma i helgen, og kommer også til Glasgow. Det gjør imidlertid ikke Vladimir Putin og Xi Jinping. (KEVIN LAMARQUE/Reuters)

Konferansen i Glasgow åpnet søndag med forhandlinger, men mandag er den formelle åpningsdagen med topplederne. Glasgow vil være fylt med tusenvis av mennesker under COP26. 25.000 delegater vil være til stede, i tillegg til andre som ikke er en del av selve konferansen.

En av dem som skal være her i to uker er Lillian Bredal Eriksen, som er seniorrådgiver på klima i Forum for utvikling og miljø (ForUM). Det er en paraplyorganisasjon med over 50 norske medlemsorganisasjoner, hvorav flere av disse er representert i Glasgow.

– Selv etter 26 toppmøter styrer vi mot en tre grader varmere klode. Det er derfor avgjørende at dette toppmøtet sikrer forpliktende avtaler som gir reelle utslippskutt, og det er nødt til å skje raskt, sier Eriksen.

Hele byen preges av konferansen, som er den største Storbritannia har arrangert. Bannere er satt opp langs gatene, egne COP26-busser går i skytteltrafikk mellom sentrum og konferanseområdene.

Mohamed Shafras har reist fra Sri Lanka for å være med på COP26. (Åsne Gullikstad)

Mohamed Shafras og en gruppe andre unge aktivister er blant dem som er på plass i Glasgow. Han er fra Sri Lanka, og representerer Children and Youth International. Han mener det er viktig at rike land nå stiller opp for utviklingslandene.

– Rike lands stemmer høres bedre enn fattige lands, sier han.

– I Sri Lanka merker vi klimaendringene særlig i jordbruket, for de påvirker avlingene. Vi må følge med hele tiden for når vi skal så og høste, vi kan ikke lenger gjøre det til en fast tid slik vi har gjort før, sier han.

Biden med stort lag

Glasgow vil være preget i to uker. Om lag 12.000 politifolk vil være operative under konferansen, og flere sentrale veier vil være blokkerte enkelte områder. Det er ventet små og store aksjoner og demonstrasjoner for klima underveis. Bare på hovedaksjonsdagen lørdag er det ventet 100.000 deltakere ved demonstrasjoner. Også førstkommende fredag blir det folksomt. Da vil aktivisten Greta Thunberg være blant dem som marsjerer for klimaet i Glasgow. Gruppen Extinction Rebellion har også varslet aksjoner gjennom hele konferansen.

USAs president Joe Biden har satt klima høyt på agenda, og vil vise det med sin deltakelse i Glasgow. Han får følge av en stor gruppe toppfolk i administrasjonen. Det inkluderer klimautsending John Kerry, som vil spille en svært sentral rolle i dialogen med andre land. Han har lang erfaring fra internasjonalt klimadiplomati, blant annet som tidligere utenriksminister og sentral i arbeidet med Parisavtalen.

Også mange sentrale europeiske regjeringssjefer stiller, blant annet Frankrikes Emmanuel Macron, Italias Mario Draghi og Tysklands Angela Merkel. Storbritannias dronning Elizabeth skulle vært her, men måtte melde forfall av helsegrunner – men prins Charles og prins William skal være her.

India stiller også med sin regjeringssjef, statsminister Narendra Modi – dette anses som viktig, da India er et stort utslippsland. Australias statsminister, Scott Morrison, sa tidligere i oktober at han ville komme, etter å ha sagt at det var usikkert. Australia er blant de rike landene som beskyldes for å gjøre altfor lite for klimaet.

Fra Norge deltar statsminister Jonas Gahr Støre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim kommer senere i uka.

Xi og Putin hjemme

Noen av lederne for verdens største land vil imidlertid trolig glimre med sitt fravær. Det gjelder blant annet Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping – Xi har ikke vært ute av Kina siden pandemien startet. Xi skal imidlertid trolig vise seg på video. Landene er uansett representert ved delegasjoner. Kina og Russland er sammen med USA og India landene i verden med størst utslipp av klimagasser.

Brasils president Jair Bolsonaro eller Mexicos Andrés Manuel López Obrador kommer heller ikke. De to landene blir begge beskyldt for å gå bakover når det gjelder klimapolitikken. Obrador sies å bli hjemme på grunn av pandemien. Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa kommer heller ikke, men det er på grunn av lokalvalg hjemme som kolliderer.

At topplederne kommer på starten av møtet sies å være viktig for å skape et momentum foran de resterende dagene. Etter at ledertoppmøtet på to dager er over, fortsetter konferansen med forhandlinger. Konferansen skal vare helt til 12. november. Da er håpet at man har gjort store framskritt på mange viktige felter, men forventningene er blandede.

Grovt sett må COP26 levere på tre områder for å kunne bli betegnet som vellykket:

At landene har meldt inn mål på utslippsreduksjoner som er gode nok til at man ikke mister ambisjonen om 1.5 grader av syne.

At rike land leverer på klimafinansiering til fattige land.

At man får på plass regelverk i henhold til Parisavtalen, som vil gjøre implementeringen av arbeidet best mulig.





Dette er målene for Glasgow-toppmøtet:

1. Sikre globale nullutslipp innen midten av århundret og holde 1.5-gradersmålet innen rekkevidde.

Verdens land er bedt om å sette mål for utslippskutt innen 2030 som fører til nullutslipp innen midten av århundret.

For å nå dette må landene:

Få fart på utfasing av kull

Begrense avskoging

Få fart på overgangen til elektriske kjøretøy

Stimulere til investering i fornybar energi

2. Tilpasse seg klimaendringer

Selv om verden kutter utslipp framover, vil klimaet uansett endre seg.

Klimatoppmøtet må tilrettelegge for at landene som rammes av klimaendringer:

beskytter og gjenoppretter økosystemer

bygger motstandsdyktig infrastruktur og jordbruk som forebygger ødeleggelser og tap av liv

3. Sikre penger

For å levere på mål 1 og 2 må utviklede land innfri det tidligere løftet om å gi minst 100 milliarder dollar i klimafinansiering til utviklingsland hvert år.

Også privat sektor og internasjonale finansinstitusjoner må bidra.

4. Jobbe sammen for å levere på målene

Cop26 må:

Få ferdig de detaljerte reglene som beskriver hvordan Parisavtalen skal iverksettes (Paris-regelboken).

Få fart på samarbeidet mellom regjeringer, næringsliv og sivilsamfunn.

Kilde: UKcop26.org

---