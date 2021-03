Ocasio-Cortez: – Mye ansvar å legge på bare én person

Mange av kongresskvinnens støttespillere håper «AOC», som representerer Demokratene i Representantenes hus i USA, skal sikte mot å bli senator så snart som mulig. Kanskje kan hun utfordre New York-setet til Chuck Schumer i Demokratenes primærvalg neste vår.

Enkelte håper sågar at hun kan bli president i 2024-valget, dersom Joe Biden ikke stiller på nytt. T-skjorter med teksten «AOC for president» blir stadig flere i antall i USA. Noen mener at Ocasio-Cortez eventuelt kan erstatte Nancy Pelosi som partiets flertallsleder i Huset, eller at hun kan stille som guvernørkandidat i New York.

Vil ha fram flere AOC-er

«Tilhengerne hennes gjør feil å se på henne som en politisk Messias, sier Ocasio-Cortez i et ferskt intervju», melder Fox News, som viser til et eksklusivt intervju AOC har gjort med Business Insider. Der går nemlig 31-åringen, som akkurat vil være over den obligatoriske «president-aldersgrensen» på 35 år ved neste presidentvalg, langt i å tone ned forventningene.

– Det er mye å legge på bare én person, sier hun til nettstedet på spørsmål om en plass i Senatet og presidentembetet.

– Dette handler ikke om «frelser-politikk», legger hun til.

I stedet er ønsket at partiet skal bruke energien på å løfte fram flere kandidater som deler hennes syn, heller enn å fokusere på å løfte fram bare henne, forklarer AOC til Business Insider.

Business Insider understreker imidlertid at kongresskvinnen ikke har utelukket å klatre på maktstigen. Nettstedet påpeker at profilen hennes stadig vokser, og at hun er en av de mest kjente personene i hele Kongressen.

Aftenpostens USA-korrespondent Øystein Langberg mener et sete i Senatet vil være det beste springbrettet for AOC om hun på sikt ønsker å bli president.

– Berne Sanders etterlater seg et tomrom på venstresiden hos demokratene, og det vil mange forsøke å fylle. Ocasio-Cortez er kanskje den som er best posisjonert, sier Langberg i avisens podkast «Aftenpodden USA».

Fakta om Kongressen i USA

Kongressen består av to kamre: Senatet og Representantenes hus.

Senatet har 100 medlemmer, to fra hver delstat uansett størrelse.

En tredel av senatorene velges hvert annet år. Valgperioden for hver senator er seks år.

Representantenes hus har 435 medlemmer som er valgt fra valgkretser i hver stat. Samtlige velges annethvert år.

Antallet valgkretser varierer etter folketallet slik at California, USAs mest folkerike delstat, har 53, mens stater med få innbyggere, som blant annet Alaska og Wyoming, bare har én hver.

(Fakta: NTB/Ballotpedia)

