Derfor er denne vaksinen godt nytt

Denne uka ble de første fire millioner vaksinedosene fra Johnson & Johnson sendt ut i USA etter å ha blitt godkjent der bare noe dager tidligere. I EU kan vaksinen få anbefaling om midlertidig godkjenning i midten av mars, det blir da eventuelt den fjerde koronavaksinen som får betinget godkjenning i Europa. Med godkjenning i EU kommer den også til Norge fra andre kvartal, kanskje fra april.

Sør-Afrika har allerede begynt utrulling av vaksinen fra Johnson & Johnson, som den første koronavaksinen i landet. Der er de i gang med å vaksinere helsearbeidere, som er den høyest prioriterte gruppen i landet for vaksinering akkurat nå.

Trenger kun en dose

Vaksinen fra Johnson & Johnson er annerledes enn noen av de andre som allerede er i bruk, og har noen fordeler som kan være til stor hjelp i det globale helsearbeidet. Det konkluderer forsker og universitetslærer Maureen Ferran ved Rochester Institute of Technology i USA i en artikkel på nettstedet The Conversation, som publiserer analyser og nyheter fra forskningen.

Vaksinen fra Johnson & Johnson er en såkalt virusvektor-vaksine, i likhet med den fra AstraZeneca. Vaksinen fra Johnson & Johnson inneholder ikke covid-19 virus, men består av forkjølelsesvirus som er endret slik at det inneholder genet for SARS-CoV-2 spike-protein. Vaksinene fra Moderna og Pfizer/BioNTech er utviklet med en annen metode, og er såkalte mRNA-vaksiner.

Mens vaksinene fra både AstraZeneca/Oxford, Moderna og Pfizer/BioNTech skal tas i to doser, trenger man bare en dose av vaksinen fra Johnson & Johnson. Dette vil være til stor hjelp i den globale distribusjonen av vaksiner.

– Dette er avgjørende når det er mangel på vaksiner. Johnson & Johnson-vaksinen kan også lagres på langt lavere temperaturer enn mRNA-vaksinene. mRNA-vaksinene må fraktes og lagres i frysetemperaturer og krever en komplisert kald kjede for å bli distribuert trygt. Johnson & Johnson-vaksinen kan lagres i minst tre måneder i et vanlig kjøleskap, noe som gjør den langt lettere å bruke og distribuere, skriver Maureen Ferran.

– Johnson & Johnson-vaksinen og andre viral-vektor-vaksiner som den fra AstraZeneca er særlig viktige for den globale vaksinasjonsinnsatsen, konkluderer hun.

Beskytter i Sør-Afrika

Også AstraZeneca krever kun kjøleskapstemperatur for lagring, og det var den vaksinen som var på nippet til å bli sendt ut i Sør-Afrika i februar. Men så dukket en alvorlig usikkerhet opp: Ville den beskytte mot mutasjonen som først ble oppdaget i Sør-Afrika, og som nå står for 90 prosent av tilfellene der? En studie med 2.000 deltakere i Sør-Afrika viste at AstraZenecas vaksine ikke kunne vise beskyttelse mot mild eller moderat covid-19-sykdom ved akkurat denne mutasjonen. Dermed valgte myndighetene i Sør-Afrika å stanse utrulling av denne vaksinen.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa fikk vaksine fra Johnson og Johnson i Khayelitsha, Cape Town, 17. februar. (Gianluigi Guercia/AP/NTB)

Landet tar nå i stedet i bruk nettopp Johnson & Johnsons koronavaksine, som brukes som en del av en studie. Vaksinen har vist 72 prosent beskyttelse mot covid-19-sykdom i USA og 64 prosent i Sør-Afrika, der altså de fleste har den sørafrikanske mutasjonen. Den har vist å hindre alvorlig sykdom med 86 prosent effektivitet i USA, og med 82 prosent i Sør-Afrika, ifølge det amerikanske Food and Drug Administration (FDA).

AstraZenecas vaksine er imidlertid i gang med utrulling i andre afrikanske land der den sørafrikanske mutasjonen ikke er like utbredt som i Sør-Afrika. Denne uka fikk Elfenbenskysten og Ghana sine første vaksiner gjennom den internasjonale vaksinesamarbeidet Covax, og det var AstraZenecas vaksine.

Ulikt tidspunkt

I USA er Johnson & Johnson den tredje vaksinen som nå er tatt i bruk, etter Pfizer og Moderna. De to sistnevnte har vist en enda høyere beskyttelse mot sykdom, om lag 95 prosent, men smittevernsjef Anthony Fauci har understreket at alle tre er svært gode vaksiner.

Foreløpige undersøkelser tyder dessuten på at både Pfizer og Moderna gir redusert beskyttelse mot den sørafrikanske mutasjonen. Siden de forskjellige vaksinene har vært klinisk utprøvd på ulike tidspunkt vet man ikke like mye om beskyttelsen overfor de nye mutasjonene hos alle, påpeker Maureen Ferran. Forsøkene før godkjenningen Moderna og Pfizer ble for eksempel foretatt i fjor sommer og høst, før de nye mutasjonene hadde begynt å spre seg i særlig grad.

– Johnson & Johnson-forsøkene ble gjort mer nylig og tar i betraktning vaksinens effektivitet mot de nye variantene, påpeker hun.

Vanskelig å sammenligne

Det er mange årsaker til at det ikke er mulig å sammenligne effektiviteten hos de ulike vaksinene på bakgrunn av de første effektivitetstallene som ble offentliggjort, påpeker David Kennedy, som forsker på infeksjonssykdommer ved Pennsylvania State University, overfor Nature.

Blant annet kan det være noe ulike kriterier for hva som defineres som «alvorlig» eller «moderat» covid-19-sykdom, og forsøkene kan, som nevnt, være foretatt på ulike tidspunkter i pandemien og i ulike land.

– Tallene refererer til et spesielt tidspunkt. Hvordan disse kan overføres til beskyttelsen over ett eller to år er ikke det samme, påpeker Kennedy.

Lovende for eldre

Ikke minst har også utvalget av personer i forsøkene hatt mye å si: AstraZenecas vaksine hadde da den ble godkjent få opplysninger om hvordan vaksinen virket på personer over 65 år. Det har ført til at flere land i Europa, blant annet Norge, har anbefalt vaksinen kun til personer under 65 år.

Nå er det kommet langt flere resultater fra AstraZenecas vaksine også for personer over 65 år, og de er svært lovende. Nye resultater fra Storbritannia viser at vaksinen både fra AstraZeneca og Pfizer (de to som brukes i Storbritannia) er 80 prosent effektive allerede tre til fire uker etter første dose når det gjelder å forebygge sykdom som fører til sykehusinnleggelse blant personer over 80 år. Grunnlaget er et utvalg på over 7.5 millioner mennesker over 70 år i England. Storbritannia har kommet svært langt i vaksineringen av eldre, og begynner derfor å få et godt datagrunnlag.

Helseminister Matt Hancock beskrev det som svært spennende og gode nyheter da han presenterte dem mandag denne uka. Faktisk viser resultatene en noe bedre effektivitet hos AstraZenecas vaksine enn hos Pfizers vaksine fire uker etter første dose når det gjelder beskyttelse mot symptomgivende covid-19-sykdom for de over 70 år, påpekte ministeren.

Frankrike er blant landene som nå også åpner for å bruke AstraZeneca-vaksinen til personer over 65 år.

Dette vurderes også i Norge nå.

– Vi vurderer det, og har ikke konkludert ennå. Vi prøver å lande det denne uken eller neste, sier FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

Vaksiner som er i en godkjenningsprosess i EU nå:

Johnson & Johnson/Janssen (virusvektor-vaksine). Avgjørelse om eventuell godkjenning ventes i første kvartal 2021.

Novavax (vaksine som inneholder del av virus/subenhet). Løpende evaluering startet 3. februar 2021.

CureVac (mRNA-vaksine). Løpende evaluering startet 12. februar 2021.

Vaksiner som har fått betinget godkjenning i EU:

Comirnaty (BioNTech/Pfizer)

Moderna

AstraZeneca

Kilde: Legemiddelverket

