Ringnes-arbeidere venter på avgjørelsen: – Jeg har en dårlig magefølelse

«Kom til Gjelleråsen og Ringnes. Der har vi fast jobb til deg!»

Det var kort fortalt beskjeden ansatte ved E. C. Dahls i Trondheim fikk tilbake i 2019. Det da Ringnes-eide bryggeriet måtte legge ned en haug med arbeidsplasser grunnet en kraftig nedskalering av produksjonen. Men Ringnes hadde jobb på Gjelleråsen. Faste, varige jobber.

Blant cirka 15 som trodde på Ringnes, var Ståle Helde. Han hadde flytta fra bygda utenfor Molde og inn til Trondheim og trivdes godt i litt større omgivelser. Så hvorfor ikke prøve seg på Oslo-området når muligheten bød seg?

Han ble jo tross alt lovet fast jobb, etter flere år med midlertidige kontrakter i Trondheim.

Transport-uro

Nå viste seg at den faste jobben på det store Gjelleråsen-anlegget ikke var så trygg som han hadde håpet. Ringnes var nemlig midt i et stort prosjekt som kunne medføre at cirka 200 mistet jobben.

Dagligvarekjedene presset på for å overta distribusjonen, og det ville i så fall bety at Helde – med sin lave ansiennitet – mer eller mindre garantert ville miste sin ferske jobb.

Helde og kona turte derfor ikke kjøpe seg bolig, i frykt for at de kort tid senere måtte flytte på seg.

På høsten 2021 kom gladnyheten de hadde håpet på: Ringnes beholder kjøringa av varer. Helde følte jobbframtida var sikret, og startet jakten for å sikre boligframtida.

I fjor fant de et passende sted i Nittedal. Sammen med kona skulle de nå slå rot på Rotnes.

– Det er temmelig kjipt. Jeg rakk akkurat å kjøpe boligen og så snur Ringnes om. Vi kjøpte jo leiligheten i et 20-årsperspektiv, sier 39-åringen.

Nå frykter han både jobben og leiligheten ryker.

I limbo

For i februar kom sjokkbeskjeden: Ringnes har på eget initiativ tatt opp sonderinger med dagligvarekjedene om varedistribusjon. Denne gangen er det 250-300 ansatte som står i fare for å miste jobben.

Deriblant Ståle Helde. Igjen har han havna i limbo. Oppussinga av leiligheten er satt på vent. Møbelinnkjøp er satt på vent, 80-tallskjøkkenet må holde ei stund til.

Helde har istedenfor regnet på om han og kona kan klare seg mens han går på dagpenger. Og holder hans gamle fagbrev i serviceelektrikonikk mål, eller bør han videreutdanne seg først som sist?

Bryggeriarbeideren har en dårlig magefølelse nå. Den ble ikke bedre av at Ringnes utsatte avgjørelsen fra «etter påske» til mai en gang.

– Det er umulig å si om det er positivt eller negativt. Jeg personlig frykter jobbene forsvinner, men jeg håper jeg tar feil. Både for min egen del og for Ringnes. Jeg tror de vil tape stort på lang sikt om de sier fra seg distribusjonen. De mister en verdifull direktekontakt med kundene, sier Helde.

Ståle Helde talte opp stemmene da Ringnes-arbeiderne over to klubbmøter stemte for å bruke sju millioner kroner på en politisk streik. Men både LO og NHO satte foten ned. (Erlend Angelo/NNN-arbeideren)

Problemet er at «gode kunderelasjoner» er et abstrakt begrep i økonom-verdenen. Hvor mye er en-til-en-kontakt med butikker, restauranter og puber verdt i kroner og øre? Da er det lettere å se på investeringene som koster x antall millioner satt opp mot besparelsen det gir å ha 300 færre ansatte.

– Det er feil måte å spare penger på. Det gode ryktet vi har ute blant kundene blir borte uten egne sjåfører. Vi blir bare et merke i mengde, spår Helde.

Fra millionstreik til fanemarkering

De ansatte i Ringnes har reagert med vantro og kampvilje etter sjokkbeskjeden i februar. Kampviljen skulle få utløp gjennom en storstilt politisk streik.

De ansatte var villige til å bruke flere millioner kroner fra egen klubbkasse for en ukes lang aksjon foran egen arbeidsgiver.

De ansatte sendte offisielt varsel til bedriften, og 500 Ringnes-arbeidere var klare til å streike fra morgen til kveld, sju dager i strekk.

Både arbeidsgiver og LO sa at dette kunne ikke de ansatte gjøre. En ulovlig aksjon etter fredsplikten i Hovedavtalen, konkluderte både forbund, LO, NHO og arbeidsgiver med.

– Vi føler oss vingeklippet. Men vi har ikke noe valg når både eget forbund og LO-advokatene er så tydelige. Vi kan ikke risikere personlig erstatningsplikt. Jussen virker klar, uansett hvor skuffende det er, sa Erik Torkelsen, leder for Fellesklubben Ringnes, til NNN-arbeideren i slutten av februar.

Streiken var tenkt rett før påske. Istedenfor ble det en tradisjonell fanemarkering utenfor de gamle Ringnes-lokalene i Oslo sentrum den 25. april.

Ståle Helde (midt i bildet) under markeringen torsdag. (Erlend Angelo/NNN-arbeideren)

Det er mye galgenhumor på Gjelleråsen. Noen har gitt helt opp, andre bryr seg ikke. En del jobber hardere enn noen gang, med håp om å redde jobben eller i alle fall få med seg en god referanse videre i arbeidslivet.

Ståle forbereder seg på det verste, men håper til det siste at Ringnes-ledelsen bestemmer seg for å beholde distribusjonen. (Erlend Angelo/NNN-arbeideren)

Selv forsøker Helde å holde det hele på avstand, så godt han kan.

– Jeg er så klart forbannet, men det er litt bortkasta å bruke mye energi på å gå rundt og være sint.

Da hjelper det å bruke tida på mer produktive ting, som klubbarbeid, snakke med og holde kollegaer oppdatert.

– Eller undersøke hvilke andre muligheter jeg har om jeg skulle måtte bytte jobb.

Ringnes: Forstår de ansatte

NNN-arbeideren har vært i kontakt med kommunikasjonsdirektør Johanna Ellefesen Rostad i Ringnes. På spørsmål om hva Ringnes tenker om enkeltskjebnene, og hvor mye dette perspektivet vektlegges i sonderingene med dagligvarekjedene, svarer hun dette i en epost:

«Vi har stor forståelse for at det er mange som gjerne så at vi ikke gikk inn i denne prosessen på nytt. Som også Ståle gir uttrykk for, vekker de pågående vurderingene både usikkerhet og bekymring hos mange.

Før påske gjorde vi det kjent at vi trenger mer tid for å ferdigstille vurderingene. Målet er å kommunisere en beslutning i midten av mai.

Vi snakker med dem som potensielt blir berørt av en de pågående vurderingene vi står i. Som vi har tradisjon for i Ringnes har vi tett dialog med fagforeningene som også er involvert i prosjektarbeidet. Fra tidligere omstillinger har vi hatt ordninger som ivaretar ansatte i en eventuell omstilling. Her har vi har bistått med å sikre de fleste en ny jobb i eller utenfor Ringnes.»

