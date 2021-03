– Søndre Nordstrand har høyere smittetrykk enn oss, men her på Nordstrand har vi hatt den kraftigste smitteøkningen den siste tiden. Det blir helt feil å skjevfordele utdelingen av vaksiner innad i Oslo. Vi har t-baner som går på kryss og tvers, og folk som jobber i andre bydeler enn de bor i. Vi er én by, sier leder av Nordstrand bydelsutvalg, Knut Falchenberg (H).

BU-leder Knut Falchenberg i bydel Nordstrand (H).

Smitten i bydel Nordstrand økte kraftig etter at det ble lempet på restriksjoner 17. februar, og bydelen hadde den høyeste prosenten reisesmitte i Oslo. Det samme gjaldt mobiliteten i samme periode.

– Vi har hatt et høyt smittetrykk på grunn av mobilitet, og det kan også skyldes folk som drar på jobben. Vi har et felles arbeidsmarked for alle som må på jobb i denne byen. Jeg tror ikke på å sitte med millimetermål når det gjelder en by og alt er felles.

Tirsdag denne uka anbefalte Folkehelseinstituttet (FHI) regjeringen å innføre en ny vaksinestrategi til geografiske områder basert på langvarig smittetrykk.

Det vil gi et økt antall vaksinedoser til: Oslo-bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand. I tillegg anbefaler de økte vaksinedoser til kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

Bekymret for vaksineringstempo

Falchenberg mener det ikke er så relevant om mange som jobber i utsatte serviceyrker som i taxinæringen bor i utsatte bydeler som Stovner, Grorud og Søndre Nordstrand.

– Drosjesjåfører kjører jo rundt i hele byen og kan spre smitte til personer som bor i andre bydeler, sier han.

Oslo kommune holder fortsatt på å vaksinere de eldre i aldersgruppa 84-75 år. Under tirsdagens pressekonferanse presiserte helseminister Bent Høie (H) at endring i strategien først vil være aktuell når man igjen skal øke vaksineringen med dose én i midten av mars. Norge får etter planen 650.000 vaksinedoser i løpet av måneden.

BU-lederen på Nordstrand er bekymret for vaksineringstempoet i bydelen.

– Det kommer til å ta flere måneder før vi er ferdige med vaksineringa. Vi har bare kommet til de som er 80 år, og vi skal vaksinere alle ned til 75 år.

– Hva vil omfordelingen bety for dere?

– Det betyr at folk på Nordstrand får det dårligere på grunn av omprioritering til andre bydeler. Det er dumt at dette skal bli til en konflikt mellom byer og bydeler, sier Falchenberg.

– Men du tilhører samme parti som helseminister Bent Høie. Likevel deler du ikke regjeringens vurdering?

– Jeg mener det jeg mener uansett hva mitt parti mener.

Mandag var ca. 5500 av byens 84-75-åringer fullvaksinert med to doser. Vaksinedosene framover kommer til å gå til de resterende om lag 20.308 personene i denne aldersgruppa som gjenstår.

Stor lettelse for Søndre Nordstrand

I nabobydelen Søndre Nordstrand har de hatt et vedvarende høyt smittetrykk over lang tid. Derfor er de en av bydelene FHI anbefaler flere vaksiner.

– Det er veldig gledelig at FHI og regjeringen åpner opp for denne typen skjevfordeling for våre områder. Trangboddhet, familier med flere generasjoner og mange ansatte innen helse- og service har gjort at vi har hatt et høyt smittetrykk over lang tid. Vi kunne holdt denne smitten i live i lange tider, så vi er veldig glad for at vi får hjelp til å slå smitten tilbake. Vi vil slå ned på smitten, og få flere tilbake i jobb for å holde hjulene i gang. Det har vært en stor belastning for bydelens egne tjenester, og flere vaksiner vil ha mye å si, sier BU-leder i Søndre Norstrand, Ola Borge Mannsåker (Ap).

Ifølge NTB vurderer også Folkehelseinstituttet om AstraZeneca-vaksinen kan settes på personer over 65 år. Tidligere ble den ikke anbefalt for personer over 65 år. De ser også nærmere på om mRNA-vaksiner som Pfizer/Biontec-vaksinen og Moderna-vaksinen kan tas med et lengre intervall enn henholdsvis tre og fire uker.

Ber om solidaritet

Den siste tiden har bydel Stovner fått mye oppmerksomhet for sitt vedvarende høye smittetrykk. Bydelen har det høyeste smittetrykket i hele landet, og denne uka fikk de bare 100 vaksinedoser.

BU-leder Rashid Nawaz (Ap) ber om solidaritet fra sine nabobydeler.

– Stovner har et større behov for å få de dråpene enn mange andre bydeler. Nå må vi vise solidaritet internet i byen vår. Vi har en stor utfordring knytta til trangboddhet, som de ikke har på Nordstrand, Ullern eller Vestre Aker. Mange av dem har store boliger der familiemedlemmer kan holde avstand, det kan ikke vi. Dette er en viktig seier for innbyggerne på Stovner og i andre berørte bydeler. Bydelen min er klar til å vaksinere det vi får. Det er ikke viljen det står på, men mangelen på vaksiner, sier Nawaz.

Han forklarer at det har vært tøft å stå i.

– Denne uka fikk vi bare 100 doser. Vi skal sette 50 i morgen, og 50 på fredag. Det er vanskelig å svare sårbare eldre som ringer inn og lurer på hvor vaksinene blir av.