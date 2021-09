SV vil stressteste oljen

Av Johan Falnes

– 1,5-gradersmålet er nødt til å være premisset for olje- og gassproduksjonen framover, sier SVs Lars Haltbrekken.

Han har fått blod på tann etter at regjeringen tirsdag la fram et forslag om å stramme inn oljeskatten.

Forslaget flytter målpostene og gjør at SV kan kreve enda mer i regjeringsforhandlinger med Ap og Sp etter valget, mener stortingspolitikeren.

– Vi mener forslaget fra regjeringen må være det nye grunnlaget man forhandler ut ifra, sier Haltbrekken til NTB.

– Dette gir oss et momentum for å få gjennom langt tøffere klimakrav mot oljeselskapene framover.

[ Regjeringen vil avvikle leterefusjonsordningen – varsler stor omlegging av petroleumsskatten ]

Petroleumsmelding

Haltbrekken trekker spesielt fram Arbeiderpartiets løfte om å legge fram en ny stortingsmelding med petroleumspolitikk for 2020-årene.

I denne petroleumsmeldingen må olje- og gassproduksjonen stresstestes mot 1,5-gradersmålet, krever Haltbrekken. Han viser til SVs eget partiprogram, der det fastslås at «Norges olje- og gassproduksjon må reduseres slik at verden har en god sjanse til å unngå global oppvarming på mer enn 1,5 grader».

SV-kravet innebærer også at alle søknader om forlengelse av utvinningstillatelser som strider mot 1,5 grader, skal stanses.

– Vi må ha en full gjennomgang av eksisterende produksjon for å vurdere hvilke felt som er i tråd med 1,5-gradersmålet og ikke, sier Haltbrekken.

– Det betyr også at vi kan måtte stenge oljefelt før de er tømt.

[ Dagsavisen mener: Venstresiden bør være positive til endringen i oljeskatten ]

Ap vil være pådriver

En annen faktor som gir Haltbrekken tro på gjennomslag, er et intervju Aps nestleder Hadia Tajik gjorde med NTB i august.

Tajik ga der støtte til 1,5 grader som mål for klimapolitikken.

– Arbeiderpartiet mener Norge skal være en pådriver for at verden sammen forplikter seg til å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader, sa Tajik.

Haltbrekken mener tre forhold må spille inn når olje- og gassproduksjonen skal testes mot 1,5-gradersmålet:

* produksjonsutslippene på hvert enkelt felt

* feltets levetid

* kostnadene ved utvinningen av olje og gass

Saken fortsetter under videoen

Milepæl på målingene

De siste dagene har SV steget til over 10 prosent på tre ulike meningsmålinger.

Det gir partiet håp om større gjennomslag hvis det skulle bli flertall for et regjeringsskifte etter valget.

SV-leder Audun Lysbakken legger ikke skjul på at tallet er psykologisk viktig.

– Vi ønsker at SV blir så sterkt som mulig, for det gjør at alle de andre partiene på vår side blir nødt til å forholde seg til oss, og det øker sjansen for at et nytt regjeringsprosjekt blir et som gir kraftfull forandring for å få forskjellene ned og utslippene ned. Det er det som betyr noe for oss, sa han til NTB etter den første målingen over 10 prosent.

– Det er første gang på iallfall tolv år at SV passerer 10 prosent på en måling. Det viser at vi er i medvind.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen