Fornuftig skatteomlegging

Tirsdag lanserte regjeringen overraskende et forslag om en stor og viktig omlegging av skattesystemet for petroleumsnæringen. Ved å avvikle leterefusjonsordningen og gi oljenæringen samme skatteregime som andre næringer, tilpasses skattesystemet nå den virkeligheten både oljesektoren og resten av norsk industri er på vei inn i: Mindre gass og olje, mindre leting, og mer satsing på grønn og fornybar energi. Ved å fjerne særfordelene til oljesektoren, unngår vi at en næring på vei ned holdes kunstig i live lenger enn det er grunnlag for.

Frps steile holdning gjør at det er svært vanskelig å se hvordan Erna Solberg skal kunne lykkes med å få til den omleggingen Norge trenger.

Timingen til regjeringen kan alltids diskuteres. Det er litt påfallende at dette kommer to uker før stortingsvalget. Særlig siden Høyre så sent som på landsmøtet i mai gikk imot en slik omlegging. Det er også ganske pussig at forslaget lanseres på en pressekonferanse nå, mens selve høringsnotatet med alle de viktige detaljene ikke kommer før «om en ukes tid», i følge regjeringen. Altså rett før valget. På den annen side ville regjeringen fått kritikk også dersom den hadde ventet med å slippe nyheten til etter valget. En endring av oljeskatten har tross alt ligget i kortene en stund.

[ Bikkjeslagsmål i Bergen ]

Det er verdt å merke seg at Fremskrittsparti-leder Sylvi Listhaug kategorisk avviser å godta denne omleggingen, og heller vil felle en borgerlig regjering enn å gå med på det. Dette er nok et eksempel på at hun plasserer Frp helt på utsiden i klima- og omstillingspolitikken. Hennes steile holdning gjør at det er svært vanskelig å se hvordan Erna Solberg skal kunne lykkes med å få til den omleggingen Norge trenger, dersom hun mot formodning vinner valget om to uker.

[ Lytt til Dagsavisens nye podkast med debattredaktør Selma Moren her. I første episode møter vi Sissel Gran. ]

På rødgrønn side bør det derimot være muligheter for å finne en konstruktiv løsning. Det forutsetter at Arbeiderpartiet legger sin nølende holdning til side og stiller seg positive til forslaget. Selv om Aps landsmøte ikke eksplisitt gikk inn for en omlegging av oljeskatten, har Jonas Gahr Støre det smutthullet han trenger, og kan bruke hvis han vil, i formuleringene om finansiell risiko og klimarisiko for norsk økonomi i Aps partiprogram.

Velgerne fortjener å vite hva Aps holdning er før valget, senest når høringsnotatet faktisk foreligger, men aller helst før. Det er fullt mulig å komme med tydelige signaler allerede nå. En eventuell ny rødgrønn regjering bør ta mål av seg til å føre en fremtidsrettet og omstillingsvennlig energipolitikk.