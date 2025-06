Skuespiller, dikttolker og gjøgler Jon Eikemo er død

Det bekrefter hans eldste datter, Marie Eikemo (38), overfor VG.

Eikemo døde av hjertestans på Cathinka Guldberg-senteret i Oslo, opplyser Ole Waage i Nama Management & Events til NTB.

– Familien ber om ro i sorgen, skriver han i en epost.

Eikemo hadde en nesten 60 år lang og mangslungen skuespillerkarriere bak seg. Han mestret mer enn 80 hovedroller, fra Peer Gynt til Jeppe på Bjerget, på teaterscenen og på filmlerretet. Mange ganger trollbandt han publikum helt alene. Som klovnen ofte ustyrtelig morsom, men med melankolien i bunnen.

Han debuterte på Riksteatret i 1961. Senere jobbet han blant annet ved Oslo Nye Teater (1975–78), Den Nationale Scene (1972–75) og Nationaltheatret (1968–72), ifølge Store norske leksikon Han var også innom Fjernsynsteatret og Riksteatret.

Skuespiller Jon Eikemo ble i 2007 tildelt Norsk kulturråds Ærespris for 2007, 500.000 kroner og en løve i bronse laget av billedhoggeren Elena Engelsen. Leder i Norsk kulturråd, Vigdis Moe Skarstein, delte ut prisen. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Nynorsk-kunstneren

Men det var ved Det Norske Teatret han virkelig fant sitt hjem. Der begynte han i 1978. Han var prisbelønt for sine nynorsktolkninger, ikke minst av dikteren Jakob Sande.

Men i sine senere år ga han seg også i kast med riksmålets store dikter, Herman Wildenvey. Komponist Morten Bjørgan fra Stavern skrev noen melodier i 2009. Flere kjente komponister og musikere ble invitert med på å tonesette flere dikt, blant dem Ketil Bjørnstad, Sven Erik Vaksdal, Stein Bull-Hansen og Paolo Vinaccia.

Resultatet ble albumet «Herman Wildenvey – en dikter i sitt rike».

– Herman Wildenvey var en stor ordkunstner, og jeg er stolt av å kunne få bringe hans store kunstneriske arv videre. Jeg håper albumet åpner døren for nye lesere inn til Wildenveys diktning, sa Eikemo den gang til NTB.

– Verdens frekkeste melankoliker

Samme år kom samtalebiografien «Jon Eikemo. Pokker til kar!» i forbindelse med Eikemos 70-årsdag av Dag og tid-journalisten Ottar Fyllingsnes.

Han fortalte om suksess og motgang på scenekant og i privatliv. Men han var forsiktig med å kalle seg kunstner:

– Kunst er når du står på scenen og opplever at alle regler om hva du skal gjøre eller ikke gjøre, er opphevet. Kunst blir det når du kan gjøre akkurat det du vil, og du opplever at du løfter det hele opp til noe virkelig ekte.

Han er blitt kalt «verdens frekkeste melankoliker», og har vært frodig Brecht-tolker, Jeppe på Berget og den sprudlende gjøgleren i utallige folkekomedier. Samlaget skrev i forbindelse med utgivelsen:

– Det er ikke mange norske skuespillere som både har havnet på glattcelle, spilt sammen med Hugh Grant og fått Norsk kulturråds ærespris.

Selv feiret Eikemo 70 år med å sette opp Sivle-forestillingen «Ikkje lenger enn min kjærleik rekk»

Eikemo tok for seg Per Sivles liv og dikting i enmannsforestillingen «Per Sivle – ikkje lenger enn min kjærleik rekk» på Det Norske Teatret i 2009. Foto: Heiko Junge / NTB

– Allsidig karakterkunstner

– Med Jon Eikemos bortgang har vi mistet en markant skuespiller og en svært så allsidig karakterkunstner. Som få andre scenekunstnere mestret han hele spekteret av roller som skulle gis liv på scenen, skriver kommentator Harald Stanghelle i Aftenposten.

– Fra buskis og revy til det dypt tragiske hvor livsalvoret lå både på og mellom linjene. (...) Men han stoppet ikke der. For Jon Eikemo akslet programlederrollen i NRK, var medlem i Norsk språkråd og engasjerte seg i Utkant-Norges kamp mot alle former for sentralisering. I Jon Eikemos verd var småbruker et hedersnavn og EU et skjellsord, skriver Stanghelle.