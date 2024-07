Ønsker opptog til museene i sommerferien

– Vi vil gjøre det bedre for familiene. Ferie er dyrt, og du må finne på noe å gjøre. Derfor har vi foreslått denne pakken, sier Mímir Kristjánsson i Rødt til Dagsavisen.

Pakken omfatter gratis inngang på alle museer tilhørende det nasjonale museumsnettverket. Museene som inngår i disse er alle de offentlig eide museene i Norge.

I utgangspunktet er tilbudet i Rødts forslag ment for de som ikke har råd til å ta turen til å begynne med, men tilbudet vil være tilgjengelig for alle.

I tillegg ønsker Rødt å innføre gratis transport til museene, som omfatter gratis tog eller buss for opptil fire barn.

– Dette kommer jo sannsynligvis mest til gode for dem som allerede bor i en by, men vi har også lagt inn i forslaget at du skal kunne ta med fire unger gratis på tog eller buss, samt redusere kollektivprisene på sommeren. Det er ikke noe luksusopplegg, men det hadde jo vært fint for noen å kunne få ta den togturen og den turen på museum, mener Kristjánsson.

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Populært blant barna

Dagsavisen møter Kristjánsson på Teknisk museum i Oslo, et av Norges best besøkte museer. I 2023 kunne de vise til 236.856 besøkende, med særlig høye besøkstall om sommeren. Museet på Kjelsås er også populært blant skoleklasser i Oslo-området.

I sommer kan tilreisende blant annet kose seg med å se på museets modelljernbane, anført av konduktør.

Forslaget har to spor: Både gratis tog for de minste, og ingen billettkontroll i juli måned. (Eivind Tangen)

Les også: Disse kan bli Trumps visepresident (+)

Åpen for diskusjon

Kristjánsson mener det ikke er snakk om mye penger for å kunne holde museene åpne i sommer.

– Det er ikke et veldig dyrt forslag. Det er snakk om noen titalls millioner. Problemet er at slike ting ikke blir prioritert. Det har aldri vært veldig dyrt å hjelpe de som har det vondest egentlig, men slike ting blir ikke prioritert av de store partiene, sier han.

I Rødts alternative reviderte budsjett for 2024 er det satt av 37,2 millioner kroner til å holde museene oppe i juli.

Om man skal ta med de andre utgiftspostene Rødt har foreslått, som gratis tog for opptil fire barn, har partiet estimert med 16 ytterligere millioner. Om man skal slå sammen samtlige poster, ser regnestykket slik ut:

Tiltak for barnefamilier – styrke ferietilbud for alle: 20 millioner

Tiltak for barnefamilier – fritidsaktiviteter: 10 millioner

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner: 10 millioner

Gratis inngang på museer i juli: 37,2 millioner

Inntil fire barn gratis sammen med en voksen på tog i juli: 16 millioner

Sammenlagt kommer postene på 93,2 millioner kroner.

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)

– Tror jeg ikke dette vil bli noe problem

På spørsmål om pengene heller kunne blitt brukt til å for eksempel bedre tilgangen på gratis mat ved matutdelinger, sier Kristjánsson at han ikke er imot det heller.

– Hver gang vi jobber med tiltak for de fattige, som vi har gjort mye av, så er det alltid noen som lurer på om ikke pengene kan bli bedre brukt et annet sted. Men det er viktig å ikke la det beste bli det godes fiende. Vi kan godt gå med på mer penger til Matsentralen, for eksempel, men når de forslagene legges fram så stemmer de samme som ikke er med på et slikt forslag mot det også, sier Kristjánsson.

Kristjánsson håper de andre partiene er villige til å lytte til Rødts forslag om gratis museum og tog. (Eivind Tangen)

– Kan det hende et slikt tilbud kan misbrukes på noen måte?

– Den eneste betenkeligheten, og dette gjelder for mange ting over hele landet, er hva man gjør med turister. Jeg tror ikke dette hadde blitt noen krise. Det har jo blitt diskutert om man kunne tatt betalt bare av dem for eksempel, men den letteste måten å løse dette på hadde jo vært en form for turistskatt, mener Kristjánsson.

– Og så får vi se da, hvis det plutselig blir et kjempeproblem med at alle museene er proppfulle. Men i utgangspunktet tror jeg ikke dette vil bli noe problem.

På spørsmål om hva Kristjánssons yndlingsmuseum er, råder det ingen tvil:

– Det er Norsk Oljemuseum i Stavanger.

Les også: Synnøve Vereide Trampe: Kvinner kan velge og vrake. Menn kan velges – eller vrakes (+)

Flere forslag

Det stopper ikke med museer og reise. Rødt vil også øke bevilgningen til de frivillige organisasjonene som lager egne ferietilbud til dem som ellers ikke har råd.

– Der er det et behov, for de som driver dette frivillig skal jo ha ferie de også. Det handler om sommerleir og slike ting, men også utleie av utstyr som kajakk og slikt, sier Kristjánsson.

Han viser til organisasjoner som Røde Kors, som driver programmer som Ferie for Alle. Programmet tar sikte på å tilby ferieopplevelser for de som ikke tjener nok til å betale for det selv. I fjor hjalp Røde Kors 5465 mennesker med 113 ferieopphold.

– Det handler om å være med på å redde sommerferien for de av oss som sliter. I utgangspunktet så burde jo museene vært gratis. Vi vil jo at folk skal lære noe på Teknisk museum, vi vil at de skal lære om vikingskipene. Da blir det på en måte litt dumt når museene priser ut de som er fattige. Det handler ikke kun om de fattige, men vi har disse museene fordi vi vil at folk skal komme dit og lære også, mener Kristjánsson.

– Vi har haugevis med annen politikk året rundt. Det har jo alle partier: Økt barnetrygd, senke skatter for de med lav inntekt og lignende, men det trengs noen slike målrettede tiltak også. Sommer- og julepakker og slikt. Det er da folk merker aller mest at de har dårlig råd, når alle andre gjør et eller annet og du ikke henger med, sier han.

Rødt har tidligere kommet med flere forslag rettet mot bestemte høytider og ferier. I julen 2022 ville partiet har en krisepakke på 1000 kroner til alle som mottok sosialhjelp, samt 1000 kroner per barn. Forslaget ble anslått til å koste omtrent 100 millioner kroner.

– Det er veldig lett for folk å glemme disse familiene. Rundt juletider blir det masse oppmerksomhet om blant annet barnefattigdom, og når julen er over så glemmer alle det. Jeg tror folk undervurderer hvor mye en ekstra hundrings kan utgjøre for enkelte, sier han.

Les også: En ferietid for alle

Les også: Delte ut mat til flere hundre personer i uka. Nå ber de selv om hjelp