En ferietid for alle

Sommeren er her, og med den kommer forventningene om ferie og avbrekk fra hverdagen. For mange kan ferien bety stress og bekymring, spesielt når pengene ikke strekker til. Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF), vil framheve at en fin ferie ikke må bety dyre reiser eller luksusopplevelser. De enkleste gledene finnes ofte rett rundt hjørnet.

I nærmiljøet finnes det ofte skjulte skatter. Det kan by på mange positive overraskelser for dem som vil utforske med et åpent sinn. En lokal ferie kan gi opplevelser og gode minner på samme måte som en dyr utenlandstur. Kommunene rundt om i Norge har mange tilbud og aktiviteter som ikke koster skjorta.

Utforsk nærmiljøet og finn fram til parker og turmål. En dagstur i skogen, ved sjøen, eller til en innsjø, kan gi både rekreasjon og gode naturopplevelser. Flere steder finnes det merkede stier, tilrettelagte grillplasser og bademuligheter. I mange kommuner arrangeres det også gratis eller rimelige konserter, teaterforestillinger og kulturfestivaler i sommermånedene.

Bibliotek og kulturhus er inkluderende møteplasser som tilbyr mer enn bare bøker. Mange biblioteker har sommeraktiviteter, som lesestunder for barn, filmvisninger, kreative verksteder og foredrag.

Mange kommuner har flotte idrettsanlegg, svømmehaller og lekeplasser som er tilgjengelige for alle. Dette gir både barn og voksne muligheten til å være aktive og ha det gøy sammen.

Flere organisasjoner har dessuten tilbud om gratis aktiviteter og ferieturer om sommeren. Det har gitt mange familier som ellers ikke har råd til ferie, gode opplevelser.

Ved å tilrettelegge for enkle og rimelige ferieopplevelser i nærmiljøet kan vi forebygge den sosiale utestengelsen som ofte følger med økonomiske vanskeligheter.

Kommunen har et stort ansvar for å forebygge sosial utestengelse. Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge mener det er viktig at kommunene tar dette ansvaret, og legger til rette for at alle innbyggere, uansett økonomisk situasjon, kan ha en fin ferie. Det kan de gjøre ved å informere om tilbudene som finnes og sikre at de er lett tilgjengelige for alle. De kan samarbeide med lokale organisasjoner og frivillige for å skape enda flere lavterskeltilbud og aktiviteter.

Gunnhild Hokholt Bjerve, på vegne av Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge. (Privat)

Honoratte Basemake NN Muhanzi, på vegne av Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge. (Privat)

Ved å tilrettelegge for enkle og rimelige ferieopplevelser i nærmiljøet kan vi forebygge den sosiale utestengelsen som ofte følger med økonomiske vanskeligheter. Det er viktig å vise at en god ferie ikke nødvendigvis handler om hvor langt man reiser eller hvor mye penger man bruker, men om de opplevelsene og minnene man skaper sammen med familie og venner.

I nettaviser og reklame fra reisebyråene kan man få inntrykk av at det vanlige er å reise utenlands i sommerferien. Men det stemmer ikke, skal vi tro Virkes undesøkelse om folks ferieplaner. Av dem som planlegger sommerferie i år, svarer tre av fire at de vil tilbringe den i Norge, ofte på privat hytte, hjemme eller på besøk hos venner og familie i Norge.

I en tid hvor flere enn før opplever økonomisk usikkerhet, er det viktig å løfte frem de verdiene som virkelig betyr noe.

Hvis vi viser at det å feriere lokalt og enkelt er normalt, kan vi bidra til å redusere presset og gjøre sommerferien mer inkluderende og bærekraftig.

La oss alle nyte sommeren ved å utforske, og sette pris på det som er nærmest oss.