Delte ut mat til flere hundre personer i uka. Nå ber de selv om hjelp

– Flere av våre medlemmer som selv har fått hjelp fra oss, har vipset av det lille de har, for de vet hvor mye et slik tilbud betyr for de som sliter med økonomien. Det er utrolig rørende å se, sier styreleder og frivillig i hjelpeorganisasjonen Du & Jeg, Hanne Mee Aanensen.

Nå har hun med et tungt hjerte stengt matutdelingen som har hjulpet flere hundre mennesker i uka. Selv om matutdelingen er stengt, håper fortsatt flere frivillige at de klarer å samle inn nok penger til å starte opp igjen. Derfor har de nå opprettet en spleis.

Gikk ned i lønn

En av de som gruer seg til sommeren er alenemoren «Liv». Hun er en av mange som benytter seg av matutdelingen til hjelpeorganisasjonen Du & Jeg. Hun ønsker å være anonym på grunn av sin familiesituasjon.

Situasjonen til Liv ble snudd på hodet etter at hun ble alene med barna. Dette førte til at hun måtte slutte i jobben da hun ikke hadde mulighet til å jobbe turnus lenger fordi hun var avhengig av å hente og levere småbarn selv.

Girl with satchel on her way to school Du ser ikke på oss at vi er fattige, sier moren. Illustrasjonsfoto. (P4263 Jan Haas/NTB)

– Nå jobber jeg på en gård, det gjorde at jeg gikk ned i lønn, samtidig så tillater ikke min situasjon at jeg kan jobbe mer enn hundre prosent. Jeg må jobbe mindre for å få familielivet til å gå rundt nå som jeg er alene. Jeg har heller ikke familie eller venner som bor i nærheten og som kan hjelpe meg med dette, forteller hun og legger til:

– Ofte gråter jeg om nettene og bekymrer meg for hvordan den økonomiske situasjonen skal gå opp. Den mathjelpen jeg får herfra betyr så mye for meg, da har jeg en mindre ting å bekymre meg for. Men de hjelper ikke meg kun med å sette mat på bordet til meg og barna mine, det er mye mer enn det. Jeg har et sted å gå til istedenfor å bli sittende alene hjemme, sier hun og fortsetter:

– Det er menneskene her som gir meg energi til å ikke gi opp. Bare det å ha et sted å gå hvor du faktisk må ut for å hente mat. Du må kanskje ta den dusjen du egentlig ikke orker å ta. Du blir ekstrem påvirket av å være i en slik situasjon, så det å møte noen som anerkjenner deg betyr mye.

Hun møter Dagsavisen i de tomme lokalene til Du og Jeg i Færder kommune som tidligere var full med mennesker og matutdeling.

«Liv» er ikke en person som liker å klage, derfor er det få som vet omfanget av hennes situasjon og utfordringene det bærer med seg, forteller hun.

– Når folk ser meg og barna mine, så ser de ikke at vi sliter økonomisk, men det er mye planlegging som må til når du har lite å rutte med. Om jeg fikk hentet litt mat fra matutdelingen, betyr det at jeg kan spare noen hundre kroner som jeg igjen kan bruke for å kjøpe bursdagsgave til barna mine, eller feire deres bursdag, forklarer hun.

«Liv» har denne sommeren klart å spare litt og fryst maten hun får fra matutdelingen slik at hun og barna klarer seg gjennom sommeren, men nå som hun har fått vite at foreningen er stengt, så har bekymringen kommet stigende igjen.

Styreleder i hjelpeorganisasjoner Du & Jeg, Hanne Mee Aanensen. (Hina Aslam)

De arbeidende fattige

Det var to alenemødre som startet hjelpeorganisasjonen Du & Jeg startet for fire år siden. De ønsket å hjelpe aleneforeldre i lignende situasjon som slet med å få økonomien til å gå rundt.

– Når dyrtiden slo inn merket vi enorm økning, fra 10–15 familier hadde vi plutselig 150 familier registrerte hos oss. Samtidig så endret også medlemmene som trengte hjelp. I dag hjelper vi ikke kun aleneforsørgere men også familier der begge foreldre jobber i lavlønnsyrker, forteller styreleder i hjelpeorganisasjonen Du & Jeg, Hanne Mee Aanensen.

– Ofte ser vi at de kommer i jobbuniformene sine. De fleste vil tro at de burde klare seg, men slik er det dessverre ikke nå, forteller hun.

«Working poor», eller «arbeidende fattige» på norsk, er ikke noe nytt fenomen. Det er folk som er i full jobb, men som likevel er fattige.

Regjeringen har satt i gang et eget utvalg for å se på dette fenomenet som relativ er nytt i Norge i forhold til andre land, meldte Dagsavisen i fjor.

Aanensen fra foreningen Du & Jeg sier at rundt femti prosent av medlemmene som benytter seg av matutdeling er familier med to forsørgere og de resterende femti prosent er aleneforsørgere.

De har også merket en stor pågang av ukrainske flyktninger, som de har måttet si nei til fordi denne gruppen får midler fra staten. foreningen ønsker først og fremst å hjelpe familier som faller mellom to stoler. Du og Jeg har tidligere fått støtte fra Færder kommune og ikke minst Sparebank stiftelsen. Men i år har de ikke fått noe støtte, derfor har de nå stengt.

«Nå står organisasjonen i fare for å måtte stenge, grunnet økonomiske utfordringer. For å kunne fortsette å hjelpe alle familiene som hver tirsdag stiller seg i kø for matpose, ønsker vi å be dere om hjelp. Søknader til det offentlige, har foreløpig ikke gitt positive resultater, og nå er det slik at vi trenger drahjelp fra alle som kan og vil bidra. En tier fra fire stykker gir en familie mat. Kan du hjelpe oss å hjelpe andre?» Står det i spleisen, i skrivende stund har de klart å samle inn 2500 kroner, samtidig som de har mottatt rundt 3900 kroner på vipps.

– Med de pengene som vi har samlet inn nå ser det ut som at vi kanskje klarer å åpne en måned til, men etter det må vi dessverre legge ned tilbudet. Selv om det ikke skal så mye til for å hjelpe oss. Foreningen drives av frivillige. Mesteparten av våre utgifter går til transport for å hente mat fra matsentralen, forteller Aanensen.

Hun håper nå at flere vil bidra til å holde organisasjonen oppe for den hjelpen de gir betyr mye for medlemmene deres.

