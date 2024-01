Ap er nesten utradert blant unge menn. Det skremmer AUF-lederen langt inne i sjela

– Den lave oppslutningen blant ungdommen kan ikke bare få konsekvenser for neste valg. Det kan spolere hele sosialdemokratiets framtid, sier AUF-leder Astrid Hoem til FriFagbevegelse.

Alarmerende tall

En valgundersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) på bakgrunn av kommune- og fylkestingsvalget sist høst, bør få alle alarmklokker til å ringe hos Arbeiderpartiet:

• Blant menn under 25 hadde Arbeiderpartiet en oppslutning på sju – 7 – prosent. Hele venstresida til sammen fikk kun 22 prosent av stemmene fra denne velgergruppen.

• Nesten seks av 10 menn under 25 år (58 prosent) stemte på Høyre eller Fremskrittspartiet.

• Partiene som utgjør det parlamentariske grunnlaget for regjeringen Støre (Rødt/SV/Ap/Sp), gikk samlet tilbake med 9 prosentpoeng ved høstens lokalvalg. Tilbakegangen var størst blant menn.

Undersøkelsen har tidligere vært omtalt av NRK.

– Enormt urovekkende

AUF-leder Astrid Hoem kaller denne utviklingen «enormt urovekkende».

– Det skremmer meg langt inne i sjela. Det er et faresignal ikke bare for neste valg, men for hele sosialdemokratiets framtid, sier Astrid Hoem til FriFagbevegelse.

Hun mener disse tallene viser at Arbeiderpartiet gjør en for dårlig jobb, og at det er langt mer som må til ved neste korsveg.

Hoem mener resepten for å snu denne trenden, må være en enda tydeligere sosialdemokratisk retning for Arbeiderpartiet.

Politikk som for eksempel den forrige rød-grønne regjeringen sto for.

– Alle skal vite hva de sitter igjen med når vi styrer landet. Vi må ha en klar sosialdemokratisk retning, som skiller seg tydelig fra det borgerlige alternativet.

Hoem mener partiet må prioritere den neste generasjonen, gjennom boligpolitikken, skole- og studiepolitikken.

– Det som har skjedd i det siste med høyere priser, høy rente og et boligmarked som det i realiteten er umulig å komme seg inn på, er ikke akkurat noe lokkemiddel for unge velgere, sier Astrid Hoem.

– Vi må være tydeligere på hvor vi vil, og hva vi vil prioritere, poengterer hun.

TikTok-generasjonen

Tallene fra SSB bør ikke komme som noen stor overraskelse.

Fremskrittspartiet og Høyre ble de store vinnerne under skolevalget.

Flere pekte på at partienes aktivitet på TikTok kunne være en av hovedårsakene til høyresidens framgang ved skolevalget.

Etter skolevalget tok AUF selvkritikk, og sa at de bare måtte henge seg på TikTok.

– Vi var for sent ute på TikTok. Det har mange negative sider å være der, men det er der vi kan nå ut til de unge. Nå er vi i gang for fullt på TikTok, og ser at vi når veldig mange der. Samtidig lurer vi oss selv hvis vi tror at det bare er der vi kan møte ungdommen, mener AUF-lederen.

Ungdomsrådgiver i LO, Sindre Hornnes. (Leif Martin Kirknes)

– Vi lever i en urolig tid både i Norge og verden for øvrig. Da minsker tilliten mellom grasrota og toppen. Når vi i tillegg får så mange politiske skandaler som vi har hatt, blir det et spørsmål om tillit eller mistillit, sier Sindre Hornnes til FriFagbevegelse.

[ Emil Raaen siterer trønderpunk for å beskrive veien mot en bedre verden: «Fortar, hardar, høgar!» ]

Dårlig valgdeltakelse

Valgoppslutningen ved kommune- og fylkestingsvalget var kun på 62,4 prosent. Statistikken kan tyde på at det var venstresiden som tapte mest på dette.

I Oslo var forskjellen i valgdeltakelse mellom bydeler med blått og rødt flertall stor. Mens rundt 50 prosent stemte i Grorud og Søndre Nordstrand, var det 77 og 75 prosent som stemte i bydelene Vestre Aker og Ullern, hvor høyresiden står sterkt.

Der hvor venstresiden normalt står sterkere, var valgdeltakelsen altså lavere, skriver faktisk.no.

– Det som er farlig, er at ungdommen blir apatisk og mister håpet. Men vi kan ikke miste håpet for de unge. Det er ingen som kunne håndtert denne situasjonen med dyrtid bedre enn de som styrer landet nå. Men det er vanskelig å kommunisere det, når situasjonen har blitt verre for mange, sier Sindre Hornnes.

Selv om mange opplever tiden som krevende, mener han det er levert på viktige saker.

– Andelen barn som lever i fattigdom går ned. Og det har aldri vært flere i arbeid.

– Å vinne guttene tilbake, handler ikke bare om å få de tilbake fra høyresiden, men også at vi mobiliserer for å vise at politikk betyr noe. Og at det å stemme betyr noe, slik at de som lot være å stemme gjør det ved neste korsveg. Den største utfordringen er jo at ungdommen ikke stemmer, legger han til.

Kjønnsforskjeller

Velgerundersøkelsen fra SSB viser også at det er tydelige forskjeller mellom kjønnene.

Kvinner stemmer i en større grad på venstresidens partier, sammenlignet med menn.

45 prosent av kvinnene stemte Rødt, SV, Ap eller Sp, mens 34 prosent av mennene gjorde det samme.

Og personer ansatt i offentlig forvaltning stemmer i større grad på partiene på venstresiden.

