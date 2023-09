Kan bli sittende på grunn av borgerlig kaos

– Jeg har vært veldig tydelig fra dag én etter valget at de borgerlige partiene som fikk flertall. Jeg har forutsatt at de greier å bli enige om et politisk grunnlag. Det har de ikke blitt, sier Oslos avtroppende byrådsleder Raymond Johansen til Dagsavisen.

Høyresida vant valget i Oslo. Høyre, Venstre, Frp og KrF fikk til sammen 31 mandater, og det kreves 30 for å ha flertall i Oslo bystyre.

Men enn så lenge har ikke sonderingene mellom partiene ført fram. Mandag kveld sa Venstre at de ikke ville gå i byråd med Frp eller KrF. Samtidig har Frp vedtatt at de ikke vil støtte et byråd de ikke er en del av.

Dagsavisen har snakket med kilder i MDG som sier at selv om MDG har åpnet for å se på mulighetene for å bli en del av et borgerlig byråd, ønsker de ikke å være støtteparti for et byråd de ikke er en del av.

Det kan føre til at Raymond Johansen enn så lenge blir sittende som byrådsleder, selv om han tapte valget.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Følger med

– Når det er et politisk grunnlag mot sittende byråd vil ordføreren be byrådslederkandidaten om å danne et byråd. Der er vi ikke ennå, sier Johansen til Dagsavisen.

En slik situasjon har faktisk oppstått før i Oslopolitikken. På 90-tallet styrte Rune Gerhardsen (Ap) en periode etter å ha tapt et valg. Grunnen var at de borgerlige partiene ikke klarte å samle rekkene.

Johansen sier han føler seg trygg på at Eirik Lae Solberg (H) og co. vil klare å stable et flertall på beina etter hvert.

– Men i mellomtida blir du sittende?

– Ja, jeg må jo det. Til det øyeblikket at de har erklært at de har et politisk grunnlag. Når det blir får være opp til spillet som er på høyresida. Jeg følger jo med, men inntil videre styrer jeg byen. Men jeg forutsetter og tror at de greier å stable et nytt byråd på beina innen 25. oktober, sier han.

[ Mener Oslo-budsjettet er uansvarlig: – Det vil dessverre ta tid å snu dette ]

Advarer MDG

Et alternativ som kan redde Høyre og Venstre er om MDG bytter side, og blir en del av et blågrønt flertallsbyråd. Dette er den modellen Venstre aller helst ønsker seg, mens Høyre har vært svært krasse i ordbruken mot MDG, både i valgkampen og etterpå.

Oslo MDG har på sin side åpnet døren for å foreta sonderinger om et slikt byråd.

En slik manøver advarer Raymond Johansen mot.

– De har gjort noen sonderinger, og jeg sier til dem at de vil aldri få så mye gjennomslag for klima- og miljøpolitikk noe sted som de har fått hos oss og meg. Det er jeg veldig stolt av å ha fått til. Jeg tror til og med de har lært mye om miljø og klima av de mer institusjonelle tingene, som for eksempel eierskapet i Hafslund eller CCS på Klemetsrud innebærer, sier Johansen, og legger til:

– Vi har samarbeidet fantastisk godt, og jeg er veldig begeistra for de gode kollegaene jeg har i MDG. Men vi er tre forskjellige partier som må gjøre sine vurderinger ut fra sine demokratiske prosesser. Jeg forsto at representantskapet i MDG ville gjøre den sonderingen, og det må jeg ha respekt for. Men de får ingen heiarop fra meg.

[ KrFs Oslo-topp vil i regjering med Ap og Sp ]

[ Ukjent vedtak: Frp vil ikke støtte mindretallsbyråd ]