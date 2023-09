Stemmene fintelles i dag

RA har tatt en kjapp prat med Martha Rødde, som er valgansvarlig i Stavanger kommune, tirsdag morgen.

Status nå er at tre ting mangler før det endelige valgresultatet er på plass:

For seint innkomne forhåndsstemmer.

Fem valgkretser i Stavanger kommune mangler endelig telling.

Personstemmene telles til slutt.

Siste frist for seint innkomne forhåndsstemmer er klokken 17 tirsdag, og da begynner siste fintelling.

Avgjørende fintelling

Dermed er det endelige valgresultatet i Stavanger fortsatt ikke helt avklart. Det som er sikkert er at både Arbeiderpartiet og ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun, og Høyre med Sissel Knutsen Hegdal i spissen har gjort det veldig bra i dette valget og at det er veldig jevnt mellom de ulike sidene. Fintellingen som pågår tirsdag vil kunne påvirke det endelige utfallet av mandater og dermed også hvem som til slutt har grunnlag for å danne flertall.

– Vi håper å kunne være ferdige så raskt som mulig etter det, men dette avhenger av om vi får inn sent innkomne forhåndsstemmer rett før kl. 17.00, sier valgansvarlig Rødde.

Hun opplyser at valggjennomføringen i Stavanger kommune har gått veldig bra.

– Status nå er at det ved endelig telling for kommunestyrevalget gjenstår fem kretser.

Ordførerens ektemann Esben Erttzeid, Kari Nessa Nordtun og Dag Mossige ser meldingen om gode Ap-tall for Stavanger. (Stein Roger Fossmo)

Økning i valgdeltakelsen

Valgdeltakelse i Stavanger kommune er forventer å lande på 67,1 prosent, noe som er det beste siden 1987. Av 112.857 stemmeberettigede, betyr det at 39.011 lot være å stemme.

– Vi har fått en økning i valgdeltakelsen fra 2019 til årets valg, og det er vi godt fornøyde med. Det er lavere valgdeltakelse ved lokalvalg, men vi hadde likevel håpet at valgdeltakelsen skulle øke noe mer enn det gjorde. Særlig ettersom vi fikk så stor økning i valgdeltakelsen ved forhåndsstemmingen, sier Rødde.

Men forhåndsstemmingen er hun godt fornøyd med.

– Det har vært over alle forventning. Vi hadde rekordoppslutning ved valget i 2021, og det er mulig at folk har tatt med seg forhåndsstemmevanene fra pandemien i 2021 og at dette smitter over på deltakelsen, sier Rødde.

Sissel Knutsen Hegdal jublet da resultatet fra forhåndsstemmene kom klokken 21.00. (Mari Wigdel)