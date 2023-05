«Gudfaren» av kunstig intelligens slutter i Google: Angrer på eget arbeid

Den 75 år gamle psykologen og dataeksperten Geoffrey Hinton har forsket på kunstig intelligens siden 70-tallet, og i miljøet omtales han av flere som «gudfaren av kunstig intelligens».

Da Hinton nylig meldte at han pensjonerer seg fra jobben i Google, hvor han har jobbet siden 2013, fortalte han i et intervju med New York Times at han angrer på arbeidet sitt.

– Jeg trøster meg selv med den vanlige unnskyldningen: Hvis jeg ikke hadde gjort det, ville noen andre ha gjort det, sa han.

Til BBC uttaler Hinton at utviklingen han selv har bidratt til, er skummel. Han trekker spesielt frem samtaleroboter som ChatGPT.

– Akkurat nå er de ikke mer intelligente enn oss, så vidt jeg kan se. Men jeg tror de snart kan bli det.

Han peker på flere risikofaktorer: Spredning av desinformasjon, tap av arbeidsplasser, nye «autonome» våpen basert på KI og aktører som bruker teknologien til ondsinnede formål.

På sikt frykter han at kunstig intelligens kan utvikle uventet atferd og utgjøre en trussel mot menneskeheten.

[ Lurte publikum med 1.mai-tale skrevet av ChatGPT: – Folk dør av denne utviklingen ]

[ Fersk rapport: Derfor invaderte Putin Ukraina ]