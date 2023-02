Ap-veteran om AUFs Brenna-utspill: – Hun vil bli et lyspunkt som nestleder

I et Dagsavisen-intervju i slutten av november, fikk Ap-veteran Svein Fjellheim nesten ikke fullrost Tonje Brenna nok som kandidat til et lederverv i partiet, da han lanserte henne som sin soleklare favoritt til å ta over stafettpinnen etter Jonas Gahr Støre når tiden er inne.

Derfor kommer det heller ikke som en overraskelse at Fjellheim støtter utspillet fra AUF i VG mandag kveld, der ungdomsorganisasjonen lanserte Brenna som sin nestlederkandidat før Ap-landsmøtet i mai.

– Jeg mener også at det er mest naturlig at Tonje overtar nestledervervet under landsmøtet.

– Hva tror du er grunnen til at AUF kommer med dette utspillet nå, og at det er Brenna de lanserer?

– Det vet jeg ikke, og heller ikke om tidspunktet er så strategisk valgt. Men at AUF ser på Tonje Brenna som en utmerket kandidat, det synes jeg ikke er rart, sier Svein Fjellheim til Dagsavisen.

Om du ser på det triangelet som styrer toppen av partiet, kan det jo diskuteres hvor attraktivt det har sett ut de siste par årene. — Svein Fjellheim, tidligere Ap-topp

Derfor vil AUF ha Brenna

Partiveteranen fra Rogaland var statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg ved SMK fra 2005 til 2012. Tonje Brenna var i en periode politisk rådgiver ved samme kontor, og de to jobbet da sammen.

Fjellheim snakker varmt om hvilken begeistring han tror Brenna kan skape, og tror hun kan gi Ap en skikkelig oppsving. Det trenger partiet, som i en fersk meningsmåling for TV 2 har en oppslutning på rekordlave 16,9 prosent.

– Det er først og fremst politikken som er viktig, og den meisles ut av landsmøtet i fellesskap. Men hvordan de som skal målbære dette står fram i media, og hvilket inntrykk de etterlater hos folk, er helt sentralt i mitt hode. Tonje Brenna er veldig folkelig, har godt humør og er lett å omgås. Jeg mener at det går nesten ikke an ikke å like henne, sier Fjellheim.

Overfor Dagsavisen i november, påpekte han også følgende om Tonje Brenna, da han lanserte henne som sin favoritt til å lede Ap en gang i framtiden:

– Hun er godt akseptert i alle deler av partiet, og i fagbevegelsen. Derfor tror jeg det kan føre til en oppsving i partiet når – og hvis – hun blir valgt til å overta som partileder etter Jonas.

På vegne av et enstemmig sentralstyre i AUF, begrunner AUF-leder Astrid Hoem at de har Brenna som favoritt til å bli ny Ap-nestleder slik:

– Hun har solid AUF-bakgrunn og var generalsekretær i en av de vanskeligste og mest turbulente tidene i partiets historie, under terrorangrepet mot Utøya. Hun har levert som kunnskapsminister. Hun er ung, veldig dyktig – og i tillegg veldig erfaren, sier Hoem til VG.

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker ikke å kommentere AUFs Brenna-utspill, opplyser Statsministerens kontor til Dagsavisen tirsdag kveld.

– Et svært viktig nestleder-valg

Svein Fjellheim synes det er vanskelig å peke på hva som er Arbeiderpartiets største problem i den lange motbakken de befinner seg i, men er ikke i tvil om at et skifte i ledelsen kan være et virkemiddel for å snu den lave oppslutningen.

– Om du ser på det triangelet som styrer toppen av partiet, kan det jo diskuteres hvor attraktivt det har sett ut de siste par årene. Med det mener jeg ikke at Støre er verst av de tre. Det har skjedd mye, han er blitt mistolket og han har også tatt skylden for mye i kraft av å være leder, mener Fjellheim og legger til:

– Jeg er overbevist om at så populær jeg mener at Tonje er der ute, vil hun uansett bli et lyspunkt hvis hun kommer inn som nestleder.

– Hvilke andre kandidater tror du kan bli spilt inn innen kort tid?

– Jeg vet faktisk ikke, men jeg mener uansett at ingen kan konkurrere ut Tonje. Hadde jeg bestemt, hvilket jeg ikke gjør, hadde det ikke vært tvil om hvem som skulle bli nestleder nå og senere partileder, sier Fjellheim bestemt.

Han mener at det kan bli avgjørende for Ap hvem som har vervet som nestleder etter landsmøtet.

– Slik utviklingen i partiet og oppslutningen fra velgerne har vært de siste par årene, sier det seg selv at det er svært viktig hvem som kommer inn på plassen bak lederen ved neste mulighet. Kanskje vil den personen gjøre at vi ser lysere på framtiden for partiet, sier Fjellheim og lanserer også sin kandidat til vervet som 2. nestleder hvis Ap skal ha det.

– Jan Christian Vestre bør være en god kandidat som 2. nestleder. Jeg har stor sans for ham og for hans klarspråklighet.

– Du mener at Skjæran er på vei ut?

– Han står ikke høyt på min liste, slutter Fjellheim.

Tonje Brenna har siden oktober 2021 vært kunnskapsminister i Jonas Gahr Støres regjering. Før det var hun fylkesrådsleder i Viken. Brenna var generalsekretær i AUF fra 2010 til 2012 og er en av de overlevende etter terroraksjonen på Utøya 22. juli 2011. Hun har tidligere jobbet som ungdomssekretær i LO i Akershus og Oslo og som politisk rådgiver i AUF.

