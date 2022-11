Tidligere Ap-topp lanserer Tonje Brenna som partiets neste leder

– Jeg mener ramme alvor. Tonje Brenna er vår beste kandidat til å overta når den tid kommer, sier Svein Fjellheim, tidligere statssekretær i Arbeiderpartiet, til Dagsavisen.

Onsdag formiddag la han ut et bilde av ham og kunnskapsminister Tonje Brenna (35) på Facebook med følgende bildetekst: «AP sliter med målingene. Denne meget dyktige og kjekke damen heter Tonje Brenna og er min absolutt beste kandidat som vår neste partileder og statsminister».

– Jeg har i grunnen alltid syntes at hun har imponert, på tross av sin unge alder, og nå har også hun begynt å bli eldre. Det er ikke noe dramatikk i at jeg har stor sans for Tonje Brenna. Jeg jobbet med henne da jeg selv var statssekretær og hun var rådgiver, utdyper han til Dagsavisen.

Fjellheim var statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg fra 2005 til 2012.

Kunnskapsminister Tonje Brenna sammen med tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet, Svein Fjellheim. (Privat )

– Den absolutt beste

Tonje Brenna har siden oktober 2021 vært Norges kunnskapsminister i Jonas Gahr Støres regjering. Hun var fylkesrådsleder i Viken fylke i perioden 2020–2021. Brenna har fullført videregående skole, men har ikke tatt høyere utdannelse. Hun var generalsekretær i AUF fra 2010 til 2012 og har tidligere jobbet som ungdomssekretær i LO i Akershus og Oslo og som politisk rådgiver i AUF.

Brenna overlevde terroraksjonen på Utøya 22. juli 2011 og reddet livet ved å gjemme seg i en fjellvegg på Utøya.

Fjellheim har bitt seg merke i at noen mener et partilederskifte bør skje allerede på landsmøtet til Arbeiderpartiet 4. til 6. mai 2023.

– Det har ikke jeg sagt noe om, det får tiden vise. Men jeg mener hun er den absolutt beste kandidaten til å overta når Jonas gir seg, sier han.

Mener det kan føre til en oppsving

– Tror du Tonje Brenna kan bidra til å endre kursen til Arbeiderpartiet?

– Hva slags kurs Norges største parti har, som det strengt tatt ikke er lenger, bestemmes ikke av et «one man show». Men det er klart det har betydning, og ikke så rent lite heller, hvordan partilederen blir oppfatta ute i befolkningen.

Det vet Fjellheim mye om, understreker han.

– Min tidligere sjef, Jens Stoltenberg, var en av de mest populære politikerne Norge har hatt. Det var en fornøyelse å reise rundt i landet med ham.

Fjellheim er overbevist om at Brenna er godt likt blant folket.

– Selvfølgelig kan det hende at det er noen som ikke liker henne, men jeg har i alle fall ikke møtt noen av dem. Hun er godt akseptert i alle deler av partiet, og i fagbevegelsen. Derfor tror jeg det kan føre til en oppsving i partiet når – og hvis – hun blir valgt til å overta som partileder etter Jonas.

