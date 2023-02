Slik vil Ap kutte strømprisen

Mandag la Arbeiderpartiets energiutvalg fram sin innstilling til partiets nye energipolitikk for de neste årene. Energiutvalget har jobbet med innstillingen siden i sommer, og økte strømutgifter har blitt viet mye oppmerksomhet.

– Den situasjonen vi er i nå er ikke holdbar og levelig, sier utvalgsleder og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun til Dagsavisen.

Under framleggelsen av innstillingen mandag forklarte hun at det viktigste målet til utvalget har vært å finne måter som strømregningene rundt omkring i Norge kan reduseres.

– Utvalget har levert løsninger som er viktige for partiet og for landet. Målet vårt er å få ned strømregningen, kutte utslipp og skape jobber. Vi er utålmodige. Strømregningen må ned. Å redusere momsen midlertidig kan bidra til det, sier hun.

Ifølge Stavanger Aftenblad sier utvalget blant annet nei til makspris på strøm.

– Utvalget peker først og fremst på at reduksjon eller bortfall av moms på strøm kan få ned prisene. De som bor i områder hvor man betaler mye for strøm, betaler jo også veldig mye i moms, sier Nordtun, ifølge avisa.

– Vi falt ned på å ikke gå for konkret makspris fordi vi er redd det kan få negative effekter for konkurransen i markedet, investeringer i ny produksjon og nett og for strømsparing, legger hun til.

Arbeiderpartiets energiutvalg Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger, har ledet utvalget. Mandag la hun fram innstillingen under en pressekonferanse i Oslo. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Går etter strømselskapene

Utvalget problematiserer også rollen til strømselskapene og slår fast at det er behov for det de kaller en «storrengjøring» i dette markedet.

De foreslår derfor en rekke grep for å rydde opp i strømmarkedet for privatpersoner. Blant forslagene er å vurdere en maksgrense for påslag og gebyrer, strengere krav til markedsføring av strømtilbud og en strengere sanksjonering mot strømselskaper som bryter regelverket. Terskelen for å miste konsesjon må bli lavere, skriver utvalget i innstillingen sin.

Utvalget ønsker også at flere kraftprodusenter og strømselskaper skal tilby fastprisavtaler, slik at det skapes mer konkurranse, noe de mener vil komme kundene til gode.

Ønsker å droppe nye utenlandsforbindelser

Arbeiderpartiets energiutvalg sier ikke bare nei til makspris på strøm, men også nye utenlandskabler.

– Arbeiderpartiets energipolitikk skal bidra til at Norge fortsatt har Europas laveste strømpriser, slår utvalget fast i innstillingen.

De mener Ap bør jobbe for å sikre at energisamarbeidet med EU er i tråd med Norges interesser. De vil også at det skal utredes tiltak med mål om å begrense urimelig negativ virkning av prissmitte fra Europa som følge av kraftutveksling.

– Vi er ikke for å strupe eksporten. Det er viktig at vi har mellomlandsforbindelser. Det har historien vist. Men vi vil utrede de mellomlandsforbindelser vi har, med mål om å få ned prissmitte fra utlandet, sier Nordtun.

Saken skal behandles på Aps landsstyremøte til våren.

