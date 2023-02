Strømstreik fikk fart på statsrådene. Kalte «opprørere» inn til hastemøte

På sist helgs Trondheimskonferanse varslet Bjørn Sigurd Svingen at Fellesforbundets avdeling på Raufoss skal streike mot strømprisene. Mandag 14. mars er den to timer lange aksjonen tidfestet.

Flere andre store avdelinger i Fellesforbundet kan slutte seg til streiken.

Bare på industristedet Raufoss vil streiken omfatte rundt 20 bedrifter, inkludert statseide Nammo.

Nyheten førte til at Nærings- og fiskeridepartementet tok kontakt, med invitasjon om møte med både næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

– Vi kan ikke leve med prisnivået

Møtet ble holdt tidlig fredag formiddag.

– Det er alltid nyttig å møte tillitsvalgte og representanter fra partene i arbeidslivet om utfordringene de står i, sier Vestre.

– Vi har forståelse for at energipriskrisen er utfordrende for industrien. For å bøte på krisen er det kun tre ting som gjelder: Mer kraft, mer nett og mer energieffektivisering, akkurat slik Energikommisjonen også påpeker i sin rapport, mener Aasland.

– Vi har allerede tilrettelagt for store satsinger innen vindkraft på hav og land, og vi jobber med å få ned behandlingstiden for nettkonsesjoner. Samtidig er regjeringen opptatt av forutsigbarhet over tid. Derfor har vi lagt til rette for et fastprismarked som nå er under utvikling og som vil kunne bety mye for industri og næringsliv. Jeg forventer derfor at alle kraftprodusenter deltar i dette fastprismarkedet, sier Aasland.

Næringsminister Vestre er i likhet med Aasland opptatt av å ha tett kontakt med industrien og Fellesforbundet.

– Jeg var også på Raufoss og hadde et konstruktivt møte med Fellesforbundet der i høst, og vi har avtalt å møtes igjen. På møtet i dag har vi diskutert energipriskrisen, som vi forstår er utfordrende. Vi kan ikke leve med prisnivået som vi ser i deler av landet nå over tid.

– Alt vi gjør sammen for å få opp tempoet i ny kraftutbygging er viktig. Regjeringen er opptatt av å legge til rette for bedre fastprisavtaler som gir bedriftene forutsigbarhet over tid. Fastprismarkedet begynner nå og virke, og det er mulig å tegne selv de korteste avtalene til godt under krona, poengterer landets næringsminister.

Endrer ikke streikeplanene

Bjørn Sigurd Svingen setter pris på at de to statsrådene vil lytte. Noe av bakgrunnen til streiken er også at han føler at man ikke blir lyttet til.

– Vi fikk lagt fram vårt syn og de (Vestre og Aasland) fikk lagt fram sitt syn og fortalt hva de jobber med. Vi er utålmodige og krever et håndfast grep om prisspørsmålet, mens de jobber med å tvinge markedet til bedre fastprisavtaler. Problemet er at bedriftene ikke opplever at fastprisavtalene er gode nok, sier Bjørn Sigurd Svingen til FriFagbevegelse etter det timelange møtet.

– Utviklingen går i riktig retning. Men innordningen på fastprisavtalene er krevende for bedriftene. Og veldig tekniske, legger han til.

Møtet endrer ikke noe i forhold til streiken 14. mars. De tillitsvalgte går videre med planene:

– Vi har ingen planer om å avlyse streiken. Den har jo også en side til kraftbransjen. Det er kapitalkrefter som tjener store penger på dette. Men dessverre med kommuner og stat også som eiere, sier Svingen.

Han hadde planlagt besøk på medlemsbedriften Dokka Fasteners fredag, en bedrift som leverer bolter og muttere til produksjon av vindmøller.

De har sendt ut permitteringsvarsel til 24 ansatte på grunn av strømprisen.

– Konkurransefortrinnet til industrien forsvinner med de høye strømprisene. Konsekvensen blir investeringsstopp, permitteringer og i verste fall industridød i Innlandet, sier Svingen.

[ Mehl-saken: PST: – Ingen i Norge kan vite hvilke bakdører som finnes på de sosiale tjenestene ]

På bristepunktet

Sammen med Svingen hos departementet var Torhild Løkken, som er tillitsvalgt på bildelprodusent Benteler.

Hun er folkevalgt for Arbeiderpartiet i Vestre Toten kommune og ble landskjent da hun hamlet opp med daværende arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i Debatten på NRK under pandemien.

Da var hun permittert fra jobben på Benteler, og det tok lang tid å finne ut hvordan lønnskompensasjonen skulle utbetales. Det gjorde at flere av hennes kolleger måtte gå til Frelsesarmeen for å få mat.

Nå er tålmodigheten hennes igjen på bristepunktet.

– Vi kan ikke sitte å vente i mange år på priser som bedriftene kan leve med. sier Løkken.

[ Disse kan ta over etter Jens Stoltenberg som ny Nato-sjef ]

Kommentar: «Det haster med billigere strøm, men regjeringen somler. Det er inntrykket jeg sitter igjen med»

Håper flere streike

Løkken føler også at de to ble godt mottatt, men at de ikke fikk høre veldig mye nytt.

– Men jeg oppfatter at for eksempel Terje Aasland er veldig interessert i å bevare industrien og at vi har felles interesser. Men vi er nok hakket mer utålmodige enn det politikerne liker, sier Torhild Løkken til FriFagbevegelse.

– Men vi er ikke valgt som tillitsvalgte for å stå med lua i hånda. Vi skal berge arbeidsplasser. Det er vår jobb, poengterer hun.

Målet til Svingen, som også er svært sentral i Industriaksjonen, er at den politiske streiken skal bre om seg.

Mange fagforeninger er i ferd med å diskutere dette og legge planer for deltakelse. Men få aksjoner er tidfestet. Industriaksjonen legger imidlertid opp til en landsomfattende demonstrasjon mot strømprisene i midten av mars.

[ Giske vil ta strømkamp til Arbeiderpartiets landsmøte ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Tidligere Ap-topp: − Jeg skal vokte meg veldig for å rope fra hornet på veggen ]