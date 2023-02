Frp og Rødt ber regjeringen lytte til Arbeiderpartiets energiutvalg

– Det er oppsiktsvekkende at det ikke er regjeringen selv som tar initiativ til flere av disse forslagene, sier energipolitisk talsperson Terje Halleland i Frp.

Han støtter forslaget fra Arbeiderpartiets energiutvalg om å øke strømstøtten, begrense prissmitten på strøm fra utlandet og utbyggingen av vannkraft.

Det gjør også Rødt. Partiets energipolitiske talsperson Sofie Marhaug sier utvalget kommer med en klar beskjed, selv om de er forsiktige i sine råd:

– Vi kan ikke la prisen på billig fornybar kraft i Norge bli bestemt av prisen på europeisk gass. Da forsvinner konkurransefortrinnet vårt. Det kan i verste fall bety industridød, sier hun.

Venstres Ola Elvestuen har merket seg at et flertall i utvalget åpner for at det kan bygges ut mer vannkraft i vernede vassdrag, hvis det kan «bygges ut skånsomt og uten at naturen og miljøverdier forringes».

Dette forslaget mener Elvestuen at Arbeiderpartiet og regjeringen må skrinlegge.

– Jeg håper at regjeringen holder fast ved, og ikke åpner for utbyggingen av vernede vassdrag, slik Energikommisjonen også har foreslått. Argumentene for det er enda sterkere nå. Det gir veldig lite kraft, samtidig som vi så sent som rett før jul skrev under på en ny naturavtale, hvor vi forplikter oss bedre vern, sier han til NTB.

