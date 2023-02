Regjeringen gjenopptar arbeidet med strømkabel til Storbritannia

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sa i desember 2021 at det ikke skulle bli noe av kabelen. Nå snur regjeringen. Olje- og energidepartementet opplyser at de gjenopptar konsesjonsbehandlingen.

– Det har gått snart tre år siden behandlingen av denne saken ble satt på vent. Jeg har kommet til at det nå foreligger et tilstrekkelig grunnlag til at saken kan behandles. Alle konsesjonssøknader som ligger i departementet, skal selvfølgelig behandles på en ordentlig måte. Det går vi i gang med nå, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

De opplyser at de ønsker en rask avgjørelse.

