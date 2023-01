Fortalte om omsorgssvikt på helsehus: – Sånn skal vi ikke ha det i Oslo

Sitasjonen på helsehusene i Oslo, og særlig Ullern helsehus, er temaet før høringen i Oslo rådhus mandag. De siste månedene har en rekke pasienter og pårørende fortalt sterke historier om manglende omsorg ved helsehusene i pressen, noe som har utløst sterkt press på Oslo kommune og helsebyråd Robert Steen (Ap).

Blant de som forteller sine historier i bystyret er tidligere førstestatsadvokat Lasse Qvigstad, som tidligere har fortalt NRK om hvordan han levde i dødsangst i ukene han bodde på helsehuset etter en komplisert operasjon.

Qviqstad gjentok ovenfor bystyret hvor dårlig og redd han var under oppholdet, at han i ukesvis måtte leve med dødsangst og smerter. Han beskrev alarmsystemer som var ødelagt, ansatte som ikke hadde tid til å hjelpe han og at han kunne bli liggende lenge i egen avføring. Og han reagerte sterkt på at han ikke klarte å få svar på hva slags medisiner han hadde fått.

Høring i bystyresalen om situasjonen på Oslos helsehus. Pasienter og pårørende var representert ved (fra venstre) Lasse Qviqstad, Pia Borander, Helene Dannevig og Sebastian Holst. (Aslak Borgersrud)

– Da jeg kom ut av Ullern helsehus var jeg så glad at jeg gråt av glede, sier Qviqstad i høringen.

– Lille julaften mener jeg helsebyråden satte fingeren på hovedproblemet i Dagsrevyen: Grensesnittet mellom stat og kommune må utredes nærmere. Vi har laget et system i Norge der staten bestemmer hvem som skal på sykehjem. Prioriteringene gjøres av en lege på sykehus, og problemet lempes over på kommunen. Men kommunen har etter min oppfatning ikke tilfredsstillende systemer for en pasient som meg, sukket Qviqstad.

Johnny Jakobsen, direktør for helsehus i Oslo kommune har tidligere beklaget at Qviqstad ikke har opplevd kvaliteten ved oppholdet som god nok.

– Bemanningen på kveldstid styrkes med fire ansatte som jobber direkte med pasientene. Styrkingen gjelder både ukedag og helg. I tillegg er vi i gang med å rekruttere fire ansatte til å bistå med matserveringen, slik at mer av sykepleiernes tid skal frigjøres til pasientkontakt, har Jacobsen sagt til NRK.

– Veldig alvorlig

Helene Dannevig har også fortalt NRK om hvordan broren Tellef, som hadde downs syndrom og demens. Overfor bystyret gjentok hun hvordan broren levde i ekstrem frykt og dødsangst uten å få hjelpen han trengte. Først da han ble flyttet til et annet helsehus opplevde de at broren fikk hjelpen og omsorgen han trengte.

Bydel Vestre Aker har tidligere ovenfor NRK beklaget at Tellef fikk plass på Ullern helsehus, og beklaget behandlingen han fikk der.

Sebastian Holst har skrevet om om hvordan faren, som hadde demens og Alzheimer, havnet på Ullern helsehus som avlastning for familien som tok seg av ham. Etter det siste oppholdet kom han hjem skitten, illeluktende med avføring på ryggen, 5 kilo lettere og i de samme klærne han kom i. Og uten klokka han hadde fått av kona for 40 år siden.

I sitt tilsvar til Avisa Oslo skriver direktør for helsehus Johnny Jakobsen at de er lei seg for det Holsts far og hans pårørende har opplevd.

– Vi tar dette veldig alvorlig. Pasienter skal ikke ha det sånn når de er hos oss.

– Vi går nå gjennom hva som gjorde at kvaliteten ikke var god nok på dette oppholdet. Vi ser allerede at dokumentasjonen har vært mangelfull. I tillegg har kommunikasjonen med pårørende knyttet til flere beslutninger ikke vært god nok, skriver han.

– Hjerteskjærende

Frps Aina Stenersen var blant dem som tok ordet etter at pasienter og pårørende hadde fått sagt sitt.

– Dette var utrolig hjerteskjærende å høre. Sånn skal vi ikke ha det i Oslo. Jeg er sint over at vi ikke har fått bedre informasjon om hvordan tilstanden er. Dette er en systemutfordring. Dere har forskjellig bakgrunn og erfaringer, og opplever den samme svikten i systemet, sa Stenersen.

