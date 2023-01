Krisen i helsehusene: Høyre ber om ny høring allerede før høringen

– Her forsøker byrådet holde igjen informasjon vi har bedt om. Det gjør rollen som folkevalgt ganske vanskelig, sa høyres bystyrerepresentant Hassan Nawaz da han tok ordet i begynnelsen av dagens høring i Oslo rådhus.

Høringen har kommet i stand om en rekke dramatiske pasienthistorier fra helsehusene i Oslo. På forhånd har partier som Høyre, Venstre, Frp og Folkets parti varslet at det er aktuelt å stille mistillitsforslag mot helsebyråd Robert Steen dersom han ikke kommer opp med en god plan for å få skikk på hvordan Oslo kommune behandler syke og eldre.

Krever ny høring

Både Høyre og Venstre varslet allerede da møtet startet at de ønsker å gjennomføre en ny høring på et seinere tidspunkt. Grunnen er at de har bedt om innsyn i en lang rekke dokumenter som de ikke har fått.

– Dette blir ingen høring, det blir et møte. Byrådet tar ikke denne høringen på tilstrekkelig alvor. Hadde de gjort det hadde de vist langt større vilje for å gi oss et svar, sa Nawaz.

– Begrunnelsen er at disse dokumentene er unntatt offentlighet. Bystyret har som overordnet organ krav på innsyn i alle kommunale saksdokument. Det har vi ikke fått. Vi har ikke fått oversendt alle tilsynsrapporter. Vi har ikke fått oversendt alle brukerundersøkelser, eller kommunikasjon mellom helsehusene, etaten, byrådsavdelingene og staten. Det er mange punkter vi har bedt om innsyn i, men det har vi ikke fått. Jeg reagerer på at noen mener det er tilstrekkelig faktagrunnlag før en høring, sa Venstres Julianne Ferskaug.

[ Eldreomsorg: – Det er irrelevant hvem som styrer og har makten av de politiske partiene ]

– På største alvor

Et flertall i helse- og sosialutvalget landet på at dagens høring skal gjennomføres som planlagt.

Ordfører Marianne Borgen (SV) mente bystyret har nok fakta på bordet til å kunne gjennomføre dagens høring.

Oslos ordfører Marianne Borgen (Geir Olsen/NTB)

– Byrådet har gitt innsyn i en rekke dokumenter før dagens høring. Byrådet og utvalget tar høringen på største alvor. Jeg mener vi har et godt faktagrunnlag med de dokumentene vi har fått og svarene vi vil høre i løpet av dagen til å få et ganske godt og faktabasert grunnlag for å vurdere helsehusenes situasjon i Oslo, sa Borgen.

[ Ut mot bemanningsnorm på sykehjem: – Dette er et feilspor ]

Samhandlingsreformen

Først ut i høringen er tidligere eldrebyråd Aud Kvalbein (Krf) som var byråd da helsehusene ble planlagt og bygd. Hun fortalte at det var for å møte utfordringene med samhandlingsreformen, altså at kommunene raskere og tidligere må ta imot pasienter fra sykehusene, som var begrunnelsen for å bygge helsehus.

Det var ikke i mine tanker at det skulle være demensrammede på helsehus, sa Kvalbein, som i stedet viste til at planen var at mennesker med demens skulle i demenslandsbyer. Flere demenslandsbyer skal åpnes i årene som kommer.

Hvis disse hadde blitt tidligere ferdig kunne vi unngått noen av de vonde historiene vi hører i dag, sa Kvalbein.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen