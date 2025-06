Over 240 døde da passasjerfly styrtet i India

Flyet skulle fra Ahmedabad til Gatwick og styrtet kort tid etter avgang torsdag etter å ha sendt mayday-signal. I videoer som er publisert i sosiale medier, synes flyet å raskt miste høyde, uten at nesa dupper, før det treffer en bygning og går opp i flammer.

Air India bekrefter at 169 indere, 53 briter, sju portugisere og en canadier er blant passasjerene. Flyet hadde også to piloter og ti kabinansatte. Først antok lokale myndigheter at ingen hadde overlevd.

Indisk politi opplyste sent torsdag at 294 hadde omkommet, men nedjusterte senere dette til «over 240».