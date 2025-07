Snart kan oslofolk få snakke med nettlege

Om fastlegen er fullbooket og henvendelsen kan løses digitalt, skal du som bor i Oslo snart kunne møte en kommunal nettlege over skjerm.

Oslo kommune har nemlig signert intensjonsavtale om å bli med i regjeringens pilotprosjekt for digital legehjelp. Målet er at hovedstaden skal være koblet på innen årsskiftet.

– Dette handler om å sikre at helsetjenesten er tilgjengelig for folk der de er, og er et viktig skritt i arbeidet med å fornye og forbedre allmennlegetjenesten. Mange pasienter opplever at det er for lange ventetider eller at fastlegen er fullbooket. Da skal vi kunne tilby et offentlig, digitalt supplement, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) til Dagsavisen.