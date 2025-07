En falmende Høyre-stjerne

Sola skinner på Erna Solberg, men hun lyser ikke lenger like godt som stjerne. Foto: Javad Parsa, NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

I forrige måned skrev jeg at Erna fortsatt er stjerna i Høyre, men ikke lenger blant velgerne. Det viser seg nå at det står enda verre til enn jeg trodde. Erna Solberg har blitt en falmende stjerne i et famlende parti.

Over halvparten (56 prosent) av Høyres lokale folkevalgte mener at Erna Solberg må gå av som partileder dersom hun ikke blir statsminister igjen etter høstens valg. Bare 18 prosent mener hun i tilfelle bør fortsette som partileder. Beskjeden synes klar: Vinn eller forsvinn.