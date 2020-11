Hvem: Hanne Tømta (52)

Hva: Teatersjef ved Nationaltheatret i Oslo.

Hvorfor: Hovedstadens teatre er urolige for at de må avlyse årets juleforestillinger.

Blir det skikkelig jul uten juleteaterforestillinger og julekonserter og alt det som setter stemninga i førjulstida?

– Nei, det blir det jo ikke. Det blir ikke en normal jul for noen. Det ene er selvfølgelig at mange har tradisjon for å være med hele familien i teatret i førjulstiden, men det som kanskje er enda verre er alle dem som blir sittende alene i jula. Så dette blir en annerledes jul for hele samfunnet, og det er helt klart at kunst- og kulturlivet også har det tøft.

Hva er den beste beskjeden dere kan få nå?

– Det er at vi kan åpne teatret for publikum igjen.

Og den verste?

– At vi skal fortsette å holde stengt til langt ut i 2021.

Hva tenkte du da beskjeden kom om at alle kulturinstitusjoner i Oslo måtte stenge ned igjen?

– På den ene siden kan det oppleves urettferdig fordi alle kulturinstitusjoner har godt smittevern, og fordi det omtrent ikke har vært noen smitte i teatrene mens vi har holdt åpent. Samtidig skjønner vi at vi er del av et større bilde og at det ikke først og fremst handler om at folk sitter trygt inne i teatersalen, men om all mobilitet i byen. Så det oppleves fortvilende og forståelig på samme tid.

Er det mulig å gjøre teater lønnsomt hvis det beste dere kan håpe på er å kunne selge billetter til et begrenset antall publikummere?

– Nei, det er det ikke. Samtidig er vi en veldig privilegert del av kulturfeltet. Vi har statlig støtte og bruker tida nå på å jobbe, så teatret er ikke stengt som arbeidsplass selv om det er stengt som publikumsarena. Vi har fått klar beskjed fra kulturministeren om at det vil bli gitt noen kompensasjoner sånn å vi slipper å gå til det skritt å permittere igjen.

Teatersjef Hanne Tømta forteller at det opplevdes både frustrerende og forståelig å få beskjeden om at teatrene måtte stenge igjen på grunn av smittesituasjonen i Oslo. Foto: Mariam Butt/NTB

Vil det fortsatt finnes et fullverdig teatertilbud etter korona?

– Jeg tror mange institusjoner er ganske svekket. Men hvis regjeringen kommer med flere gode kompensasjonsordninger og bygger oss opp igjen, vil det på sikt bli mulig å gå tilbake til et rikt og variert scenekunstliv.

Har dere gjort dere noen erfaringer med strømme-teater?

– Nationaltheatret sendte en digital 17. mai-matiné som ble sett av veldig mange i vår, og nå jobber vi med versjoner av flere av forestillingene våre. Sånn vi ser det, er ikke det en fullgod erstatning for den opplevelsen folk har sammen når de sitter i samme rom. Det er det som er hele teatrets vesen, og det lar seg ikke nødvendigvis overføre til en skjerm. Men det kan være små, digitale plastre på såret mens vi venter på et synkende R-tall.

Har du noen faste førjulstradisjoner?

– De siste årene har jeg vært og sett Fagottkoret synge jula inn sammen med moren min. Det må kunne kalles en tradisjon. Så har jeg selvfølgelig vært på mitt eget teater. Men den viktigste tradisjonen har å gjøre med det de fleste gjør i jula – å se «Grevinnen og hovmesteren» og «Tre nøtter til Askepott» på TV og alt det som hører med.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Mesteren og Margarita» (av Mikhail Bulgakov, journ.anm.). Satire, magisk realisme, politikk, filosofi og kjærlighet i et ubeskrivelig sammensurium.

Hva gjør deg lykkelig?

– Et bad i sjøen!

Hvem var din barndomshelt?

– Min egen far, Kripos-etterforsker Halvard Tømta.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Evnen til å utsette.

Hva gjør du når du skeier ut?

– En hel dag med Netflix eller HBO.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Moria-barna, miljøkrisen og rett til sjølbestemt abort.

Er det noe du angrer på?

– Altfor mye til å nevne noe spesielt.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kulturminister Abid Raja.

