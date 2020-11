Hvem: Arne Svingen (53)

Hva: Forfatter

Hvorfor: Går i en kronikk i Aftenposten hardt ut mot måten forfattere honoreres på.

Bøkene dine blir lest i filler, men inntekten din går nedover år for år, skriver du i en kronikk i Aftenposten. Hvordan er det mulig?

– Forfattere har to måter å nå ut til barn og ungdom på. Den ene måten er gjennom bokhandelen, der bøkene filtreres gjennom de som jobber der og de som kjøper inn bøkene – som er voksne. Så finnes det en annen, parallell virkelighet der ungene selv bestemmer hva de skal lese, og det er på bibliotekene og i strømmetjenestene. Noen bøker er populære begge steder, mens andre er populære der ungene velger selv.

– Jeg er den tredje mest utlånte norske forfatteren i Norge, men jeg er langt fra den som selger tredje mest bøker. Jeg kan garantere deg at jeg ligger temmelig langt nede på den lista. Min virkelighet er altså at bøkene mine blir ekstremt mye lest, men selger mindre og mindre. Forfattere får ikke betalt for utlån på bibliotekene, så det eneste jeg kan tjene penger på, er strømming.

Hvor mye taper du på at papirboksalget svikter?

– Hvis jeg bare skulle leve av inntekten fra papirbøker, hadde jeg per definisjon vært fattig. Heldigvis har jeg mer å spille på. Jeg får stipender og kan for eksempel turnere. Ikke minst gjør inntektene fra strømming at jeg overlever.

Men heller ikke pengene du tjener på strømming er nok, skriver du. Neste år planlegger Stortytel å betale forfattere 1,25 kroner pr. strømmet time, mot minimum 10 kroner pr. lytting av en bok i dag. Du kaller det et ran. Hvordan er det blitt slik?

– Vi må fremforhandle en ny standardavtale gjennom forfatterforeningene våre, og det har vi prøvd på i seks år. Per i dag finnes det ingen slike avtaler for barne- og ungdomsbokforfatterne, og da kan strømmetjenestene gjøre som de vil. Og det de vil, er å gi forfatterne minst mulig penger.

Hva er løsningen?

– For oss er det en umulig situasjon. Vi skal forhandle med forlagenes forening, og forlagene skal forhandle med strømmetjenester de selv eier. Jeg tror forlagene må komme opp med noe forfatterne kan leve med, hvis ikke er jeg sikker på at det vil komme et stort opprør.

Arne Svingen mener strømmetjenestene vil betale minst mulig til forfatterne. Foto: Mimsy Møller

Står det like ille til med alle norske forfattere?

– Hvis det er timebetaling som gjelder, vil en som skriver en bok på 700 sider få mer betalt enn meg. Sånn er det i dag også. Den mest solgte romanen nå er «Hekneveven» av Lars Mytting, som koster 400 kroner i bohandel. Min nye ungdomsbok koster 290 kroner og barneboken min 230 kroner. Så det er allerede en forskjell der, og det er forståelig. Men hvis Mytting skal tjene 17,50 kroner på 14 timer innlesning på en strømmetjeneste og jeg skal tjene 1,25 kroner på min barnebok, blir det et helt Atlanterhav mellom oss. Vi kan ikke leve med så store forskjeller.

Kan bokbransjen lære noe av musikkbransjen når det gjelder strømming?

– Vi kan først og fremst la være å gjøre de samme tabbene som musikkbransjen har gjort. Der får folk altfor dårlig betalt. Musikere kan i større grad enn oss turnere, så de har flere bein å stå på, men innen strømming har musikkbransjen gjort en ekstremt dårlig jobb.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Charlie og sjokoladefabrikken» av Roald Dahl. Den fikk meg til å innse at det å skrive historier med grenseløs fantasi er mulig, så lenge det er en god historie i bunn.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når jeg har funnet en virkelig god løsning for plottet i boka jeg holder på med.

Hvem var din barndomshelt?

– Fotballspilleren Tom Lund.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Noen ganger er jeg litt utålmodig og oppfarende.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Drikker en litt for god flaske vin.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Det er mye, men helt klart miljøproblematikken i verden.

Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer nesten alltid på ting jeg ikke gjør, og veldig sjelden på ting jeg gjør. Det prøver jeg å lære av.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– En riktig god historieforteller. Det er litt sent nå, men Roald Dahl kunne jeg gjerne stått fast i heisen med.