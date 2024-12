Var forberedt på regjeringskrise under budsjettforhandlingene

---

Hvem: Torgeir Knag Fylkesnes (49)

Hva: Nestleder i SV

Hvorfor: Søndag ble SV og regjeringspartiene enige om statsbudsjettet for 2025.

Du ledet forhandlingene om statsbudsjettet for neste år på vegne av SV. Hvordan opplevde du forhandlingene?

– Veldig intenst. Det var en blanding av knokkelkamp og godt humør.

Hva gjorde det så intenst?

– Det var ekstremt mye som sto på spill for veldig mange, og det var veldig mange store og viktige saker for oss i forhandlingene. Samtidig lå det en konsekvens der, dersom vi ikke ble enige. Da ville vi fått en regjeringskrise.

Det tok lang tid før dere ble enige med regjeringspartiene og saken måtte til slutt løftes opp til Statsministerens kontor for å komme til et forlik. Var du noen gang bekymret for at dere ikke ville klare å lande en pakke som SV ville godta?

– Vi hadde planer for begge utfall hele veien. Slik jeg vurderte det fra starten av, så var det 50/50 om vi ville klare å lande dette.

Hvilken sak var det størst uenighet om?

– Olje og mineraler var et giganttema. Det samme var grønn omstilling og folks økonomi. Så de tre sakene.

I forhandlinger handler det alltid om å gi og ta. Hvilken var den største kamelen dere måtte svelge?

– Det var flere saker. Og det var sikkert det samme for dem også. Skatt, kvoteflyktninger, toll og fiskeri – blant annet. Der var det tøffe tak.

Hvilke prioriteringer i neste års statsbudsjett kan en takke SV for?

– At mange hundre tusen ungdommer nå får billig tannbehandling. At vi har fått en stor satsing på bolig for vanlige folk og studenter. At barnefamilier får til sammen ti milliarder kroner mer i barnetrygd gjennom hele perioden. At minstepensjonister til sammen nå har rundt ti tusen kroner mer å rutte med, noe som er et gigantløft for den gruppen. Men det skulle bare mangle. Spesielt enslige minstepensjonister lever nå i direkte fattigdom. Så er det enorme satsinger på omstilling, både innen klima og industri, som er helt nødvendig for at skal ha noe å leve av i fremtiden. Og naturen – vern av skog, hav og artsmangfold.

Ville det ikke vært en satsing på disse sakene uten SV også?

– Regjeringspartiene kom med et budsjett der de tok oss ett steg tilbake i klimakampen. De ville kutte massivt i natursatsing. Dette var et veldig konfronterende budsjett som de hadde lagt opp til oss. Det var derfor min vurdering at det bare 50 prosents sjanse for at det ville gå eller ikke. Det skjønte jeg med en gang.

Dere går inn for å øke oljepengebruken med nesten sju milliarder kroner. Tina Bru, finanspolitisk talsperson i Høyre, har sagt at hun frykter denne pengebruken kan føre til at det tar lengre tid før styringsrenten går ned. Dersom det stemmer, vil ikke det gå utover mange av SVs kjernevelgere?

– Dette er fortsatt langt innenfor handlingsreglene i norsk økonomi. Den typen spekulasjoner fra Tina Bru er bare å forvente. Så får vi bare se hva fasiten blir.

Så du deler ikke hennes bekymring?

– Nei, overhodet ikke. Dessuten var vårt mål å dekke dette gjennom en omfordeling. Vi hadde et skatteopplegg der de rikeste betaler mer og der de med vanlig inntekt sitter igjen med mer. Vi la opp til store satsinger på fordeling av velferd, men det var ikke regjeringspartiene villige til å bli med på. Derfor ble det økt oljepengebruk.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være på havet når det regner.

Hvem var din barndomshelt?

– David Crockett. Moren min lagde en lue til meg med revehale på, slik som han hadde. “Davyyyy … Davy Crockett!”

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg vil ikke si mislike, men jeg er veldig klar over at jeg er en fråtser, både når det gjelder mat og drikke.

Så hva gjør du når du skeier ut?

– Da fråtser jeg!

Er det noe du angrer på?

– Massevis. Jeg angrer på mye, men jeg føler alltid at det gir mening. At det ikke gikk slik som det skulle eller at valgene jeg gjorde var feil, det gir til syvende og sist en dypere mening og jeg aksepterer det. Det er en fin ting med livet. Jeg går ikke rundt omkring med anger, selv om det er mange ting jeg angrer på.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Mange ting. For meg er det alltid viktig at et demonstrasjonstog ikke bare er for å markere, men for å vinne. Jeg er av den typen som vil vinne. Vi må slutte å markere, vi må vinne.

Har du selv gått i et tog der dere har endt opp med å vinne?

Ja. Det er ikke den største saken, men jeg har for eksempel gått i et tog for familien Collin, som satt mange år i kirkeasyl på Finnsnes. Nå har vi både fått til en løsning som gjør at dem fikk opphold på humanitært grunnlag og nå på søndag fikk vi regjeringen med på at de skulle slippe alt av saksomkostninger, som ville vært en enorm byrde for dem når de skal starte opp et liv i Norge. Jeg liker både små og store saker. Det er viktig å engasjere seg i alt.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det må være kjæresten. Jeg har ikke noe behov for å være i et rom med store og kjente personer. Jeg er ikke en sånn type.

