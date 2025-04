Eggum trekker kandidaturet som LO-leder: – Riktig avgjørelse

Saken oppdateres

– LOs ledelse de neste fire årene blir uten meg, skriver han på Facebook onsdag ettermiddag.

Eggum var har den siste tiden vært eneste kandidat til å ta over som LO-leder når Peggy Hessen Følsvik går av som leder under kongressen i neste uke.

– Som dere vet, har jeg opptrådt uklokt. Jeg vil ikke at mine feil skal overskygge det viktige arbeidet som skal gjøres av LO-kongressen neste uke, skriver Eggum.

– Jeg ønsker valgkomiteen lykke til med det viktige arbeidet med å finne en god og samlende LO-leder, skriver han videre.

Intimt forhold til tillitsvalgt

Eggum har ledet LOs nest største forbund, Fellesforbundet, siden 2015 og er utdannet gullsmed. I tillegg til å være Fellesforbundets leder er han sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet.

Mandag kveld bekreftet Eggum at han hadde hatt et intimt forhold til Merethe Solberg, som var tillitsvalgt i Fellesforbundet. Solberg anklaget ham i en TV 2-sak for å ha opptrådt uryddig overfor henne da hennes oppsigelse i forbundet skulle behandles noen år etter at forholdet hadde tatt slutt.

Saken førte til reaksjoner innad i LO.

Mette Nord, leder av LOs valgkomité, sier at komiteen tar til etterretning at Jørn Eggum har trukket sitt kandidatur som LO-leder.

– Nå fortsetter valgkomiteen sitt arbeid med å finne en samlende og god innstilling på ny LO-ledelse å legge fram til LO-kongressen. Utover dette har jeg ingen flere kommentarer til valgkomiteens arbeid, sier hun i en uttalelse.

LO-lederen: – Riktig avgjørelse

Nåværende LO-leder Peggy Hessen Følsvik skal etter planen gå av denne våren.

– Dette er en krevende sa, og jeg har forståelse for at Jørn trekker seg som kandidat til LO-leder-vervet. Jørn er en dyktig fagforeningsleder, som jeg har hatt glede av jobbe tett med i flere år, og jeg er sikker på at han ville blitt en god LO-leder. Dette er en sak som ville overskygget de viktige vedtakene vi skal fatte på kongressen neste uke, sier Følsvik til NTB

– Slik situasjon er nå mener jeg det er helt riktig avgjørelse å trekke seg, sier hun.

Informasjonssjef Trond Gram i LO sier til NTB at det ikke er aktuelt at Følsvik stiller til gjenvalg som leder.

Fortsetter i Fellesforbundet

Kommunikasjonssjef Bettina Thorvik i Fellesforbundet sa tirsdag at forbundsstyret fortsatt har tillit til Eggum, etter at de hadde holdt møter.

– Jeg er glad for at jeg har tillit i Fellesforbundet og ser fram til å fortsette som forbundsleder, skriver Eggum.

Han skulle egentlig ha deltatt på 1. mai-arrangementer i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden denne uken, men onsdag ble det klart at han avlyser deltakelsen på disse.

– I morgen er det 1. mai – vår viktigste kampdag. Ta vare på hverandre, skriver Eggum.

Vil ikke gi intervjuer

Fellesforbundet-lederen ga et lengre intervju til TV 2 i forbindelse med at de publiserte intervjuet med Solberg, men har bortsett fra det kun gitt noen korte uttalelser til pressen og har ikke latt seg intervjue.

– Til dere i pressen – jeg kommer ikke til å si noe mer om dette til dere, skriver Eggum på Facebook.

Fakta om Jørn Eggum

Jørn Eggum, født 5. mai 1972, er leder i Fellesforbundet, det største LO-forbundet i privat sektor.

Eggum ble valgt til leder i Fellesforbundet i 2015. Han hadde da vært forbundssekretær samme sted siden 2010.

Er sentralstyremedlem av Arbeiderpartiet.

Har bakgrunn som gullsmed, men har jobbet i fagbevegelsen på heltid siden 2004.

Representerte Arbeiderpartiet i Bergen bystyre 2007–2011.

Var eneste lederkandidat i forkant av LO-kongressen i neste uke, hvor det skal velges ny LO-leder for de neste fire årene.

Har bekreftet i TV 2 at han hadde et forhold til en tillitsvalgt i Fellesforbundet. Anklages for å ha opptrådt uryddig i behandlingen av hennes oppsigelse i etterkant.

Trakk sitt kandidatur som LO-leder onsdag 30. april og opplyste at han fortsetter som leder av Fellesforbundet.

Dette er Fellesforbundet

Rundt 175.000 medlemmer og dermed LOs nest største forbund, men det største i privat sektor.

Organiserer innenfor blant annet industrien, byggebransjen, hotell- og restaurant, transport og bilbransjen.

Spiller en sentral rolle i lønnsoppgjøret i tråd med frontfagsmodellen. Forbundet er først til å forhandle med arbeidsgiverne i og med at de representerer konkurranseutsatt industri.

Forbundet har vært ledet av Jørn Eggum siden 2015.

