Trump til angrep: – Er ikke «MAGA»

Mandag skal republikanere i Iowa stemme om hvem som skal bli deres kandidat før høstens presidentvalg i USA. Landbruksstaten Iowa er den første i en lang rekke av primærvalg, og gis derfor stor oppmerksomhet. Denne mandagen må republikanere trosse ekstrem kulde, ifølge Yr.no er det i skrivende stund -28 grader (føles som -41) i hovedstaden Des Moines.

Ekspresident Donald Trump leder stort på meningsmålingene nasjonalt, og også i Iowa hersker det svært liten tvil om hvem som vil gå seirende ut av det amerikanerne kaller den republikanske «caucus». Ifølge NBC vil 48 prosent av republikanerne i delstaten støtte Trump, mens 20 prosent gir sin støtte til tidligere FN-ambassadør Nikki Haley.

Florida-guvernør Ron DeSantis har støtten til 16 prosent, mens den Trump-støttende legemiddelmilliardæren Vivek Ramaswamy har 8.

«Truth»-angrep

Likevel er det Ramaswamy som får smake Donald Trumps vrede de siste dagene før valget. CNN melder at Trump for første gang gikk til angrep på Ramaswamy på det høyreorienterte sosiale mediet Truth Social lørdag.

Der skriver Trump at Ramaswamy begynte som Trump-supporter, mens han nå driver med bedragerske kampanjetriks.

– En stemme for Vivek er en stemme for den «andre siden» – ikke bli lurt av dette, skriver Trump.

– Vivek er ikke MAGA, legger han til, med henvisning til Trump-slagordet «Make America Great Again».

CNN skriver at dette er det første og mest aggressive angrepet på Ramaswamy fra den tidligere presidenten. Kanalen skriver at den har kilder på at Trump er rasende på konkurrenten etter flere stikk. Blant annet har Ramaswamy publisert bilder med slagordet «Redd Trump, stem Vivek». I et intervju med NBC har Ramaswamy argumentert for at han er bedre posisjonert til å gjennomføre Trumps politikk.

– Det de har på han, har de ikke på meg, sa Ramaswamy.

[ Donald Trump kommer nå. Come out, come out, wherever you are, kan jeg høre han snerre. ]

Trump leder klart

Trump håper ifølge CNN på å gjøre et rekordvalg i Iowa, for å sette tonen før de andre primærvalgene. Men ifølge den siste meningsmålingen til NBC har Trump gått litt tilbake siden desember, mens både Nikki Haley og Ramaswamy har gått noen prosentpoeng fram.

Vivek Ramaswamy

Republikansk politiker og forretningsmann med bakgrunn i legemiddelindustrien.

Grunnla farmasiselskapet Roivant i 2014, og skal ifølge Forbes ha en formue på rundt 950 millioner dollar. Det tilsvarer i underkant av 10 milliarder norske kroner.

Han har flere ganger støttet Donald Trump, og har lovet å benåde ham, om Ramaswamy blir valgt til president.

Ramaswamy har publisert tre bøker, alle tre handler om «woke» og identitetspolitikk.

