Medvedev freser: – Det vil være en krigserklæring

Under sitt besøk i Ukraina før helgen ga Storbritannias statsminister Sunak lovnad om å øke militærstøtten til Ukraina med 2,5 milliarder pund det kommende året, ifølge NTB.

Støtten inkluderer blant annet støtte til kjøp av droner, overvåkingsutstyr og langdistansemissiler. Det ble også enighet om en «historisk avtale om sikkerhetssamarbeid» mellom landene, skriver nyhetsbyrået Reuters. Avtalen inkluderer blant annet at Storbritannia vil bidra med «rask og vedvarende støtte» til Ukraina ved ytterligere russiske angrep, ifølge Politico.

– Russlands evige fiender

Dette har ikke falt i god jord hos den russiske ekspresidenten Dmitrij Medvedev, som nå er nestleder for Russlands sikkerhetsråd. Han advarer Storbritannia mot å eskalere støtten.

– Jeg håper at de arrogante britene – våre evige fiender – forstår at utplassering av en offisiell militær kontingent vil være en krigserklæring mot vårt land, tordner Medvedev på meldingstjenesten Telegram. Også Reuters har omtalt utspillet.

Det er ikke rapportert om at avtalen inkluderer muligheten for britiske styrker inne i Ukraina. Men Medvedev har også tidligere gått ut mot Sunak og Storbritannias Ukraina-samarbeid. I høst antydet nemlig britenes forsvarsminister Grant Shapps at det kunne bli aktuelt for britiske «instruktører» å trene ukrainske styrker inne i Ukraina. Sunak gikk i etterkant ut og tonet ned dette.

– Det forsvarsministeren prøvde å si var at det en gang i framtiden kan bli aktuelt med den type trening i Ukraina. Men det er langsiktig, og gjelder ikke her og nå, sa Sunak i oktober, ifølge The Telegraph.

Rishi Sunak avbildet under sitt besøk hos Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. (POOL/Reuters)

– Ingen tar Medvedev seriøst

Dmitrij Medvedev går til stadighet hardt ut via meldingstjenesten Telegram. Russlands ekspresident har vært høylytt om sin støtte til Russlands invasjon av Ukraina og fordømmer ofte Vesten i provoserende innlegg.

– Ingen tar Medvedev seriøst. Det var knapt nok noen som gjorde det da han var president. Han hadde kun embetet fordi loven ikke tillot Vladimir Putin å sitte som president hele tiden, sa FFI-forsker Tor Bukkvoll til Dagsavisen i høst.

– Medvedev hadde noe makt i sin presidentperiode, og Putin var neppe fornøyd med alt han gjorde. Men Medvedev er ikke en maktperson i Russland i dag, la Bukkvoll til.

Sunaks beskjed til Ukraina

Medvedev var president i Russland i perioden 2008-2012, da nåværende president Putin var statsminister. Medvedev ble deretter statsminister i perioden 2012–2020.

Dmitrij Medvedev (t.h.) var president i perioden da Vladimir Putin (t.v.) var Russlands statsminister. (DMITRY ASTAKHOV/AFP)

Militærstøtten fra britene til Ukraina på 2,5 milliarder pund, tilsvarende over 32 milliarder kroner, vil komme i løpet av det neste budsjettåret. Summen er en økning på 200 millioner pund sammenlignet med de to foregående årene.

– Jeg er her i dag med én beskjed: Storbritannia vakler ikke. Vi står sammen med Ukraina i deres mørkeste tid og i de lysere tidene som kommer, sa Rishi Sunak i en uttalelse i forbindelse med sitt Ukraina-besøk.

---

Hvem er Dmitrij Medvedev?

Født 14. september 1965 i St. Petersburg

Utdannet jurist

Var Russlands tredje president i perioden 2008–2012. Deretter og fram til januar 2020 innehadde han posten som statsminister. Er nå nestleder i Russlands sikkerhetsråd.

Medvedev var Vladimir Putins stabssjef i 1999, og ledet valgkampen hans i 2000. Deretter ble Medvedev stabssjef i Putins presidentadministrasjon. I 2005 ble han første visestatsminister. Medvedev var i tillegg styreformann i gigantselskapet Gazprom i periodene 2000–2001 og 2002–2008.

I desember 2007 ble han lansert som presidentkandidat av Putin foran valget i Russland i 2008. Han vant med overveldende margin. En av hans første embetsgjerninger var å utnevne Putin til statsminister.

Den 8. mai 2012 tok Medvedev over som statsminister. Putin tok over presidentstolen igjen.

(Fakta: Store norske leksikon / NTB)

---

