Advarer mot ubudne middagsgjester

Hvem: Nils Sødal (50).

Hva: Senior kommunikasjonsrådgiver i Norges Automobil-Forbund (NAF).

Hvorfor: Mus spiser biler for flere millioner av kroner hvert år, advarer NAF.

Mus som spiser biler? Dette høres jo ut som en dårlig skrekkfilm. Hva er det som skjer når nettene blir lange og kulda setter inn?

– Når kulda kommer trekker musene inn der det er varmere. Garasjer er et slikt sted hvor det også ofte er lett for mus å smette inn. I en bil er det mange fristelser for smågnagerne. Og særlig biler som står lagret for vinteren, slik som veteranbiler og campingbiler, kan være et fristende hjem for musene.

Hva spiser musene i bilene? Finner de både forretter, hovedretter og desserter?

– Det er flere delikatesser for musene i en bil. Setetrekk med tilhørende foring smaker ofte godt. Ledninger er en sikker vinner, og noen finner også registerreima på bilen veldig smakfull. Så det er enkelt for musene å finne en full middag i en bil.

Hvordan vet dere at musene til sammen spiser biler «for flere millioner hvert år»?

– Forsikringsbransjen melder om dette.

(I løpet av høsten og vinteren 2020-2021 fikk forsikringsselskapet If inn nesten 270 museskader på biler, bobiler og campingvogner. Skadene utgjorde ødeleggelser for rundt 7 millioner kroner, får Dagsavisen opplyst.)

Hvor ille kan det gå? Vet dere om det har hendt at biler må vrakes etter musemiddager, eller går det greit å utbedre slike museskader?

– At biler har blitt vraket har vi ikke hørt om. Stort sett går det greit å utbedre museskadene, men har musene fått holde på en stund, kan skadene være omfattende.

Er det spesielle bilmerker eller biltyper som musene helst setter tennene i?

– De er altetende. Så alle bilmerker er like smakfulle.

Er det noen deler av landet som er mer utsatt for bilsultne mus enn andre?

– Mus finner man overalt, men det er nok områder der det er en del natur rundt bolig og garasje som er mest utsatt.

Ifølge Store norske leksikon er husmusa altetende, men det står også at den bare veier inntil 35 gram. I utgangspunktet høres det jo ikke det så skummelt ut, om den skulle komme på middag?

– Det er ikke sjelden at det er flere mus samtidig. Dessuten kan bare noen få mus gjøre stor skade.

Hva bør bileiere gjøre for å unngå slike middagsgjester i garasjen? Plassere katta i bilen?

– De som har katt har en ekstra trygghet fordi i hvert fall katter som er ute, er gode til å holde mus vekk. Det finnes også hjelpemidler som elektroniske musejagere som kan plugges i stikkontakten. De lager en høyfrekvent lys som holder mus borte. Så er det jo også den klassiske musefella som kan brukes.

Hvem må punge ut i etterkant av musemåltidene? Er dette skader som forsikringen dekker?

– Er du uheldig og får en museskade i bilen, dekkes dette vanligvis av bilens kaskoforsikring. Derfor bør du tenke deg om, om veteranbilen, den skattede cabrioleten eller campingvogna skal vinterlagres uten forsikring.

Over til våre faste spørsmål i denne spalten. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Beatles» av Lars Saabye Christensen.

Hva gjør deg lykkelig?

– Familien min.

Hvem var din barndomshelt?

– Hadde en superheltperiode, og Batman – eller Lynvingen som han het før, var helten.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan være for sta.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Fotballkamp eller rockekonsert.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

– Mot urettferdighet og krig.

Er det noe du angrer på?

– Hadde en drøm om å bli trebåtbygger. Kan av og til angre på at jeg ikke fulgte drømmen.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Nelson Mandela.

