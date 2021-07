Ung i trafikken: – Ikke så overrasket over mange skader fra elsparkesykler

Hvem: Henrik Pettersen Sunde (25), kommunikasjonsrådgiver i organisasjonen Ung i trafikken

Hva: Ung i trafikken er en trafikksikkerhetsorganisasjon for dem mellom 16 og 26 år. Sunde er talsperson for spørsmål om elsparkesykler.

Hvorfor: I juni mottok Oslo universitetssykehus i snitt 14 personer i døgnet som var skadd i elsparkesykkelulykker. Leger mener låste elsparkesykler om natta vil redusere antallet ulykker kraftig. I Oslo har to selskaper nå stanset driften mellom midnatt og 5 om morgenen, mens et tredje selskap har innskrenket nattebruken.

Så hva tenker du om de siste dagenes utvikling?

– Vi i Ung i trafikken har jobbet med elsparkesykkel-problematikk lenge, og er dessverre ikke så overrasket. Når det ikke finnes noen promillegrense for elsparkesykler så blir resultat som det blir, at så mange skader seg.

Er det overraskende at det ikke er blitt gjort mer, tidligere, for å forhindre skadene?

– Ja, det vil jeg si, at ingen har tatt tak i dette tidligere. Nå har heldigvis samferdselsminister Knut Arild Hareide uttalt at det jobbes med en promillegrense. Det skal vi være veldig glad for, og han skal ha honnør for at han tar tak i det nå.

Er det bra nok å innskrenke nattetrafikken, slik utleieselskapet Voi har gjort, eller bør den stanses helt, slik Ryde og Bolt har gjort?

– Nattestenging vil ha en god, umiddelbar effekt. Det er vanskelig å vite helt konkret hva som er fasiten, for bare det å stenge på nattetid vil ikke bedre folks holdninger. Vi mener promillegrense er den beste løsningen på lang sikt. Holdningene må bli bedre, folk tar seg til rette på elsparkesykkel.

Så lenge folk kjører edru, har dere ikke noen problemer med elsparkesyklenes inntog i norske byer?

– Nei, vi applauderer elsparkesyklene, men brukerne må forholde seg til trafikkreglene. Trafikken er et stort samarbeid, alle må hjelpe hverandre, ellers blir det veldig tøft.

Kjører du elsparkesykkel selv?

– Ja, jeg kjørte det på vei til jobb i dag. Jeg bruker selvsagt hjelm.

En bør bruke hjelm?

– En bør absolutt bruke hjelm, det anbefaler jeg alle å gjøre.

Kommer noen til å gjøre det?

– Ja, det er mange som bruker hjelm, men dessverre er det for få som gjør det. Vi skulle helst sett at alle gjorde det, men forstår at det er praktisk vanskelig å drasse med seg, og elsparkesykling er gjerne spontant. Men vi anbefaler å bruke hjelm.

Jeg tror aldri jeg har sett noen bruke hjelm?

– Du har aldri sett meg suse i gatene? Det er nok dessverre et mindretall som bruker det.

Hva blir den neste trenden?

– Det har jeg ingen anelse om, men jeg håper det tas hensyn til trafikksikkerhet.

Bør det bli alkogrense på jetpack?

– Jeg vet ikke hva en jetpack er.

Sånn ryggsekk James Bond bruker for å fly?

– Det bør aller helst være promillegrense, om det blir det nye.

Over til de faste spørsmålene. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg tror det må være «Politiske skandaler: sex, korrupsjon og maktkamp». Jeg husker ikke hvem som er forfatter, det finner du sikkert (Kim Arne Hammerstad journ.anm.). Eller betydd mest, den var i alle fall artig og lærerik.

Hvorfor?

– Det er artig å lese om hvordan våre folkevalgte er. De er mennesker som alle oss andre, og det er artig å lese hvor ille det faktisk kan gå dersom de ikke har fokus på tillit til dem som har valgt seg inn. Det er veldig viktig å forstå det.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det blir klisjésvaret, familie, venner og at alle rundt meg, som jeg er glad i, er friske. Av alle rare ting er jeg fotballdommer i Obos-ligaen i tillegg til å jobbe med trafikksikkerhet, og det er veldig givende.

Du har et ganske sterkt kontrollbehov?

– Åpenbart. Jeg liker at ting er i orden og på stell.

Hvem var din barndomshelt?

– Det kan jeg ikke uttale meg om. Som dommer kan jeg ikke gi fotballsitater, angående lag og sånn.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg blir ekstremt opptatt av nyheter, og klarer ikke å slappe av om jeg ikke har fått lest alt av nyheter. Det er ganske slitsomt. Også er jeg veldig utålmodig.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser eller baker jeg skoleboller.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Menneskerettigheter. Som «Black lives matter» i fjor.

Er det noe du angrer på?

– Det er ganske masse, jeg tror ikke det skal stå på trykk. Det er et minne jeg umiddelbart tenker på, men jeg får finne noe annet … Da var yngre var jeg ikke bevisst på alt foreldre og andre gjorde for meg. Jeg var ikke reflektert nok til å forstå det på den tida.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Espen Teigen, pressesjef i FrP. Han synes jeg har masse sinnssykt artige utspill han får med Listhaug på, og jeg vil lære mer om kommunikasjon fra ham.

