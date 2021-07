Oslo strammer inn på klimakravene: – Tida løper nå ut for gammeldagse, bråkete og forurensede dieselvarebiler

– Det gjør vi fordi erfaringen viser at de klimakravene til transport som vi har prøvd ut har vært svært vellykket, sier byråd for finans, Einar Wilhelmsen (MDG) til Dagsavisen.

Oslo handler varer og tjenester for nesten 30 milliarder kroner i året.

– Vi bruker innnkjøpermakta til å nå viktige samfunnsmål, som å nå klimamålene våre om 95 prosent klimakutt i 2030. Nå strammer vi inn på klimakrava til transport av varer og tjenester, og vil framover kreve nullutslipp eller biogass på nye kontrakter, sier byråden.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) vil ikke vente lenger med å stille klimakrav til transportbransjen. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Nullutslippskjøretøy

Siden 2019 har Oslo premiert leverandører som kan levere varer og tjenester med nullutslipp eller biogass i anbudsrundene, slik at de gis et konkurransefortrinn.

– Det har vært svært vellykket, og leverandørene har levert over enhver forventning. Dette har gått mye fortere enn vi trodde, og anbudene tikker inn med 100 prosent nullutslipp i transport. Og vi ser at mange nå investerer i nullutslippskjøretøy, sier Wilhelmsen.

Snart er det elvarebilen som bli vanlig å se i gata, tida løper nå ut for gammeldagse, bråkete og forurensede dieselvarebiler. — Einar Wilhelmsen (MDG), byråd for finans.

– Når leverandørene kaster seg rundt så raskt følger vi opp. De som investerer i grønne transportløsninger skal ha trygghet for at kommunen velger de som kjører uten utslipp. Derfor vil vi nå stramme inn kravene. Vi vil ikke vente til 2025, men vil framover kreve nullutslipp eller biogasskjøretøy når kommunen inngår nye felles rammeavtaler for vare- og tjenester allerede nå. Det betyr at skal du levere på en slik avtale for Oslo kommune må du vise at du kan gjøre det med noe annet enn en dieselvarebil, sier han.

Kravene om nullutslippsleveranser vil gjelde rammeavtaler for Oslo kommune, det være seg på rørleggertjenester, elektrikere, låsesmeder, catering, kjøp og leveranse av IT-utstyr, medisinsk utstyr, lyskilder, vaskeritjenester eller andre avtaler.

– Dette er veldig viktig. Nå kvitter vi oss med de fossile varebilene også. Vi bruker innkjøpermakten vår til dytte markedet i grønn retning, og det virker. Nå har vi fått inn el- varebilene for fullt, og vi kvitter oss med fossil energi på enda et område. Snart er det elvarebilen som bli vanlig å se i gata, tida løper nå ut for gammeldagse, bråkete og forurensede dieselvarebiler, sier MDG-byråden.

Uten utslipp

– Jeg er veldig glad for at utviklingen går så fort. Kravene gjør at mange leverandører skifter ut varebilparken for å kunne levere til Oslo kommune. Dermed kutter vi ikke bare utslipp i på de kjøreturene som gjøres for kommune, men vi gir et kraftig dytt for å endre bilparken i hele Oslo. Mange velger elektriske varebiler, men også el-lastesykler eller biogasskjøretøy er alternativer. Det er viktig for oss å gi tydelige signaler og være forutsigbare, skal du levere til Oslo kommunen, ja så må du gjøre det uten utslipp, sier Einar Wilhelmsen.

Mindre fornøyd er byråden med regjeringens støtteordninger, slik at bedrifter kan bytte til elvarebiler.

– Enova, som styres av klima og miljøminister Sveinung Rotevatn, har siden november to ganger har kuttet i støtteordningen til at bedrifter kan bytte til elvarebiler. Å kutte i støtten akkurat når man er i fred med å lykkes er veldig uheldig og bremser utskiftingen. Jeg tror ikke dette har så mye å si for Oslo, siden vi har kraftige virkemidler på plass selv. Men på nasjonalt nivå er det nok dette som ligger bak at elvarebilens andel av varebilsalget har falt de siste månedene. Det er utrolig synd og trist at Rotevatn og Enova på denne måten helt unødvendig sørger for at det blir solgt massevis av nye fossile dieselvarebiler, og sørget for at disse nå i mange år framover helt unødvendig vil kjøre rundt å forurense og slippe ut CO₂ i både by og bygd, sier byråden.

– Ikke evige subsidier

Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) er for tiden på reise i Nord-Norge, men i hans sted svarer statssekretær Kjartan Alexander Lunde (V) slik:

– Formålet med Enova er å støtte ny klimavennlig teknologi, og hjelpe denne inn på markedet slik at grønne løsninger på sikt både blir konkurransedyktige og lønnsomme. Jeg synes ikke at evige subsidier er en effektiv måte å redusere utslipp på, og etter hvert som teknologien modnes er det meningen at andre virkemidler ta over for Enovas støtte til tidlig markedsintroduksjon. Dette bør man heller lese som et tegn på at støtten til elvarebiler har fungert bra, og at man etter hvert får muligheten til å frigjøre midler som kan brukes på områder hvor behovet for støtte er større, skriver statssekretær i Klima- og miljødepartementet Kjartan Alexander Lunde (V) i en e-post til Dagsavisen.

