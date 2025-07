– Politiet er kjent med at elsparkesykler kan manipuleres slik at de kan kjøre langt raskere enn tillatt hastighet. Dersom vi ser slike sykler i trafikken, kan fører påregne å bli anmeldt, samt at sykkelen beslaglegges og inndras, sier Tomm Berger i Oslo politidistrikt til Dagsavisen.

Berger bekrefter at politiet både har beslaglagt manipulerte sykler og bøtelagt enkeltpersoner for trimming i 2025.

Både samferdselsbyråd i Oslo, Marit Vea (V), og statssekretær i samferdselsdepartementet, Tom Kalsås (Ap), har trukket fram privateide, manipulerte elsparkesykler som en utfordring.