Israel hevder Iran var i ferd med å utvikle atomvåpen

Israel hevder Iran i hemmelighet har drevet et program for å utvikle atomvåpen. Natt til fredag ble blant annet atomanlegget i Natanz (på bildet) angrepet. Iran hevder atomprogrammet har sivile mål. Vahid Salemi / AP / NTB

Israel har natt til fredag gått til angrep mot flere mål i Iran, blant dem atomanlegget i Natanz. Det er varslet ytterligere angrep mot militærmål og mål tilknyttet det iranske atomprogrammet.

Iran hevder at atomprogrammet deres kun har sivile mål og at de ikke er interessert i å lage atomvåpen.

Amerikansk etterretning mener heller ikke at Iran er i ferd med å utvikle atomvåpen, sa USAs etterretningssjef Tulsi Gabbard i mars.

– Ingen vei tilbake

– De siste månedene har den samlede etterretningsinformasjonen gitt bevis på at det iranske regimet nærmer seg et punkt der det ikke finnes noen vei tilbake, heter det i en uttalelse fra det israelske militæret (IDF).

– Det iranske regimets innsats for å produsere tusenvis av kilo med anriket uran sammen med desentraliserte og forsterkede anlegg for anriking i fasiliteter under bakken, gir regimet mulighet til å anrike uran til militær grad, noe som gir regimet muligheten til å skaffe seg atomvåpen innen kort tid, heter det videre.

Påstander om hemmelig program

I en annen orientering til journalister sier IDF-talsmann Effie Defrin at Israel mener Iran drev fram et angrep langs tre spor.

Det første sporet er de angivelige forberedelsene på å framstille en atombombe.

– Vi avslører nå for første gang og basert på etterretning at det iranske regimet har etablert et hemmelig program. Som del av dette programmet gjennomførte høytstående atomforskere i Iran hemmelige eksperimenter for å lage de nødvendige komponentene for å bygge et atomvåpen, sier han.

Spor to er at Iran ifølge Israel har bygget tusenvis av ballistiske raketter og har «planer om å doble og tredoble» antallet.

– Den tredje komponenten: Det iranske regimet fortsetter å væpne, finansiere og dirigere sine stedfortredere rundt om i Midtøsten til å angripe Israel, sier Defrin.

– Målet med operasjonen vår er å eliminere trusselen, heter det videre.